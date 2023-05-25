Инвестиции, бизнес и эротика: как люди богатеют при помощи нейросетей

Существует мнение, что в ближайшем будущем нейросети могут отнять работу у многих людей. Пока одни паникуют другие адаптируются и самостоятельно нагружают искусственный интеллект работой, чтобы получить доход. «Газета.Ru» рассказывает о шести историях креативного использования нейросетей вроде ChatGPT и Midjourney для заработка.

Американо-канадский писатель Тим Буше использует чат-боты ChatGPT и Claude AI (аналог ChatGPT от компании Anthropic, основанной выходцами из OpenAI) для написания научно-фантастических произведений. С августа 2022 года он выпустил 96 рассказов объемом от 2 до 5 тыс. слов, которые, по словам Буше, обрели популярность у небольшой аудитории.

Меньше чем за год писатель продал около 600 копий рассказов, которые в сумме принесли ему доход в размере $2 тыс.

Кроме упомянутых сервисов Буше также пользуется нейросетью Midjourney для создания иллюстраций для своих произведений. Каждый рассказ наполняется 40-140 изображениями, сгенерированными по запросам писателя. На иллюстрирование каждой книги у него уходит от шести до восьми часов.

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Сотрудник по имени Бен в апреле 2023 года рассказал изданию Vice, что смог настроить ChatGPT на выполнение около 80% его обязанностей по работе, благодаря чему ему удалось параллельно трудоустроиться во вторую компанию и увеличить свой доход. Бен не назвал свою должность и место работы, но отметил, что занимается составлением отчетов и презентаций.

По его словам, экспериментировать с ChatGPT он начал еще в конце 2022 года. Тогда он и представить не мог, что ему будет хватать времени на вторую работу, поскольку сил едва хватало и на первую. Однако со временем он адаптировал систему под свои нужды и у него появилось время для дополнительного заработка.

Сейчас, утверждает Бен, ChatGPT пишет за него даже ответы для боссов в рабочих чатах.

По его словам, он знает многих коллег, которые делают так же.

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Популярная американская блогерка Кэрин Марджори, чья аудитория составляет около 2 млн подписчиков в Snapchat, совместно с компанией Forever Voices создала на базе языковой модели GPT-4 чат-бота CarinAI, который в общении имитирует ее саму. Бот работает на базе мессенджера Telegram, он может отвечать как текстом, так и голосом. В последнем случае нейросеть генерирует аудиосообщения на основе голосовых образцов Марджори.

По словам блогера, она решилась на создание CarinAI, когда поняла, что не успевает отвечать всем поклонникам в приватном чате, тратя на это по 5-6 часов в сутки.

Марджори считает, что чат-бот удовлетворит большую часть ее поклонников, поскольку у него нет предубеждений: с CarinAI можно обсудить как планы на день, так и эротические фантазии.

CarinAI, по данным репортера Fortune, предрасположена и к секстингу (как секс по телефону, только по переписке).

Блогерка не рассказала, сколько потратила денег на создание CarinAI. Однако похвасталась прибыльностью данной затеи: за неделю цифровой «двойник» Марджори заработал более $100 тыс. Монетизация сервиса осуществляется за счет платного доступа по тарифу один доллар в минуту.

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Бренд-дизайнер из Великобритании Джексон Фолл решил при помощи ChatGPT начать свое дело. Он обратился к боту с просьбой составить бизнес-план для открытия предприятия с одним условием: бюджет проекта не должен превышать $100.

ChatGPT предложил Фоллу создать интернет-магазин Green Gadget Guru с продуктами для людей, которые заботятся об экологии. Нейросеть объяснил выбор тем, что товары в этой нише являются высокомаржинальными, а конкуренция в ней относительно низкая. Фолл последовал рекомендациям ChatGPT и выполнил все четыре этапа, предложенные нейросетью: покупка домена и оплата хостинга ($15), создание сайта (бесплатно, с этим помог ИИ), реклама в соцсетях ($40), оптимизация контента на сайте для поисковых систем (тоже бесплатно при помощи ИИ).

Фолл рассказывал о своих успехах в Twitter. По его словам, в какой-то момент он вел переговоры о продаже проекта за $25 тыс.

Состоялась сделка или нет, история умалчивает – с конца марта 2023 года Фолл не отчитывается об успехе Green Gadget Guru. Однако, даже если продажа не случилась, а Gadget Guru оказался заброшенным, Фолл все равно получил выгоду с затеи — сейчас на его профиль в Twitter подписаны более 100 тыс. человек. Также бизнесмен часто появляется в роли эксперта в YouTube-шоу и подкастах других блогеров.

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Риэлтор Джей Джей Йоханнес уже несколько лет работает в своей сфере. Последние несколько месяцев он делает это значительно эффективнее, поскольку пользуется помощью ChatGPT.

Йоханнес переложил на нейросеть работу по составлению описаний к домам, продажу и аренду которых он курирует. Дело в том, что в подавляющем большинстве объявления о продаже недвижимости сопровождаются однотипными текстами, креативная же подача добавляет в них «жизнь» и привлекает внимание клиентов.

По словам Йоханнеса, алгоритм справляется с этой задачей не безупречно, но при этом все равно серьезно помогает: сервис экономит много времени в рутинных задачах. Риэлтор намерен и дальше пользоваться ChatGPT для оформления объявлений, а также создания контента для своих аккаунтах в соцсетях.

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Сотрудники австралийского сервиса Finder, который специализируется на сравнении разных продуктов и услуг, в начале 2023 года попросили ChatGPT собрать инвестиционный портфель из 38 акций. Параллельно с тем же запросом Finder обратился к 10 профессиональным инвесторам из популярных фондов Interactive Investor, Fundsmith Equity и Vanguard. Так в Finder хотели сравнить умение анализировать рынок ценных бумаг нейросети и профессиональных брокеров.

Эксперимент длился восемь недель. По итогу портфель ChatGPT показал рост на 4,9%, тогда как акции инвестиционных фондов выросли в среднем на 0,8%.

Примечательно, что ChatGPT руководствовался теми же принципами подбора ценных бумаг, что обычно рекомендуют и профессиональные брокеры.

В ходе эксперимента специалисты Finder также опросили свою аудиторию на предмет использования ChatGPT при подборе акций для инвестиционного портфеля. Оказалось, что 8% уже используют в этих цели нейросети и даже получают выгоду. Еще 19% рассмотрят помощь ChatGPT в ближайшем будущем.