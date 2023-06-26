Голосовые роботы: что они умеют и как помогают бизнесу

Интерес бизнеса к голосовым роботам растет с каждым годом — они помогают оптимизировать взаимодействие с клиентами, используются в качестве операторов контакт-центров или могут быть голосовыми помощниками. О том, что умеют современные голосовые роботы и для каких сегментов рынка доступны, «Газете.Ru» рассказал Дмитрий Теплицкий, гендиректор компании «АктивБизнесТехнологии», которая под брендом VS Robotics разрабатывает ИТ-продукты и решения, в том числе на базе речевых технологий.

— Дмитрий, современного голосового робота становится все труднее отличить от человека, как роботы очеловечиваются?

— Благодаря технологии гибридного синтеза, комбинирующего предзаписанные и синтезированные фразы, речь робота практически неотличима от человека.

Технология позволяет создавать уникальные голосовые модели с чистым звучанием высокого качества.

С ее помощью робот-оператор от VS Robotics способен воспроизводить голос по высоте тона, силе звучания, темпу речи с ударениями и сохранением уникальных особенностей голоса диктора. А еще умеет добавлять паузы и шумы на фоне, из-за чего беседу с ним практически невозможно отличить от общения с человеком.

— Что умеют голосовые роботы сегодня?

— Современный функционал голосовых роботов охватывает полный цикл работы с клиентом, начиная с приветствия и заканчивая оформлением заказа, записью на услугу и т.д. Сегодня роботы умеют совершать исходящие и входящие звонки, отвечать на вопросы, отрабатывать возражения и перебивания, переводить звонок на оператора, работать с CRM-системой, совершать обзвон клиентской базы, отравлять клиенту СМС и электронные письма по завершении звонка.

— В каких отраслях роботы наиболее востребованы и в каких работают роботы от VS Robotics?

Сегодня голосовые роботы применяются практически во всех сферах. Прежде всего они полезны компаниям, в бизнесе которых важную роль играют клиентские коммуникации, где есть большой поток исходящих или входящих однотипных звонков.

Роботы помогают компаниям автоматизировать такие ресурсоемкие рутинные задачи, как холодные продажи по телефону, короткие консультации, работа с должниками, оценка качества оказанных услуг и лояльности клиентов, маршрутизация звонков, исследование рынка и проверка различных гипотез для бизнеса, информирование о проходящих каких-либо событиях, подтверждение заказов. Голосовые роботы от VS Robotics используются в финансовой и образовательной сферах, медицине, ЖКХ, ритейле, телемаркетинге, в сфере услуг, гостиничном бизнесе и др.

— Голосовой робот для компании — удовольствие недешевое. Какова стоимость подключения голосового робота и может ли его себе позволить малый бизнес?

Голосовой робот — уже давно не роскошь, которую могут позволить себе только крупные компании.

За последние пару лет внедрение речевых технологий на базе искусственного интеллекта стало доступно для компаний из сегмента малого и среднего бизнеса.

Например, на новой платформе VS ICE, разработанной командой VS Robotics, можно запустить обзвон клиентской базы, стоимостью 1,95 руб. за минуту разговора. Это специальное предложение, которое действует на старте запуска платформы.

— Как устроена платформа VS ICE?

Платформа VS ICE — это голосовой робот для обзвона клиентской базы. Для использования платформы не требуются специальные навыки и знания языка программирования. Запустить обзвон можно в течение одного дня. Для этого необходимо пройти регистрацию на платформе, выбрать подходящий шаблон из библиотеки скриптов, настроить телефонию и загрузить клиентскую базу.

На текущий момент платформа содержит 32 шаблона готовых скриптов с разными сценариями диалога робота с клиентом.

Это наиболее универсальные сценарии, которые охватывают все самые частотные ситуации взаимодействия компаний и потребителей их продуктов/услуг. А также более 700 сложных специализированных скриптов, которые предлагаются для использования на платформе по запросу.

— Какие бизнес-задачи можно решить с помощью платформы VS ICE?

Использование платформы VS ICE позволяет решить несколько задач, таких как информирование клиентов о новых услугах и спецпредложениях, снижение нагрузки на персонал, повышение качества обслуживания клиентов и конверсии продаж, проведение опросов и исследований, оценка качества обслуживания и лояльности клиентов, а также сбор необходимой статистики и обратной связи.