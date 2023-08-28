Игровое импортозамещение: какие российские игры стоит ожидать в ближайшем будущем

«Смута»
Action RPG будет посвящена событиям Смутного времени - период с 1598 года по 1613 (согласно некоторым точкам зрения по 1618). Главным героем видеоигры станет боярин Юрий Милославский, который будет стремиться прекратить Смуту и объединить Московскую Русь. За основу сюжета был взят роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году».
Разработчик игры Cyberia Nova пообещал, что ее сюжет будет развиваться в исторических локациях, некоторые из которых сохранились до наших дней.
Игра разрабатывается при поддержке АНО «Институт развития интернета». Ее выход запланирован на начало 2024 года.
Torn Away
«Torn Away — интерактивная история, собранная из лучших элементов приключенческих игр, стелс сайд-скроллера и кинематографических вставок от первого лица», — заявлено на сайте ее разработчика Perelesoq.
Сюжет видеоигры будет развиваться во время Второй мировой войны. Главная героиня – десятилетняя девочка Ася. Она становится остарбайтером – так назывались люди, которых нацисты использовали в качестве бесплатной или низкооплачиваемой рабочей силы. Ей предстоит сбежать из немецкого трудового лагеря, чтобы вернуться к себе на родину, в Сталинград.
В озвучке Torn Away поучаствовали лауреат премии Ника за главную роль в фильме «Война Анны» Марта Козлова и Сергей Гилев, известный по ролям в «1941. Крылья над Берлином», «Пищеблоке» и «Триггере». Выход игры запланирован на этот год.
Pioner
Шутер, в котором игроку предстоит выступить в роли солдата, оказавшегося на изолированном советском острове после техногенной катастрофы. По сюжету главному герою предстоит разобраться в ее причинах и попутно спасти своих сослуживцев.
Разработчик видеоигры GFA Games этим летом уже опубликовал геймплейный трейлер Pioner. Выход онлайн-игры запланирован на этот год.
The Day Before
«Сказки старой Руси»
В марте этого года 1С Game Studios анонсировала игру «Сказки старой Руси». За ее основу взяты графические альбомы художника Романа Папсуева. Он рисует сцены и персонажей из славянского фольклора.
Жанр игры пока неизвестен. Тем не менее 1С Game Studios планирует сделать из «Сказок старой Руси» целую серию игр. Первый релиз запланирован на 2024 год.