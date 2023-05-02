Кто стоит за созданием живодерских каналов в Telegram

В Telegram среди подростков набирает обороты тренд, посвященный издевательствам над животными. Малолетние зоосадисты публикуют пытки и убийства собак, кошек и других зверей. Только в апреле подобных ресурсов появилось не меньше десяти. Психологи считают, что, издеваясь над животными, подростки вымещают обиду на школьных буллеров и родителей. Юристы предупреждают, что издевательство над животными является уголовным преступлением, за которое наказать могут даже несовершеннолетнего.

«За 200 подписок я не трогаю котов месяц или больше»

В апреле в Telegram появилось по меньшей мере 10 каналов, посвященных издевательствам и пыткам над животными: собаками, кошками и не только. Об этом «Газете.Ru» сообщил независимый исследователь информационной безопасности и автор Telegram-канала «OSINT/Форензика» Сергей Першиков. По его словам, их может быть и больше, – просто они пока остались незамеченными.

В таких каналах публикуются фотографии, видеозаписи и голосовые сообщения, на которых виден и слышен процесс и результаты пыток питомцев.

Живодеры избивают, душат и травят животных. Не обязательно своих – часто под горячую руку попадают и беспризорные. Достается кошкам, собакам, хомякам, крысам и даже голубям. Иногда администраторы проводят интерактивы: просят ставить лайки или «добить» количество подписчиков до определенной цифры, чтобы продолжить или остановить пытки.

«Есть каналы и чаты, в которых люди делятся рецептами различных ядов, рассказывают, где искать и как ловить животных, и, конечно, публикуют отчеты по итогам «охоты», – сказал Першиков.

По его словам, такие каналы и чаты были всегда, однако почему-то именно весной, в частности в апреле, их появилось относительно много. Они, как правило, быстро забрасываются своими авторами, часто не набирая даже и нескольких десятков подписчиков. Однако в некоторых случаях аудитория живодеров достигает сотен и даже тысяч человек.

Автор одного из таких каналов пишет, что травит котов солью и сахаром. Позже обещает похвастаться результатом и заранее желает всем «приятного просмотра». Некий Александр публикует в живодерском чате фотографию с каким-то таблетками, крысиным ядом и аптечными весами, называя это все своим «скромным арсеналом». А вот ошалелый подросток хвастается на видео пневматическим пистолетом и показывает, как целится в голубей.

«В комментариях очень много возмущенных комментариев от людей, которые набрели на каналы случайно. Но также есть и последователи, личности, относящиеся к подобному контенту позитивно», – поделился Першиков.

Сегодня кошка, завтра – человек

Иногда «подвиги» живодеров попадают в заголовки журналистских сюжетов. Например, 27 апреля во многих новостных Telegram-каналах появилась шокирующая история о девятикласснице из Медногорска, которая на видео обезглавила соседского кота. По словам Першикова, то, что главным героем этой истории стал подросток, скорее правило, а не исключение. По словам специалиста, почти все обнаруженные им в апреле живодерские каналы администрируются школьниками.

«Мы деанонимизировали администраторов нескольких каналов. Во всех случаях за ними стояли подростки. Думаю, за остальными, в подавляющем большинстве тоже стоят школьники», – сказал Першиков.

Эксперт также добавил, что в большинстве случаев данные каналы и чаты открыты, то есть ознакомиться с их содержимым может любой пользователь мессенджера. Исходя из этого, Першиков предполагает, что главная мотивация малолетних живодеров – быстрый и дешевый хайп.

В свою очередь кандидат психологических наук, заведующий центром Биопсихологических исследований Московского института психоанализа Иван Хватов считает, что первопричина в другом. По его словам, случаи зоосадизма среди детей и подростков часто связаны с так называемым проявлением смещенной агрессии.

«Вероятнее всего, ребенок, который издевается над животными, подвергается буллингу и издевательствам со стороны сверстников или взрослых, будь то школа или дом. Ребенок понимает, что не может ответить обидчику, затаивает обиду и сдерживает гнев, а потом выплескивает все на другое живое существо. Которое, как и сам ребенок, не может дать отпор мучителю», – сказал Хватов.

По его словам, в таких случаях для ребенка принципиально важно, чтобы объект воздействия был живым и давал обратную связь. Мучителю необходимо наблюдать страдания своей жертвы. Пресловутое вымещение агрессии на подушке или мягкой игрушке в этом случае не сработает.

Почему подростки публикуют свидетельства своих жестоких поступков в интернете? Психолог говорит, что так, скорее всего, зоосадисты восполняют свою потребность во внимании. Вполне вероятно и то, что, привлекая к себе внимание, дети ищут единомышленников – таких же затравленных и обиженных.

Также Хватов добавил, что, заметив ребенка за систематическими истязаниями животных, родителям стоит обратиться к специалисту: клиническому психологу или психиатру.

«Воспитательной беседой здесь ограничиваться не стоит. Человеку нужна помощь, если ее не оказать, то есть немалая вероятность, что в будущем он перейдет от животных к созданиям себе подобным», – считает эксперт.

Свой прогноз Хватов аргументирует триадой Макдональда, — феноменом, который показывает, что в биографии примерно половины серийных убийц встречаются эпизоды проявления зоосадизма, пиромании или энуреза.

Невиновных нет

Часто совершившие преступление подростки успокаивают себя тем, что из-за несовершеннолетия им не грозит большая ответственность. Однако адвокат юридической фирмы DRC Екатерина Абашина утверждает, что в случае с живодерством управу можно найти и на несовершеннолетнего, — а если не него самого, то на его родителей.

«За жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли, страданий и из хулиганских или корыстных побуждений, которое привело к гибели или увечью животного, предусмотрено уголовное наказание по части 2 ст. 245 УК РФ. По статье 245 УК РФ наказывают подростков с 16 лет», – объяснила Абашина.

Приведенная статья предусматривает наказание разной степени: им может быть как штраф в размере от 100 до 300 тыс. руб., так и исправительные или принудительные работы сроком до 5 лет, а также лишение свободы на срок до пяти лет. При этом, утверждает Абашина, демонстрация издевательств над животными в интернете всегда усиливает наказание.

«Сам факт публикации со сценами пыток и убийств животных вполне можно отнести к пропаганде жестокого обращения с животными и призывам к нему. Частью 2 ст. 245 УК РФ за жестокое обращение с животными с публичной демонстрацией издевательств предусмотрена уголовная ответственность, поэтому распространение подобного контента может быть пресечено через суд по иску прокурора о запрете распространения информации о пытках над животными. Искать действующих лиц видеоролика для этого не обязательно», – добавила адвокат.

В случаях, когда преступник младше 16 лет, по словам Абашиной, воздействовать можно на родителей ребенка. Поданная в полицию жалоба по факту жестокого обращения детей с животными может стать поводом для применения принудительных воспитательных мер. Оными являются предупреждение, ограничение досуга и установление особых требований к поведению ребенка, а также помещение несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.