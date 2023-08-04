В поиске виновных. Кто распространяет фейки?

Но речь не об участии ИИ в создании ненадежного информационного пространства. В конце концов, нейросеть — просто инструмент, придающий вредоносному намерению определенную форму. По-настоящему интересны личности, стоящие за завесой интернет-обмана.

Крупное исследование Twitter показало, что правдивые сообщения редко читает больше тысячи человек, тогда как самые успешные фейки затрагивают стотысячную аудиторию. Аналитики Университета Балтимора решили выразить влияние фейков в количественном эквиваленте и подсчитали, что ежегодно ложный контент наносит мировой экономике ущерб в 78 млрд долларов.

Такая сила в умелых руках может сыграть важную роль в достижении цели. Конечно, если цель в самом деле была, ведь самые безумные фейки нередко создаются истинно верующими — людьми, которые не врут другим, а сами катастрофически обманываются.

Давайте же разберемся, кто, как и зачем создает фейки. Так как видов фейкового контента очень много, в первую очередь мы сосредоточимся на самом обсуждаемом и опасном — фейкньюс. Для начала разберемся в терминах.

К фейковым новостям относят: информацию, придуманную с нуля; информацию, сознательно искаженную для достижения определенного результата; информацию, сомнительную с точки зрения журналистского мастерства (тот же кликбейт); сатиру, выглядящую как реальная новость; рекламу, выглядящую как настоящий журналистский материал; информацию, ложно дискредитирующие другие сообщения.

Рождаются фейковые новости тоже разными способами. Например, весь инфоповод может быть изначально ложным или, как минимум, непроверенным. Другой вариант, когда информационный акцент сдвигается так, чтобы ввести в заблуждение и сформировать неправильное восприятие контента. Новость сопровождается ложной, неточной или вырванной из контекста цитатой – тоже начало зарождения фейка. Недостоверными могут оказаться и визуальные материалы, рейтинги и так далее.

Какие именно механизмы используются при создании фейка, сильно зависит от субъекта, эту ложную новость продвигающего. Мы можем условно разделить людей, участвующих в жизненном цикле фейка, на активных «обманщиков» и пассивных потребителей. «Обманщики» дополнительно делятся на зачинщиков, т.е. «фейкосоздателей», и распространителей — «фейкометателей». Вторых, кстати, не стоит недооценивать и записывать в жертвы первых. В ходе исследования Онлайн-центра гражданской культуры Университета Лафборо 42,8% распространителей новостей признали, что делятся неточными или ложными новостями.

Тут и начинается самое интересное. Заполнять глобальную сеть тухлой рыбой лжи можно осознанно или неосознанно. Это значит, что по ту сторону обмана может находиться или злонамеренный преступник, или наивный вредитель, который, конечно, пакостит, но делает это совершенно безвинно. Итак, снова зададимся вопросом: кто же может стоять за фейками?

СМИ

Часто фейки создаются с простой как мир целью — получить деньги. И это понятно, ведь придумать несуществующую сенсацию или раздуть ее из небольшого события намного легче, чем действительно найти основу для захватывающего материала.

Чаще всего к голой наживе стремятся недобросовестные средства массовой информации. Ведь именно они — акторы, которые конвертируют эмоции аудитории в свои деньги. Уже упоминавшиеся кликбейтные заголовки — самый простой и распространенный способ обмана пользователей.

На серьезную фальсификацию контента СМИ идет намного реже. Частый сценарий в данном случае такой: новостные ресурсы, которые никак не могут вырваться из безвестности и, хотя бы, приблизиться по посещаемости к крупным агентствам и изданиям, стреляют наугад шок-новостью, надеясь зацепить потенциальную аудиторию.

Разумеется, и в журналистике есть место обычным ошибкам, поэтому некоторые фейки создаются не из коммерческого умысла, а по невнимательности или из-за непонимания. К счастью, когда фейковый инфоповод тиражируется на федеральном уровне ситуацию быстро проясняют официальные ведомства.

