В МГУ появился мощный суперкомпьютер для работы с ИИ. Что о нем известно?

Памятник М. В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) на Воробьевых горах

В День знаний Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова запустил уникальный суперкомпьютер «МГУ-270», который ориентирован на работу с искусственным интеллектом. Где расположили новый суперкомпьютер, какие возможности скрывает в себе вычислительная машина, и насколько она мощная — в материале «Газеты.Ru».

День супер-знаний в МГУ

Суперкомпьютер — это вычислительная система, способная обрабатывать огромные объемы данных и выполнять сложные задачи с очень высокой скоростью и точностью. Такие вычислительные устройства состоят из множества параллельно работающих процессоров, объединенных в одну сеть. Суперкомпьютеры используются для научных исследований, моделирования, шифрования, работы искусственного интеллекта и других областей, требующих большой вычислительной мощности.

1 сентября в МГУ имени М.В. Ломоносова представили и запустили новый уникальный суперкомпьютер «МГУ-270», который будет использоваться для научных исследований в области искусственного интеллекта. Этот суперкомпьютер имеет почти сотню графических ускорителей последнего поколения, которые обеспечивают высокую скорость и эффективность вычислений. По словам ректора МГУ Виктора Садовничего, такого оборудования нет ни в одном другом вузе мира.

В беседе с «Газетой.Ru» заместитель декана по научной работе факультета ВМК МГУ им. Ломоносова, профессор Василий Фомичев рассказал, что суперкомпьютер располагается на факультете вычислительной математики и кибернетики (ВМК).

«Он уже готов, протестирован и практически в рабочем состоянии. Там есть большой машинный зал с рядами стоек. Это еще и инженерная инфраструктура, системы энергообеспечения и специальные системы охлаждения, потому что у суперкомпьютера большая потребляемая мощность», — отметил ученый.

По словам Фомичева, суперкомпьютер занимает не только зал, в котором стоит сам вычислитель, но и большую дополнительную инфраструктуру — залы для диспетчеров, помещения для систем подводки больших мощностей электричества, источников бесперебойного питания, аккумуляторов и т.д.

Мощность суперкомпьютера

За несколько дней до запуска «МГУ-270» многие СМИ, цитируя ректора МГУ, назвали этот суперкомпьютер одним из самых производительных в мире. «1 сентября мы официально открываем новый, созданный нами, супервычислитель Московского университета. Это 400 <...> петафлопс. Этот супервычислитель, может быть, будет вторым-третьим в мире по мощности», — приводит слова ректора Садовничего ТАСС.

Однако Фомичев обратил внимание на то, что это утверждение было не совсем верно понято.

«Проскочило в новостях, что его мощность 400 петафлопс, и это был бы действительно второй-третий суперкомпьютер в мире по производительности, но это не так. Это немножко другие петафлопсы, что важно подчеркнуть», — заявил ученый.

Одним из способов измерения производительности суперкомпьютеров является тест LINPACK, который оценивает, как быстро суперкомпьютер может решать систему линейных уравнений. Результаты этого теста публикуются в рейтинге ТОП-500 (рейтинг суперкомпьютеров), который составляется дважды в год.

Однако, как отметил ученый, заявленная мощность в 400 петафлопс AI является проектной. Он предполагает, что в случае тестирования в LINPACK этот результат будет значительно ниже.

Для чего нужен «МГУ-270»

Суперкомпьютер «МГУ-270» был разработан совместно несколькими подразделениями МГУ под руководством специалистов факультета ВМК. Он предназначен для проведения фундаментальных и прикладных исследований в области искусственного интеллекта, а также для решения сложных научных и социально-экономических задач.

В МГУ уже представлены такие суперкомпьютеры как «Ломоносов» и «Ломоносов-2», которые предназначены для решения задач математического моделирования физических явлений. Это течение жидкостей, газов, большие сложные физические процессы, связанные с турбулентностью, с моделированием свойств веществ в разных состояниях и другие.

«Для того чтобы моделировать реальные физические явления, нужны именно такие компьютеры классической архитектуры. Но в последние годы все больше возникает задач по работе с большими данными, с изображениями, с текстовыми данными, с массивами информации. Тут нужны суперкомпьютеры другой архитектуры, заточенные на работу с ИИ-системами, с нейронными сетями, с большими массивами данных. Новый суперкомпьютер [«МГУ-270»] как раз больше ориентирован на этот класс задач. Поэтому он дополняет линейку суперкомпьютеров МГУ и в принципе университетов нашей страны. Для университетов компьютеров такого класса у нас в стране пока не было», — отметил Фомичев.

По его словам, «МГУ-270» тоже позволяет заниматься задачами моделирования физических явлений, но он будет использоваться в основном для решения задач с анализом и распознаванием информации.

Например, если предоставить суперкомпьютеру «МГУ-270» большой массив данных из МРТ и КТ-снимков органов, он может научиться ставить диагнозы, что станет подспорьем для врачей.

«Нужно учить компьютеры быстро решать задачи диагностики, но эти задачи плохо формализуются. Врача, который по снимку легких ставит диагноз, годами учили в медицинском институте. Может ли компьютер решать такие задачи достаточно надежным способом и при этом быстро? Как раз системы ИИ и решают подобные задачи на основе огромных хранилищ данных, огромного опыта людей, разместивших эти данные. Компьютеры учатся вытягивать закономерности из таких снимков. Такого класса задачи и будут решаться на суперкомпьютере, который был открыт в МГУ», — заключил Фомичев.

Как сообщил ТАСС декан факультета ВМК МГУ Игорь Соколов, суперкомпьютер уже решает тестовые задачи, связанные с анализом изображений и медициной. По его словам, первые результаты работы «МГУ-270» будут в декабре.

Одним из перспективных направлений работы суперкомпьютера также является разработка системы, которая поможет учителям младших классов контролировать уровень внимания учеников на уроках. По словам Соколова, ученые хотят создать системы, которые будут анализировать поведение детей и подсказывать учителю, на кого обратить внимание.

Он также считает, что суперкомпьютер позволит ускорить процесс создания новых материалов, изучения дальнего космоса, развития новых методов в медицине и других областях, которые требуют больших вычислительных ресурсов.