Apple впервые показывает свой новый гаджет

19:45

Все еще очень сложно сказать, как новая гарнитура будет работать внутри экосистемы Apple. Здесь мнения и данные источников расходятся. Существуют как версии, что для ее работы будет обязательным наличие смартфона iPhone. Однако есть и те, кто уверяют, что MR-шлем будет работать полностью самостоятельно без привязки к «айфону», умным часам или другим гаджетам корпорации. Вероятно, у компании из Купертино все равно есть некий план, как интегрировать новинку в уже выработанную экосистему. И уже совсем скоро мы поймем, как именно.