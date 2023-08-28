Игровое импортозамещение: какие российские игры стоит ожидать в ближайшем будущем

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Action RPG будет посвящена событиям Смутного времени - период с 1598 года по 1613 (согласно некоторым точкам зрения по 1618). Главным героем видеоигры станет боярин Юрий Милославский, который будет стремиться прекратить Смуту и объединить Московскую Русь. За основу сюжета был взят роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году».

Разработчик игры Cyberia Nova пообещал, что ее сюжет будет развиваться в исторических локациях, некоторые из которых сохранились до наших дней.

Игра разрабатывается при поддержке АНО «Институт развития интернета». Ее выход запланирован на начало 2024 года.