Превращение в робота, заморозка и таблетки для диабетиков: как IT-миллиардеры хотят обмануть смерть

Продление жизни и расширение возможностей человеческого тела — цель многих IT-миллиардеров, однако каждый из них стремится к этому по-своему. Для главы OpenAI Сэма Альтмана это поиски нужного лекарства, а для главы SpaceX Илона Маска — синтез с AI и чип в мозгу. Кто планирует превратиться в робота, а кто — заморозить свое тело после смерти — в материале «Газеты.Ru».

Сэм Альтман и вечная молодость

Генеральному директору OpenAI Сэму Альтману 38 лет. Он интересуется секретами борьбы со старением и готов вкладываться в разработку таблеток вечной молодости нового поколения.

Именно из-за страха старения Альтман регулярно занимается спортом, стал вегетарианцем и принимает метформин.

Это лекарство, которое обычно назначают от диабета второго типа, также препарат считается перспективным геропротектором — веществом, которому приписывают способность увеличивать продолжительность жизни.

Миллиардер уверен, что метформин действительно замедляет активность клеток, отвечающих за старение организма.

«С возрастом эти стареющие клетки накапливаются в организме, и их секреция может начать способствовать целому ряду возрастных заболеваний, включая болезни сердца, болезнь Альцгеймера, артрит, проблемы с легкими и почками», — говорится в статье Business Insider.

Тем не менее врачи пока считают, что метформин не следует принимать здоровым людям, так как препарат может вызвать побочные эффекты у таких пациентов.

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Некоторые исследователи полагают, что целенаправленное устранение подобных «возрастных клеток» может быть новым способом замедления старения и потенциального увеличения продолжительности активной жизни.

Доктор Джеймс Киркланд из американской клиники Майо рассказал, что они ведут испытания подобных комбинаций препаратов, но только на людях с серьезными заболеваниями. Он призвал ни в коем случае не принимать подобные лекарства при отсутствии заболеваний.

«Эти препараты не должны приниматься широкой публикой. Они не предназначены для профилактики. Мы их используем в очень серьезных случаях», — заверил медик.

Специалист выразил надежду, что в будущем подобные лекарства смогут помочь людям с неизлечимым раком, включая глиобластому.

Питер Тиль и заморозка тела

Один из основателей платежной системы PayPal, 55-летний Питер Тиль публично заявил о том, что его тело будет заморожено после смерти, чтобы у потомков был шанс воскресить его в будущем.

Техномиллиардер раскрыл свой план во время интервью журналисту Бэри Вайссу в подкасте Honestly with Bari Weiss.

На вопрос о том, сможет ли человечество победить смерть, Тиль ответил, что пока никто из миллиардеров даже не пытался.

«Мы должны либо победить смерть, либо хотя бы выяснить, почему это невозможно», — добавил предприниматель.

При этом Тиль сомневается, что заморозка действительно будет иметь успех. По мнению миллиардера, это больше эксперимент, чем реальная возможность продления собственной жизни.

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Тиль дал официальное согласие на то, чтобы после смерти его тело подвергли криогенной заморозке. Бизнесмен признал, что не стал предлагать технологию своим родным. Он считает, что технология еще несовершенна и рано говорить о ее потенциале для всего человечества.

«Я не ожидаю, что это действительно сработает, однако нам нужно хотя бы начать пробовать подобные эксперименты», — пояснил IT-бизнесмен свое решение.

В апреле фонд Тиля инвестировал в стартап Cryopets, который занимается заморозкой умерших домашних питомцев.

Илон Маск и синтез с ИИ

Главе SpaceX и Tesla Илону Маску в 2023 году исполняется 52 года. И развитие человека он видит в синтезе с искусственным интеллектом.

Свой план миллиардер намерен реализовать через два стартапа — OpenAI, отвечающая за открытые разработки в области ИИ, и Neuralink, занимающийся вопросом вживления чипов в человеческий мозг.

По задумке Маска, для начала чип заменит смартфон, а позже позволит человеку соединиться с искусственным интеллектом. Бизнесмен опасается мощи ИИ и считает, что только так можно избежать конфликта человечества и машин.

«На самом деле чип очень хорошо устанавливается внутрь черепа. Он может быть у вас под волосами, и никто не заметит», — говорил он на одной из презентаций.

Разработки Neuralink потребовали больше времени, чем изначально планировал миллиардер. Только в конце мая этого года стартап официально получил разрешение для клинических испытаний чипа на людях, на два года позже ожидаемого. Первые испытания уже прошли на крысах и обезьянах и были успешными, говорил предприниматель.

По версии Маска, чип поможет продлить жизнь людям с ограниченными возможностями. Он приводил в пример помощь людям с параличом путем активации электронных разрядов через чип. В перспективе технология, по словам бизнесмена, позволит контролировать гормоны, справляться с тревожностью и заставит мозг работать эффективнее. Все это, уверен Маск, позволит вести активную жизнь и в пожилом возрасте.

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При этом Илон Маск, в отличие от некоторых своих коллег, считает смерть крайне важным элементом жизни и выступает против полного бессмертия.

«Думаю, что для нас важно умереть, потому что в большинстве случаев люди не меняют своего мнения. Если они будут жить вечно, то мы можем стать очень закостенелым обществом, в котором новые идеи не будут иметь успеха», — говорил Маск в интервью журналистке The Wall Street Journal Джоанн Стерн.

В настоящее время предприниматель запустил новый стартап для разработок в области ИИ под названием X.ai. По неофициальной информации, ради проекта миллиардер приобрел около 10 тыс. графических процессоров, которые обычно используют для повышения вычислительной мощности в области проектов с ИИ.

Дженсен Хуанг и превращение в робота

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг в интервью телеканалу CNBC рассказал, что в 60 лет он хочет управлять компанией еще 30-40 лет как человек, а потом стать роботом.

«Я не могу сказать наверняка, как долго еще смогу возглавлять компанию, но думаю, что еще три-четыре десятилетия. После я смогу стать роботом и продолжить управлять компанией еще столько же», — отметил он.

Таким образом Хуанг ответил на вопрос журналистки, когда он планирует покинуть пост главы Nvidia. В настоящее время миллиардер--уроженец Тайваня дольше всех занимает пост гендиректора IT-компании.

Он основал Nvidia в 1993 году и был первым и пока единственным ее генеральным директором в течение 30 лет.

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По версии Vice, Хуанг, говоря о превращении в робота, скорее всего хотел пошутить над своим долголетием.

Однако ни он, ни журналистка не смеялись во время общения в эфире. В связи с этим нельзя однозначно говорить о том, насколько серьезен был миллиардер в своих утверждениях.

Хуанг известен как сторонник развития искусственного интеллекта и в прошлом уже представал перед аудиторией в виде «цифровой копии». В августе 2021 года часть выступления гендиректора Nvidia на конференции GTC 2021 проводил не он сам, а его виртуальный двойник.

«Чтобы создать виртуального Дженсена, команды провели полное сканирование его лица и тела для 3D-модели, затем обучили искусственный интеллект имитировать его жесты и выражения», — говорилось в блоге компании.

Тогда виртуальный Хуанг был создан с помощью оцифровки реального руководителя в комнате, наполненной фотокамерами. Кухня Хуанга, которая с начала пандемии стала новой площадкой для выступлений Nvidia, также была полностью создана на компьютере.