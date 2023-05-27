Личный опыт. Стоит ли платить тысячу рублей за чистку наушников AirPods

Динамики беспроводных наушников AirPods со временем забиваются пылью и грязью, из-за чего пользователи начинают жаловаться на проблемы с громкостью аксессуара. На личном опыте корреспондент «Газеты.Ru» убедился, что дело не в «железе», — достаточно лишь тщательно почистить наушники. Получится ли решить проблему в домашних условиях, стоит ли платить за услугу мастеру и насколько велика разница до и после чистки — в материале «Газеты.Ru».

Зачем чистить наушники?

Периодически владельцы наушников AirPods сообщают о том, что у них почти не слышен звук из видео или музыкальных композиций. Многие думают, что дело в «железе», но на самом деле чаще всего проблема куда проще — наушники банально нужно почистить.

С подобной проблемой сталкиваются владельцы всех моделей беспроводных наушников от Apple: для накопления загрязнений достаточно всего нескольких лет активного использования. Примерно после четырех лет использования AirPods первого поколения с этим столкнулся и корреспондент «Газеты.Ru».

Последние пару месяцев стало заметно, как громкость наушников была максимальной даже дома, где нет никаких внешних шумов. Стало очевидно, что динамики все еще хорошо функционируют, так как звук не стал хуже сам по себе, только тише.

Многие пользователи часто берут наушники с собой на прогулки, поездки на работу и для занятий спортом. В результате в динамиках наушников очень быстро накапливаются лишняя пыль и грязь. Постепенное ухудшение громкости происходит даже при домашнем использовании аксессуара.

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Кейсы, в которых хранятся наушники, также со временем от активного открытия и закрытия вбирают в себя пыль и грязь.

Как чистить самостоятельно?

Наушники, как и кейс, необходимо почистить с помощью специальных средств. Это возможно и самостоятельно в домашних условиях. Чаще всего специалисты советуют использовать зубочистки, ватные палочки, смоченные в перекиси водорода, и зубную щетку.

Автор проверил классические варианты — почистил наушники с помощью зубочистки по краям динамиков, затем провел по динамикам ватной палочкой с перекисью водорода, а под конец мягкими движениями провел несколько раз зубной щеткой по динамикам. Эти же шаги были проделаны и с корпусом кейса, куда складываются наушники.

Все эти действия имели реальный эстетический эффект и действительно помогли улучшить внешний вид наушников и кейса. Однако на звучании наушников это никак не отразилось ,— их громкость все еще оставалось низкой.

Также имеется и менее консервативный способ, который, как уверяют некоторые пользователи, тоже работает. Речь об использовании жевательной резинки.

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Предлагается пожевать резинку 10 минут, пока она не перестанет быть сладкой и станет более вязкой. По версии энтузиастов, только такая жвачка сможет помочь в очистке.

Предлагается прижать жвачку к месту загрязнения 7-8 раз, после чего грязь начнет отлипать от наушников к жвачке. Пользователи уверены, что главные плюсы способа заключаются в том, что жвачка имеет необходимую вязкость и не забивает отверстия сетки.

Таким образом, жвачка попадает в труднодоступные места, куда не залезет даже зубочистка или щетка. Однако этот способ решено было не проверять из-за риска того, что частицы жвачки останутся на динамиках наушников.

Лучше ли чистить в сервисных центрах?

Вариант чистки AirPods предлагают многие сервисные центры, однако следует предварительно обговорить условия чистки и сумму услуги. В интернете при поиске мастеров появляются цены от 500 до 1 тыс. руб. в зависимости от модели беспроводных наушников от Apple.

Однако на практике оказалось, что в среднем очистка даже AirPods первого поколения обойдется в 1,1 тыс. руб. Имеется в виду сумма за очистку двух наушников и кейса.

При этом в одном из сервисных центров автору прямо заявили, что указанная на сайте сумма в 500 руб. — стоимость услуги за один наушник. По телефону удалось узнать, что на самом деле услуга обойдется в 1,5 тыс. руб. — по 500 руб. за оба наушника и кейс.

На процедуру очистки специалисту потребовалось около 12 минут. По итогу наушники и кейс выглядят впечатляюще свежими, но конечно у них все еще заметны потертости от использования.

close 100% Валерий Романов/«Газета.Ru»

По словам мастера, проводившего очистку, это связано с магнитами, которые обеспечивают крепление крышки кейса. Потертости в области четырех магнитов на корпусе и крышке кейса не могут снова стать чисто белыми после нескольких лет использования наушников даже при профессиональной очистке, констатировал специалист.

Главный же плюс платной очистки в сервисном центре — к наушникам действительно возвращается былой уровень громкости.

Если до очистки даже в домашних условиях наушники часто включались на максимальную громкость, то теперь ползунок громкости находится примерно на середине — то есть наушники стали громче примерно в два раза.

Стоит ли своих денег?

Разница между самостоятельной чисткой и в сервисном центре достаточная, чтобы потратиться на услугу один раз в 2-3 года. Процедура стоит своих денег, но определенно нужно сначала переговорить с мастером о стоимости и условиях очистки, чтобы не переплатить по итогу.

Также стоит заранее сфотографировать свои наушники, чтобы на всякий случай проверить, действительно ли мастер почистил и отдал те самые AirPods.

Имеет смысл послушать несколько песен с наушниками до очистки и запомнить уровень громкости, на котором они находились.

После очистки нужно снова включить прослушанные ранее композиции и проверить уровень громкости. Если звук стал заметно выше при меньшем уровне громкости, то это гарантирует качественную работу мастера сервисного центра.