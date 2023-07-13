Технология стиля. Новые смартфоны, которые захочется показать друзьям

В России стартуют продажи новой номерной серии смартфонов Realme — 11 Pro и 11 Pro+. Одним из важных акцентов стал узнаваемый стиль новинок, в разработке которого принимал участие бывший дизайнер Gucci. При этом нельзя сказать, что единственным преимуществом гаджетов является внешний вид. В привлекательном корпусе разместились яркий дисплей большого диаметра, процессор, способный одновременно обрабатывать несколько задач, камеры для качественных снимков и емкий аккумулятор, чтобы устройство со всеми этими функциями работало как можно дольше.

Снаружи и внутри

Создать смартфон, который не хочется убирать в защитный чехол удается не многим производителям. У Realme 11 Pro и 11 Pro+ в базе идет обычный прозрачный силиконовый «бампер», и в этот раз от точно останется в коробке: нельзя отказать себе в удовольствие ощущать этот смартфон в руках.

Автором дизайна новинок стал итальянец Матео Менното, ранее сотрудничавший с Gucci. Изогнутый дисплей является продолжением мысли дизайнера и при этом органично вписывается в общий концепт.

close 100% пресс-служба Realme

Расположение основного блока камер, помимо эстетического решения, оказалось функционально удобным, что является редкостью для центрально-осевого расположения. Пользоваться одной из главных фишек Pro+ — 200-мегапиксельной камерой (для Pro-версии 100 MPx) удобно и комфортно. Вес небольшой и немного варьируется от версии и комплектации. Cмартфон легкий – всего 189 грамм, размеры комфортные и держать гаджет в руках будет удобно практически всем владельцам вне зависимости от возраста, пола и габаритов.

Сканер отпечатка пальца привычно расположен под экраном, селфи-камера – в центре.

Разница между моделями по части «железа» не очень велика. У топовой модели Pro+ больше оперативной LPDDR4X и постоянной UFS 3.1 памяти. 11 Pro предлагается в конфигурациях 8\256 и 8\128, а 11 Pro+ 8\256 и 12\512 соответственно. При этом в обоих случаях речь идет о Dimensity 7050, выполненном по техпроцессу 6 нм, который сочетает в себе хорошую производительность и энергоэффективность. При тестах ни разу не был замечен троттлинг. В режиме простоя аппараты практически не потребляют энергию. За вывод изображения отвечает GPU Mali-G68 MC4.

Также линейка Realme 11 получила великолепную систему охлаждения с паровой камерой, и телефон не перегревался даже во время игр. Оба смартфона работают под управлением операционной системы Realme UI 4.0 на базе Android 13. Настройка «под себя» близка к идеальной и позволяет работать с комфортом.

Работа на камеру

Обе версии смартфона оснащены великолепно работающей системой стабилизации изображения, которая простит фотографу или оператору все его огрехи. В Realme 11 Pro+ 5G установлен 200 МП сенсор, а в 11 Pro – 100 МП, и Realme по полной использует возможности камеры, предлагая в числе прочего 4-кратное увеличение без потери качества и обещая мощную ночную съемку. Те, кто знаком с продукцией компании, прекрасно знают о пресетах и удобстве настроек камеры, а для новичков это станет приятным сюрпризом. Кадры получаются четкими яркими и насыщенными. Ночные режимы на обеих моделях безупречны. В условиях недостаточной освещенности обе модели демонстрируют превосходные результаты. Снимки получаются естественными и живыми. Хорошо передаются эффекты освещения, точно отображающие как видимый, так и отраженный свет. Кроме того, датчик изображения отлично передает детали, будь то лицо объекта или тонкие оттенки складок на одежде.

close 100% пресс-служба Realme

Естественно, камера Pro+ дает больше возможностей, но если вы не профессиональный фотограф, то разницу заметите далеко не сразу. В итоге что один что второй гаджеты удовлетворят даже самого требовательного пользователя.

8-Мп сверхширокоугольная камера хорошо работает в условиях дневного освещения, но при недостаточном освещении производительность снижается.

Фронтальный объектив Pro+ — 32-Мп сенсор (16-Мп у 11 Pro). Селфи получаются детализированные и яркие, при этом обладают очень высокой точностью прорисовки м хорошей контрастностью.

Экран, автономность и звук

Оба аппарата с гордостью могут похвастаться 6,7-дюймовой изогнутой AMOLED-панелью с разрешением FHD+, что обеспечивает высокое качество изображения и цветопередачи даже в сложных условиях освещения. Благодаря частоте обновления 120 Гц и 100% цветовому охвату DCI-P3 этот дисплей производит захватывающее впечатление. Неважно, смотрите ли вы видео, играете в игры или сидите в соцсетях или мессенджерах.

Обе модели оснащены аккумулятором емкостью 5000 мАч, обеспечивающим длительное время работы на протяжении всего дня, разница только в блоках зарядки. 67 или 100 ватт. В топовой версии на заряд до 50% потребовалось всего 10 минут, а через полчаса батарея была полностью заполнена. За сутки оба телефона так и не удалось опять разрядить в ноль.

Кроме того, в ближайшее время в продаже появятся беспроводные наушники Realme Buds Air 5 Pro. Они выполнены в форм-факторе TWS и получили серьезно улучшенные технические характеристики. Realme Buds Air 5 Pro оснащены двумя динамическими драйверами: 11-миллиметровыми низкочастотными динамиками (в предыдущем поколении были 10 мм) и 6-миллиметровыми твитерами. Есть сертификация Hi-Res Audio, а также поддержка высококачественного кодека LDAC и технологии пространственного звука с эффектом 3D-объема. Активное шумоподавление устраняет сторонние шумы громкостью до 50 дБ.

Не важно какой музыкальный стиль вы предпочитаете – весь звуковой диапазон чист и прозрачен. Как гарнитура все работает прекрасно и даже на шумной улице не придется повышать голос. При этом автономность работы крайне высока. батарея комплектного кейса имеет емкость 460 мАч, что даст до 40 часов автономной работы гарнитуры. Ожидаемая цена, по словам производителя, составит 8990 рублей.

Подводя итог — если вам нужен мощный и быстрый смартфон с великолепной камерой и стильной внешностью, то Realme предлагает вам оптимальное решение. При этом можно подобрать именно ту конфигурацию, которая будет оптимальна для конкретного пользователя. Цены, как всегда, радуют: 11 Pro 8+128 — 29 999 рублей, 11 Pro 8+256 - 32 999 рублей. За топовые версии:11 Pro Plus 8+256 — 35 999 рублей, 11 Pro Plus 12+512 — 39 999 рублей.

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