Профессиональные политики

Какими бы смешными и глупыми не были некоторые фейки, не стоит забывать, что они — мощное оружие, использующееся для управления массами, продвижения своей политической воли и гибридной войны. Именно с политическим влиянием фейков связывают установившуюся в мире сегодня эпоху постправды. В постправде информационная среда теряет свое первоначальное значение и становится полем для распространения политических смыслов, выгодных определенным сторонам.

Именно с этой стороной фейкового контента мы сталкиваемся, когда речь идет о работе ЦИПСО или, к примеру, западных пропагандистов. Из самого невинного: фейковые газеты или лекции консерваторов, лейбористов и либеральных демократов, которые в действительности являются материалами предвыборной кампании.

Легко найти и более явные примеры фейков с политическим умыслом. К примеру, от фальшивых новостей в один момент чуть не была необратимо разрушена репутация президента Франции Эмманюэля Макрона. Перед вторым туром выборов 2017 года в сети широко распространилась информация о его связи с офшорными схемами уклонения от налогов. Спас главу государства счастливый случай: на поддельном документе, якобы доказывавшем, что Макрон не чист на руку, стояла его подпись с избирательного плаката. Но то была специальная эстетически привлекательная придумка дизайнеров, в реальности политик подписывался совсем иначе.

Сегодня люди все чаще полагаются на новости, расходящиеся через интернет-посредников, для принятия политических решений. Поэтому и так называемая фабрика фейков — профессиональные объединения, создающие и распространяющие ложный контент на заказ, в том числе с помощью специальных программ и ботов — продолжает дымить.

Лидеры мнений

Ныне и впредь в коммуникационных потоках особое место будут занимать инфлюенсеры. В сегодняшнем цифровом пространстве одни из самых активных, в том числе фейково активных, лидеров мнений — это блогеры. Обширная и лояльная аудитория позволяет им быстро добиваться доверия у определенного контингента людей. Участвовать инфлюенсеры могут как в создании и распространении относительно адекватных фейков (к примеру, неточной статистики), так и чего-то более экстравагантного, наподобие теорий заговора.

Простые люди

Мы привыкли обращать внимание на то, что простые люди чересчур часто верят фейкам. А что насчет того, что многие из них сами эти фейки и создают? Причем, выглядеть фейкмейкинг может совершенно по-разному. Один из вариантов: агрессивные фейки, создаваемые троллями. Самые рьяные из них занимаются распространением лжи полностью осознанно и совершенно безыдейно: просто чтобы взглянуть на обратную реакцию, другие же используют троллинг как инструмент влияния.

Именно в случае, когда агентами фейк-среды становятся обычные люди, мы чаще всего сталкиваемся с ситуациями, когда ложный контент появляется и воспроизводится без всякого умысла. Знаменитая и очень показательная история — слух о фабриках по переработке человеческих тел в Германии. В 1915-1916 годах, на фоне обвинений страны в жестокости на полях боя и по отношению к населению, вспомнили о существовании неких Kadaververwertungsanstalt. Это слово означает фабрику по переработке тел. А вот каких тел — в этом вся загвоздка. Слово Kadaver во всех европейских языках означает «мертвое человеческое тело», вот только в немецком оно значит «мертвое тело крупного животного». Так фабрики по переработке туш скота стали крайне мрачным фейком, гуляющим на просторах сети.

Классическим примером является фейк с «Войной миров» Герберта Уэллса, который появился еще в 1938 году. Тогда параноидальная публика приняла радиоспектакль, стилизованный под «репортаж в прямом эфире», за реальное событие. Многие американцы тогда действительно поверили в марсианское нашествие. Ситуация была неоднозначная, по некоторым версиям, главный фейк здесь — утверждение, что имела место какая-то массовая паника в связи с инопланетным вторжением. Говорят, таким образом газеты решили побороться против радио как новостного источника.

Абсолютно аналогичные ситуации происходят сегодня в интернете сплошь и рядом. Цифровая среда, не меняя общих механизмов создания фейкового контента, делает намного проще процесс их распространения. И вот, мы получаем огромный массив данных и новостей, которые нужно проверять и перепроверять.