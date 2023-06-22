Марк Цукерберг согласился на бой с Илоном Маском

Председатель Meta Марк Цукерберг ответил на призыв владельца Twitter Илона Маска выяснить отношения в бою словами «Присылай место». Маск в ответ предложил в качестве площадки для боя «Вегас, Октагон». Поводом для выяснения отношений на ринге стала новость о разработке компанией Meta аналога Twitter. Комментируя информацию, Маск тогда выступил за «матч в клетке». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Место встречи

Соучредитель и председатель компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена), миллиардер Марк Цукерберг (по версии Forbes, владеет $99 млрд) принял предложение владельца Twitter, генерального директора компаний SpaceX и Tesla, миллиардера Илона Маска (состояние — $230,4 млрд) выяснить отношения в бою, написало издание The Verge.

«Присылай место (Send Me Location)», — написал Цукерберг в сторис в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Надпись глава Meta опубликовал вместе со скриншотом записи Маска в Twitter, в которой глава соцсети выступил «за матч в клетке» с Цукербергом.

Тем самым глава Meta процитировал бывшего бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова. Тот использовал фразу «Send me location» при конфликте с ирландским бойцом Конором Макгрегором. Представитель Meta Иска Сарич в разговоре с The Verge подтвердила, что Цукерберг не шутит.

На просьбу прислать адрес Маск написал: «Вегас, Октагон». Вероятнее всего речь идет об арене Octagon MMA в Лас-Вегасе (штат Невада), где проходят поединки по смешанных единоборствам UFC.

Вопрос конкуренции

Маск пригласил Цукерберга на бой «в клетке» 21 июня 2023 года. Поводом послужило сообщение The Verge от 8 июня, согласно которому директор по продуктам Meta Крис Кокс представил другим сотрудникам компании проект конкурента Twitter — приложения Threads.

Известно, что аналог соцсети начали разрабатывать в январе 2023 года, дату презентации проекта пока не называли. По информации издания, новое приложение станет использовать систему учетных записей Instagram для автоматического заполнения информации о пользователе. Как отметил Кокс, в компании создают «безопасное, простое в использовании, надежное» приложение.

Маск прокомментировал новость словами о том, что запуск новой платформы поставит человечество «исключительно под каблук» Цукерберга. В комментариях под постом главы Twitter один из пользователей предупредил, что председатель Meta занимается джиу-джитсу. Здесь Маск и ответил: «Я за матч в клетке».

Вошел в 1% лучших

По словам Маска, он владеет приемом «морж». При выполнении элемента, как объяснил миллиардер, боец просто лежит сверху на противнике и ничего не делает. Прежде 51-летний миллиардер рассказывал, что в ЮАР, где он вырос, ему нередко приходилось участвовать в драках, потому что это «опасное место». В прошлом году глава Twitter хвастался, что однажды на вечеринке «смог повалить чемпиона мира по сумо», однако в процессе повредил себе шею, что привело к «семи годам безумных болей в спине». Также у Маска есть преимущество перед Цукербергом по росту и весу.

В увлечении какими-либо единоборствами Маска не замечали. В отличие от 39-летнего Цукерберга. В первой половине мая он даже похвастался первым местом, которое занял в любительском соревновании по бразильскому джиу-джитсу в Кремниевой долине. Как ранее рассказывал Цукерберг, страсть к смешанным единоборствам у него появилась во время пандемии.

В начале июня глава Meta сообщил, что ему удалось выполнить спортивный «челлендж Мерфи» за 39 минут и 58 секунд. «Челлендж Мерфи» — это спортивное мероприятие, которое ежегодно проводится в США в конце мая, в так называемый День поминовения, посвященный памяти погибших в Афганистане солдат. Задача участника: 100 раз подтянуться на турнике, 200 раз отжаться от пола, 300 раз выполнить присед, а потом пробежать милю. Все упражнения делаются в военном бронежилете. Конкретно Цукерберг использовал 20-фунтовую модель (примерно 9 кг).

Тогда газета The Guardian написала, что по своим результатам Цукерберг вошел в 1% лучших среди участников «челленджа Мерфи».