Apple впервые показывает свой новый гаджет

Теперь о браузере Safari. Теперь блокируется страница инкогнито, а также браузер от Apple блокирует сбор данных сторонними программами. Снова сделан акцент на безопасности данных пользователей.
После игр Apple переключилась на работу. Новые возможности при видеоконференциях — возможность наложить свою презентацию или документ вместо фона позади себя.
На презентации неожиданно появился японский геймдизайнер Хидео Кодзима! Он анонсировал скорый выход режиссерской версии его игры Death Stranding со звездным актерским составом на компьютерах Mac уже в этом году.
Хидэо КодзимаApple
Очередь за геймерами. Представлены особый режим Game Mode, при включении которого компьютеры от Apple будут отдавать почти все свои ресурсы на игру, чтобы она работала в максимальном разрешении и большим числом кадров.
Главный акцент сделан также на виджетах. Теперь они будут становиться полупрозрачными и менять цвета в зависимости от того, работает ли пользователь в других приложениях, чтобы они не мешали ему. Также виджеты могут без установки добавлены на Mac, если установлены на iPhone. Достаточно, чтобы гаджеты были рядом или были подключены к одному Wi-Fi.
Обновление macOS для компьютеров компании из Купертино. Выбрано название macOS Sonoma в честь одноименной долины Сонома в Калифорнии.
Упрощено заполнение PDF-файлов. Планшет будет определять пропуски, которые нужно заполнить и будет предлагать информацию на основе раннее введенных данных. Это касается не только имени и фамилии и номера мобильного. Также iPad хранит подпись пользователя, которую можно будет добавить в документ.
Очередь экрана блокировки. Там тоже полная кастомизация интерфейса. Можно выбрать шрифт, его цвет и размер для отображения часов и даты. И чуть ли не шутя объявлено о новой киллер-фиче планшета — возможность устанавливать сразу несколько таймеров разом. Век высоких технологий, лучше и не скажешь. Но на самом деле кажется Apple и правда прислушалась к поклонникам iPad.
Теперь новая версия ОС для планшетов iPad. Переработанный экран «Домой» позволит добавлять еще больше разнообразных виджетов. А также добавили кучу новых обоев. Назначить можно теперь и «живые фото», снятые пользователями. Они получат слоу-мо эффект.
Вспомнили о голосовом помощнике Siri. Теперь к Сири в iOS 17 необязательно каждый раз, когда нужно выполнить какую-то задачу. Достаточно перечислить сразу несколько и помощник сообразит, что каждую из них надо выполнить.
Благодаря тому, что приложение встроено в iOS и разработано самой Apple, то в него автоматически могут вноситься данные из различных приложений, такие как фото и видео, снятые за день, а также прослушанные композиции. При этом журнал сам будет помогать пользователю, задавая вопросы, чтобы инициировать желание регулярно делать записи.
Apple теперь предложит вести личный журнал. Для этого создано отдельное фирменное приложение. На самом деле подобные приложения давно доступны в App Store и популярны у пользователей. Однако фирменного до этого не было, так что теперь поклонники Apple смогут пользоваться им.
Функции обмена фотографиями и видео теперь позволяет передавать контент не только когда два смартфона находятся рядом. Если вам нужно уйти, то отправка данных продолжится с помощью интернет-соединения. Также функция распространяется и на музыку в сервисе Apple Music. Можно поделиться любимой композицией и слушать ее вместе на разных мобильных устройствах.
Стикеры могут быть созданы из фотографий, в том числе и анимированные, используя функцию «живых фото». В целом это выглядит как попытка Apple сохранить пользователей в «Сообщениях» (в тех странах, где приложение популярно) и отобрать часть аудитории у мессенджеров-конкурентов.
Очень многое из того, что описывают про «Сообщения» на презентации звучит как смесь мессенджеров WhatsApp и Telegram. Например, вы не поверите, теперь имеются стикеры. Они могут быть как статичными, так и анимированными.
В приложении «Сообщения» добавили фильтр для поиска определенных слов или фраз в переписке с определенным пользователем. Также можно будет нажатием одной кнопки вернуться к последнему прочитанном сообщению в групповой переписке, если вы не могли открывать чат в течение нескольких часов.
Apple полностью переделала приложение «Телефон». Теперь личная карточка при звонке может быть украшена особым шрифтом и оформлением. Фото также можно будет подобрать специально под свой профиль. К тому же у каждого появится возможность менять данные о себе в телефонной книге. Для китайских и японских пользователей предусмотрели вертикальное отображение имени и фамилии.
Плавный переход на операционные системы и приложения от Тима Кука. iOS 17 ожидаемо первая, о ком пойдет речь.
