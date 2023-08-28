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Игровое импортозамещение: какие российские игры стоит ожидать в ближайшем будущем

Российские разработчики планируют выпустить 5 игр к началу 2024 года

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Depositphotos
В России уделяется особое внимание развитию игровой индустрии. Так, российские программисты из Nau Engine уже разрабатывают отечественный игровой движок, для поддержки рынка создана Ассоциация профессионалов индустрии оперирования и разработки игр, а также Организация развития видеоигровой индустрии. Кроме того, президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Российским экспортным центром и Агентством стратегических инициатив до 30 сентября этого года подготовить предложения по продвижению российских видеоигр на зарубежные рынки. И нам есть, что предложить иностранным и российским геймерам. Отечественных интересных игр много и в будущем их станет только больше. Вот пятерка самых ожидаемых релизов.
1

«Смута»

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Cyberia Nova

Action RPG будет посвящена событиям Смутного времени - период с 1598 года по 1613 (согласно некоторым точкам зрения по 1618). Главным героем видеоигры станет боярин Юрий Милославский, который будет стремиться прекратить Смуту и объединить Московскую Русь. За основу сюжета был взят роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году».

Разработчик игры Cyberia Nova пообещал, что ее сюжет будет развиваться в исторических локациях, некоторые из которых сохранились до наших дней.

Игра разрабатывается при поддержке АНО «Институт развития интернета». Ее выход запланирован на начало 2024 года.

2

Torn Away

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perelesoq/YouTube

«Torn Away — интерактивная история, собранная из лучших элементов приключенческих игр, стелс сайд-скроллера и кинематографических вставок от первого лица», — заявлено на сайте ее разработчика Perelesoq.

Сюжет видеоигры будет развиваться во время Второй мировой войны. Главная героиня – десятилетняя девочка Ася. Она становится остарбайтером – так назывались люди, которых нацисты использовали в качестве бесплатной или низкооплачиваемой рабочей силы. Ей предстоит сбежать из немецкого трудового лагеря, чтобы вернуться к себе на родину, в Сталинград.

В озвучке Torn Away поучаствовали лауреат премии Ника за главную роль в фильме «Война Анны» Марта Козлова и Сергей Гилев, известный по ролям в «1941. Крылья над Берлином», «Пищеблоке» и «Триггере». Выход игры запланирован на этот год.

3

Pioner

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GFA Games

Шутер, в котором игроку предстоит выступить в роли солдата, оказавшегося на изолированном советском острове после техногенной катастрофы. По сюжету главному герою предстоит разобраться в ее причинах и попутно спасти своих сослуживцев.

Разработчик видеоигры GFA Games этим летом уже опубликовал геймплейный трейлер Pioner. Выход онлайн-игры запланирован на этот год.

4

The Day Before

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Fntastic

Онлайн-игра от российской студии Fntastic. Игроку предстоит выживать в постпандемической Америке: искать еду, различные вещи, противостоять зомби, бандитам и другим геймерам.

Выход игры запланирован на ноябрь этого года.

5

«Сказки старой Руси»

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1C Game Studios

В марте этого года 1С Game Studios анонсировала игру «Сказки старой Руси». За ее основу взяты графические альбомы художника Романа Папсуева. Он рисует сцены и персонажей из славянского фольклора.

Жанр игры пока неизвестен. Тем не менее 1С Game Studios планирует сделать из «Сказок старой Руси» целую серию игр. Первый релиз запланирован на 2024 год.

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