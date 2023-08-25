Все путем: как «Росатом» замещает импортные автокомпоненты

К импортозамещению в автопроме подключился тяжеловес российского бизнеса — компания ТВЭЛ, топливный дивизион госкорпорации «Росатом». Она успешно заполняет нишу, освободившуюся после ухода с рынка иностранных поставщиков автокомпонентов. Что предлагают атомщики российским автозаводам, изучала «Газета.Ru».

Атомщики ответили на санкции

Российский автопром оказался в числе наиболее пострадавших от санкций секторов экономики. Возникла необходимость и восполнить нехватку автокомпонентов, возникшую с прекращением деятельности в стране иностранных поставщиков. Сегодня, например, для сборки легкового автомобиля нужно до 1,5 тыс. узлов, около 30 тыс. деталей и надежные поставки — залог бесперебойной работы конвейеров.

Производство компонентов для транспортных средств стало новым бизнес-направлением компании ТВЭЛ, топливного дивизиона госкорпорации «Росатом». Хотя эта деятельность в компании развивалась с 1994 года, долгое время это были локальные проекты. В 2020 году они стали частью отдельного бизнес-направления — «Специальная химия». Это направление отвечает за развитие и сбыт химических предприятий атомной отрасли, исторически вышедших из производств ядерного топлива и другой продукции.

Производством автокомпонентов занимаются две компании — «Экоальянс» в Новоуральске и «Точмаш-авто» во Владимире.

С 2021 года ТВЭЛ увеличил свою долю рынка автокомпонентов в среднем примерно с 30% в 2021 году до 79% в текущем году.

Как структуры ТВЭЛ, «Экоальянс» и «Точмаш-авто» обладают уникальной базой для производства, научных исследований и проведения испытаний. Возможности компании позволяют получать особо чистые металлы и материалы, сложные химические соединения для инновационных разработок.

Космические стандарты

Как известно, автокатализатор — важнейший компонент системы очистки выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания. Это устройство значительно снижает выбросы токсичных веществ, уменьшая загрязнение воздуха.

Сегодня ТВЭЛу принадлежит единственное в России промышленное предприятие полного цикла по производству автомобильных и мототранпортных катализаторов — «Экоальянс». В Росатоме подчеркивают, что производство автокатализаторов стало еще одним вкладом корпорации в устойчивое развитие для повышения качества жизни людей.

close 100% Производство автокатализаторов стало еще одним вкладом корпорации «Росатом» в устойчивое развитие для повышения качества жизни людей. Пресс-служба компании «Экоальянс»

После ухода из России иностранных конкурентов «Экоальянс» занял ведущую позицию на рынке каталитических систем нейтрализации отработавших газов для автомобилей с бензиновыми, дизельными и газовыми двигателями в России. Его доля выросла с 32% в 2021 году до 79% в 2023 году и, по прогнозам, к концу года может превысить 80%.

Сегодня продукция дочки ТВЭЛа используется в каждом четвертом автомобиле, выпущенном в России. В том числе она выступает поставщиком для автомобилей AURUS. В 2023 году компания планирует выпустить до 470 тыс. автокатализаторов, из них 400 тыс. предназначено «АвтоВАЗу». Продукция предприятия сертифицирована в соответствии с международными стандартами Euro 5, Euro 5+ и Euro 6.

Производственные мощности позволяют выпускать до 1 млн единиц продукции в год.

«Экоальянс» предоставляет автопрому полный комплекс услуг: от научных исследований до серийного выпуска изделий. Продукция индивидуально разрабатывается под каждую модель автотранспорта. Разработки ведутся на основе фундаментального опыта работ по созданию и производству катализаторов, предназначенных для топливных элементов на космических объектах. Инновационные исследования позволяют создавать новые материалы для повышения эффективности катализаторов, например для повышения термостабильности и увеличения ресурса.

close 100% «Экоальянс» из Новоуральска — единственный в России поставщик автомобильных каталитических нейтрализаторов с замкнутым циклом производства. Пресс-служба компании «Экоальянс»

В расчете на оживление автопрома в России к 2025 году в ТВЭЛ рассматривают возможность нарастить производственные мощности более чем в 2 раза — до 2,5 млн штук в год, рассказал Тарас Пекарский, генеральный директор «Экоальянса». Также в планах сотрудничество c «Москвичом» и российским автозаводом Haval.

Запчасти по заказу

«Точмаш-авто» поставляет порядка 70% подрулевых переключателей, а также прочую продукцию для производства автомобилей, автобусов, тракторов и комбайнов в России. Контрагентами предприятия выступают более 60 российских производителей транспортных средств.

В ассортименте компании более 120 наименований продукции различных групп — электронные и электромеханические реле, предохранители, датчики, выключатели, переключатели, кнопки, прерыватели, коммутационные элементы. Номенклатура постоянно расширяется и совершенствуется, отвечая на потребности рынка. И здесь тоже каждое изделие разрабатывают по индивидуальному запросу.

close 100% «Точмаш-авто» обладает уникальной базой для производства, научных исследований и проведения испытаний. Пресс-служба «Точмаш-авто»

Собственное конструкторское бюро и производственные мощности позволяют осваивать производство и запускать в серию любой компонент электрооборудования к автомобильной технике.

Локализация на «Точмаш-авто» составляет около 90%.

Последними разработками «Точмаш-авто» стали комплект подрулевых выключателей, кнопка бесключевого запуска двигателя, шайбовый переключатель режимов двигателя, кнопка открывания замка багажника, выключатели положения педали сцепления сигнала торможения.

В этом году объем производства на предприятии вырос на 30%, а на следующий год планируется увеличить его еще на 25-30%, сообщил Кирилл Данилов, директор «Точмаш-авто». По его словам, к 2025 году компания рассчитывает на рост выручки в 2,5 раза.