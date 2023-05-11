«Убийца» Photoshop и первый смартфон-раскладушка: что показали на презентации Google

Корпорация Google провела ежегодную весеннюю презентацию Google I/O. В этот раз техногигант сделал сильный акцент на технологиях искусственного интеллекта: компания представила новые нейросетевые сервисы и усовершенствовала старые. Еще компания представила несколько «железных» новинок: обычный и раскладной смартфоны, а также планшет с док-станцией в виде колонки. «Газета.Ru» рассказывает о самых важных продуктах, показанных на мероприятии.

Искусственный интеллект для людей

PaLM 2. PaLM 2 – это новая языковая модель, на базе которой работает чат-бот Bard (аналог ChatGPT – прим. ред.). Благодаря обновлению, Bard получит поддержку более 40 новых языков, включая русский и украинский, а также научится лучше анализировать изображения и понимать контекст. Для демонстрации возможностей сервиса на презентации в Bard загрузили рентгеновский снимок, на котором бот определил перелом.

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Gmail. Почтовый сервис Google получит глубокую интеграцию с чат-ботом Bard. Программа сможет подсказывать пользователям варианты предложений на заданную тему или вовсе писать письма вместо человека. Работу системы показали на примере автоматического составления письма с требованием возврата денежных средств за отмененный авиарейс.

Google Lens. Сервис для идентификации объектов на изображениях тоже стал «умнее». Например, он научился придумывать «забавные» подписи для фотографий: если человек не знает, каким комментарием сопроводить новую фотографию в соцсети, нейросеть подскажет.

Google Maps. Навигационный сервис получил режим «иммерсионного просмотра маршрутов». В нем программа собирает всю доступную информацию о предстоящем пути, включая наличие велосипедных дорожек и погоду во время путешествия, а также строит интерактивную 3D-карту маршрута. Пока новый режим доступен лишь в 15 мегаполисах мира, в список которых не входит ни один российский город.

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«Google Поиск». В поисковом сервисе компании также появились нейросетевые опции. Поисковик за счет интеграции Bard научится отвечать на пользовательские вопросы текстами, скомпилированными из информации разных источников. Например, если спросить «куда лучше поехать отдыхать с собакой: в место «А» или в место «Б», — Google ответит, что лучше ехать в место «Б», поскольку в место «А», судя по отзывам посетителей, с собаками не пускают. Карточка с ответом от Bard будет появляться в самом верху, перед ссылками из поисковой выдачи.

«Google Перспективы». «Google Перспективы» – это новый сервис внутри поисковой системы Google. Под карточками товаров теперь будут появляться комментарии реальных людей, которые пользовались искомым продуктом. Отзывы сопровождаются ссылками на Reddit, YouTube и другие платформы, где люди часто делятся опытом.

Вместе с тем, поисковая выдача в разделе «Покупки» будет формироваться, исходя из потребностей человека, а не только названий и характеристик товаров. Например, если человеку нужен компьютер для работы в определенной программе, в поисковой строке больше не придется указывать все характеристики устройства. Достаточно будет спросить «какой компьютер купить для работы в Photoshop».

Google Photos. Галерея для хранения фотографий Google всегда была известна удобным редактором изображений с нейросетевыми функциями. Например, у сервиса есть опция «Волшебный ластик», которая за секунды позволяет заретушировать на фоне ненужные объекты вроде случайно попавших в кадр людей или проводов, портящих городской пейзаж. На Google I/O 2023 компания представила еще одну функцию – «Волшебный редактор». Он позволяет перемещать объекты на фото, менять их цвета и формы.

MusicLM. MusicLM – это музыкальный генеративный ИИ, который создает мелодии по заданному текстовому описанию. Google представила MusicLM еще пару месяцев назад, а на Google I/O объявила об открытии доступа к нему для пользователей.

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Новые функции Android OS и Wear OS

Find My Device. Google представила улучшенную версию сервиса для поиска Android-устройств. Android-смартфоны теперь обмениваются информацией о местоположении друг друга, что позволяет определять точную позицию потерянных или украденных устройств. Утверждается, что информация передается в зашифрованном формате, и Google не имеет к ней доступа.

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Generative AI wallpapers. Новая опция позволит пользователям смартфонов Pixel придумывать уникальные обои для рабочего стола и создавать их при помощи генеративного ИИ Bard. Функция будет встроена непосредственно в меню настроек смартфонов. Релиз запланирован на осень 2023 года.

Wear OS 4. В рамках Google I/O компания показала тизер новой версии ОС для смарт-часов. Отмечается, что она станет функциональнее и энергоэффективнее. Например, в Wear OS 4 появится поддержка резервного копирования: пользователи смогут переносить данные и настройки при переходе со старых смарт-часов на новые.

Новые устройства Pixel

Pixel 7a. Google представила новый смартфон в классическом форм-факторе. Анонс подтвердил все ранние утечки: новинка получила 6,1-дюймовый экран, восьмиядерный процессор Tensor G2, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ постоянной памяти, и аккумулятор емкостью 4355 мАч. Система основных камер имеет два сенсора на 64 МП и 13 МП. Фронтальная камера имеет разрешение 13 МП. Новинка вышла в трех основных цветах: белый, серый и голубой. Также имеется эксклюзивный цвет – коралловый – доступный только пользователям Google Store. Новинка уже поступила в продажу и стоит $499 (примерно 37,8 тыс. руб.).

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Pixel Fold. Первый складной смартфон Google также вошел в программу презентации Google I/O 2023. Fold получил два OLED-экрана: внешний с диагональю 5,8 дюйма и внутренний на 7,6 дюйма. Обе матрицы поддерживают частоту обновления до 120 Гц. За производительность отвечают процессор Tensor G2, 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ постоянной. Три основные камеры имеют разрешение 48 МП, 10,8 МП и 10,8 МП. Фронтальных камер две: вписанная во внешний экран имеет разрешение 9,5 МП, внутренняя – 8 МП. Сильной стороной устройства, судя по первым отзывам, является оптимизация Android под большой экран: Google адаптировала под него все стандартные Android-приложения. Pixel Fold появится в продаже в конце июня по цене от $1799 до $1919 (примерно 136-145 тыс. руб.).

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Pixel Tab. Google представила первый за долгое время планшет Pixel Tab. Новинка получила 11-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560 на 1600 точек, процессор Tensor G2, 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ постоянной. Корпус устройства выполнен из алюминия с покрытием, делающим отпечатки пальцев менее заметными. Pixel Tab поставляется с док-станцией, которая одновременно выполняет функцию беспроводной зарядки и аудиоколонки. Планшет уже доступен для покупки по цене в $499 (примерно 37,8 тыс. руб.).