От геймеров до маркетплейсов: почему цифровые юристы сегодня нужны всем

В России растет спрос на цифровых юристов. Защита личных данных, интеллектуальной собственности, электронная коммерция, онлайн-контракты — вот далеко не полный перечень вопросов, составляющих их сферу деятельности. Эта новая специальность требует глубокого понимания возможностей использования цифровых технологий. В перспективе без этих знаний не сможет обойтись ни один юрист.

Профессия юриста возникла на заре человеческой цивилизации, о них можно прочитать уже в древних вавилонских документах. Веками их работа почти не менялась: это всегда было знаток права, который должен досконально разбираться в своде законов и подзаконных актах. Но вместе с цифровыми технологиями возник целый мир, который еще только ждет продуманной и эффективной системы юридического регулирования.

Стремительное развитие технологий требует постоянного поиска ответов на новые вызовы как в сфере законотворчества, так и в правоприменительной практике. Это широчайшее поле деятельности для тех, кому интересно решать нестандартные задачи, искать ответы на сложные вопросы, а не работать по шаблону. И во многих вопросах юристу никак не разобраться без навыков, которые еще недавно считались сферой деятельности ИТ-специалистов.

«Не осталось правоотношений, которые не предполагают использования электронных подписей, ведения электронных реестров, обработки данных, обмена информацией или документами, — подчеркнул Борис Едидин, руководитель направления правового сопровождения коммерции Ozon, член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России. — Это говорит о том, что цифровыми юристами в наше время становятся все, кто так или иначе работает в профессии. При таком подходе важнейшим качеством для развития карьеры юриста становится глубокое понимание сути происходящих процессов, умение проецировать традиционные оффлайн отношения на мир виртуальной реальности, коммуникацию в сети Интернет, создание продуктов и взаимодействие с использованием технологий». По мнению Едидина, умение меняться и адаптироваться к изменениям и гибко подходить к решению самых сложных задач это основа для профессионального роста.

Сам себе айтишник

Уже пять лет как в России учреждена национальная премия «Цифровой юрист года». Можно сказать, что новая специальность сформировалась и утвердилась, объединив знания в области права и информационных технологий. Цифрового юриста от классического отличают способность разбираться в информационном праве, умение применять знания о технологиях к современной правовой реальности, вовлеченность в процессы автоматизации своей деятельности или работы подразделения, наличие навыков программирования, наряду с классическими знаниями правовой науки, считает Борис Едидин.

Обязанности цифрового юриста охватывают несколько направлений. В первую очередь это ведение и анализ правовой документации — договоров, политики безопасности и конфиденциальности, пользовательских соглашений в рамках нормативных требований в сфере цифровых технологий. Другое обширное направление связано с юридическими консультациями по вопросам защиты данных, авторских прав, интеллектуальной собственности, электронной коммерции, другими правовыми аспектами цифровой сферы. При необходимости цифровой юрист участвует в разрешении споров и конфликтов, связанных с использованием цифровых технологий, а также преступлений в сфере информационной безопасности.

«Перед цифровым юристом могут быть поставлены задачи построить структуру владения правами на программные продукты, разработать лицензионные договоры на них, написать правила обслуживания интернет-сервиса, урегулировать отношения с командой программистов, аккредитовать ИТ-компанию —пояснил Дмитрий Кириллов, преподаватель образовательной платформы Moscow Digital School. — Все они являются смежными, поэтому квалификация цифрового юриста является надстройкой над классическим юридическим образованием».

Исходя из этого, цифровому юристу необходимо постоянно быть в курсе законов и правил в сфере использования цифровых технологий, а также хорошо разбираться в самих технологиях и тенденциях развития ИТ-отрасли.

Игры по правилам

Как на практике выглядит работа цифрового юриста, на примере сферы производства игрового контента рассказал Владислав Архипов, преподаватель образовательной платформы Moscow Digital School, профессор СПбГУ. По его словам, на протяжении последних лет, к консультантам игровые компании обращаются преимущественно по нестандартным и спорным вопросам из различных областей. Это могут быть вопросы оценки контента с точки зрения реакции государственных органов и общественности, а также правовых рисков, связанных с использованием образов реальных объектов и людей в игровом контенте. Кроме того, сейчас в России к этой палитре появились претензии пользователей относительно ограничений доступа к контенту, отметил эксперт.

Он пояснил, что юристам в игровой индустрии, кроме знания права необходимо понимание специфики разработки видеоигр как с точки зрения интеллектуальной собственности, так и с точки зрения процессов и создаваемого контента.

Впечатляющая цифра

В России для цифровых юристов существует много интересных карьерных возможностей. Спрос на их услуги растет все быстрее, они востребованы как в технологической сфере, так и в госсекторе, банками и финансовыми компаниями, в торговле, промышленности, на транспорте, в образовании, сферах услуг и развлечений.

«Клиентом такого юриста может быть разработчик программного обеспечения, маркетплейс, криптобизнес», —отмечает Дмитрий Кириллов.

Так что специальность цифрового юриста открывает доступ к широчайшему выбору мест трудоустройства и к тому же постоянно быть в гуще событий. Это шанс самому оказать влияние на быстро развивающуюся отрасль.

«В эпоху, когда цифровизация пронизывает все сферы жизни и государство проявляет интерес к развитию ИТ-отрасли и дает ей беспрецедентные налоговые и иные льготы, цифровая компетенция окажется подспорьем для любого юриста и повысит его ценность на рынке труда», — считает Дмитрий Кириллов.

Например, результаты исследования рынка труда показывают, что особые требования к юридической экспертизе в сфере разработки игр поднимают планку вознаграждения специалистов — она гораздо выше среднего уровня зарплатных ожиданий в других отраслях права. Но квалифицированных специалистов не хватает. Исследование Moscow Digital School, проведенное в конце 2022 года, показало, что на замещение одной вакансии цифрового юриста в сфере разработки компьютерных игр требуется больше двух месяцев. А платить юристам в московском регионе готовы порядка 493 тыс. рублей в месяц, в других российских регионах — 216 тыс. рублей. Верхняя же планка дохода специалиста этого профиля составляет 550 тыс. рублей в столице и 300 тыс. в среднем по стране.

Особенность профессии юриста позволяет как делать карьеру в большой организации или юридической фирме, так и вести частную практику, работать внештатными консультантами. Повышенное внимание государства к процессам цифровизации открывает широкие возможности и на госслужбе.