Цена на новый моноблок Mac Pro — $6999. Доступен для заказа с сегодняшнего дня. Судя по достоинствам новинки, это определенно компьютер, который подойдет киностудиям.
Теперь фирменные чипы Apple и на моноблоках Mac Pro. Опять же главным плюсом новинки называют скорость обработки данных и возможность редактировать ролики еще быстрее. Такое ощущение, что компания пока проводит презентацию для Голливуда. И для монтажеров.
Новый чип — M2 Ultra. Конечно же круче все остальных. По версии Apple, новый процессор на 40% быстрее предшественника. В пример приводят то, как новинка поможет видеоредакторам ускорить рендер и редактирование роликов в программе Mac Studio.
Цена на новый 15-дюймовый MacBook Air — $1299. При этом Air прошлого поколения с 13-дюймовым экраном подешевел. Его стоимость составит $1099. В США новинка поступит в продажу со следующей недели, но доступна для предзаказа уже сейчас.
В Apple уверяют, что благодаря новому чипу M2 ноутбук работает дольше и примерно в два раза быстрее предыдущих моделей. Плюс увеличенный дисплей с 13 дюймов до 15,3, а также шесть колонок для более качественного и объемного звука. Плюс новинку сумели сделать еще тоньше и легче.
Однако начинается все с рассказа о компьютерах Mac. Это было ожидаемо. И да, компания официально подтвердила, что теперь ноутбук MacBook Air получил версию с 15-дюймовым экраном.
Первым словом берет глава Apple Тим Кук. Его обращение также направлено в первую очередь к разработчикам. «Мы рады сделать крупнейшее объявление в истории WWDC», — сказал он. Что же это может быть?
А вот сама презентация началась с погони за мыльным пузырем. В финале герой улетает на нем с призывом к разработчикам «мечтать и писать код».
Пока что Apple встречает зрителей музыкой и яркими психоделическими волнами, которые периодически формируются в логотип компании. Мероприятие, как и в прошлом году, проходит в прямом эфире на территории штаб-квартиры корпорации в Купертино.
Осталось всего пять минут до начала мероприятия и появляется все больше оснований полагать, что Apple намерена представить MR-гарнитуру. Сайт Apple ушел на обновление, что зачастую значит скорое появление новых гаджетов. Конечно, это может означать только новые ПК и/или ноутбуки. Но если верить источникам, то гарнитура также уже может появиться среди товаров, доступных для предзаказа.
Интересно и то, что показ каких-либо гаджетов на WWDC — довольно редкое явление, обычно на конференции компания фокусируется на программном обеспечении и приложениях. Тем не менее, это правило не является обязательным. Например, в 2022 году на WWDC была проведена презентация ноутбуков MacBook Pro и MacBook Air. Ожидается, что даже если Apple не рискнет показать новую гарнитуру смешанной реальности, то почти наверняка покажет обновленные ноутбуки или ПК.
Все еще очень сложно сказать, как новая гарнитура будет работать внутри экосистемы Apple. Здесь мнения и данные источников расходятся. Существуют как версии, что для ее работы будет обязательным наличие смартфона iPhone. Однако есть и те, кто уверяют, что MR-шлем будет работать полностью самостоятельно без привязки к «айфону», умным часам или другим гаджетам корпорации. Вероятно, у компании из Купертино все равно есть некий план, как интегрировать новинку в уже выработанную экосистему. И уже совсем скоро мы поймем, как именно.
Кроме того, на WWDC нам стоит ожидать представления несколько новых моделей компьютеров Mac, а также обновления операционных систем для смартфонов iOS, планшетов iPadOS, компьютеров macOS и умных часов watchOS. Но если глава Apple Тим Кук и вправду готов показать всему миру гарнитуру смешанной реальности, то все эти анонсы, скорее всего, будут быстро забыты. И все будут обсуждать новый гаджет корпорации.
По словам журналиста агентства Bloomberg и авторитетного инсайдера Марка Гурмана, новая гарнитура, вероятно, будет называться Reality Pro или XR Pro. Для нее будет представлена операционная система xrOS, уверен он. При этом источники также сообщали, что Apple уже показывала гарнитуру сотрудникам и презентовала ее совету директоров.
Привет всем любителям высоких технологий! Сегодня мы проведем этот вечер вместе с вами за просмотром мероприятия Apple для разработчиков WWDC, которое стартует в 20:00 по московскому времени. Компания из Купертино старательно избегает прямого рассказа о том, чего же нам ждать сегодня. Однако многочисленные инсайдеры уверены — сегодня впервые официально будет представлена гарнитура смешанной реальности, которая была в разработке внутри Apple несколько лет.