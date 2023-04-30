Зарядка за 10 минут и камера на 200 Мп: семь флагманов, которые стоят своих денег

С каждым годом рынок смартфонов становится все более разнообразным и конкурентным. Производители предлагают устройства с различными характеристиками, дизайном, функционалом и ценой. И несмотря на санкции, в России все еще можно купить современные флагманы. О семи самых достойных флагманских смартфонах, к которым стоит присмотреться — в материале «Газеты.Ru».

Samsung Galaxy S23 Ultra

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Galaxy S23 Ultra — это флагманский смартфон от корейской компании Samsung, который предлагает самое высокое разрешение камеры среди конкурентов — 200 Мп. Устройство также оснащено 6,8-дюймовым дисплеем LTPO Dynamic AMOLED 2X с разрешением 1440х3088 пикселей и частотой обновления 120 Гц с пиковой яркостью 1750 нит.

Samsung Galaxy S23 Ultra работает на разогнанном процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (3,36 ГГц вместо 3,2 ГГц), который является самым производительным чипсетом среди решений для Android-устройств.

Смартфон имеет от 8 до 12 ГБ оперативной памяти и доступен в модификациях от 128 ГБ до 1 ТБ встроенного хранилища.

Кроме основной 200-мегапиксельной камеры Samsung Galaxy S23 Ultra также может похвастаться флагманскими дополнительными сенсорами: ультраширокоугольным модулем на 12 Мп, перископической камерой с разрешением 10 Мп с 10-кратным оптическим зумом, а также 10-мегапиксельным телеобъективом с 3-кратным оптическим приближением. На передней панели смартфона расположена селфи-камера на 12 Мп.

Смартфон имеет батарею емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт и беспроводной на 15 Вт. Из прочих особенностей можно также отметить наличие встроенного стилуса S Pen, NFC-модуля для бесконтактной оплаты и защиты от воды и пыли по стандарту IP68.

В России линейка Samsung Galaxy S23 официально не продается, а ввезенная по параллельному импорту версия 12/256 ГБ предлагается в ритейле в среднем за 110 тыс. руб. На сером рынке эта же версия обойдется уже в среднем от 80 тыс. руб. Если выбирать проверенного продавца, то разницы между «параллельным» и «серым» устройством не будет никакой. В случае, если попадется недобросовестный магазин, то он может не предлагать соблюдение гарантии.

Samsung Galaxy S23

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Samsung Galaxy S23 во многом отличается от старшей модели, в том числе размером и «железом». Смартфон предлагает один из самых компактных экранов среди всех новинок 2023 года — это 6,1-дюймовый Dynamic AMOLED 2X дисплей с разрешением 1080х2340 и частотой обновления 120 Гц. При этом максимальная яркость как у S23 Ultra — 1750 нит.

За производительность в базовом S23 отвечает тот же разогнанный Snapdragon 8 Gen 2. Однако конфигурации памяти тут уже другие — 8 ГБ оперативной памяти и 128, 256 или 512 ГБ хранилища. Тут при выборе важно учитывать, что версия на 128 ГБ получила память UFS 3.1, в то время как другие версии предлагают более современный и быстрый тип UFS 4.0.

В Galaxy S23 стоят три камеры: основная на 50 Мп, ультраширокоугольная на 12 Мп и телеобъектив с разрешением 10 Мп, снимающий при 3-кратном оптическом зуме. Спереди установлена 12-мегапиксельная селфи-камера.

Из-за небольших размеров Galaxy S23 получил скромный аккумулятор на 3900 мАч с поддержкой проводной и беспроводной зарядки мощностью 25 и 15 Вт соответственно. Смартфон получил NFC-чип и защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

В российском ритейле ввезенный по параллельному импорту Galaxy S23 на 128 ГБ предлагается за 72 тыс. руб. Однако в данном случае лучше рассматривать версию хотя бы с 256 ГБ памяти, которая обойдется в 80 тыс. руб. На сером рынке эта версия стоит 60-63 тыс. руб.

iPhone 14 Pro

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Главное устройство компании Apple в 2022 году и первой половине 2023 года — iPhone 14 Pro. Эта модель, как и iPhone 14 Pro Max, является самым продвинутым смартфоном компании на текущий момент. iPhone 14 Pro получил 6,1-дюймовый LTPO Super Retina XDR OLED-дисплей с разрешением 1179х2556 пикселей и частотой обновления 120 Гц. До недавних пор смартфон предлагал самый яркий экран на рынке с пиковым показателем в 2000 нит.

iPhone 14 Pro работает на процессоре Apple A16 Bionic и имеет 6 ГБ оперативной памяти и от 128 ГБ до 1 ТБ встроенной памяти.

Флагманский iPhone 14 Pro также может похвастаться отличными камерами, которые используют собственные алгоритмы и технологии от Apple. На задней панели находится тройная камера, состоящая из 48-мегапиксельной основной камеры, ультраширокоугольной камеры на 12 Мп и телеобъектива с 3-кратным оптическим приближением с разрешением 12 Мп. Рядом с камерами расположился сканер LiDAR, позволяющий фото и видео лучше ловить фокус при недостаточном освещении, а также используемый для распознавания окружающих объектов для дополненной реальности. На передней панели расположена селфи-камера на 12 Мп.

Смартфон имеет батарею емкостью 3200 мАч, которая поддерживает быструю зарядку мощностью 27 Вт и беспроводную зарядку MagSafe на 15 Вт. Вместе с тем, смартфон защищен от воды и пыли по стандарту IP68.

iPhone 14 Pro отличается от версии Pro Max меньшим экраном и аккумулятором. Однако старшая модель подойдет не каждому ввиду габаритов и веса в 240 граммов против 206 в iPhone 14 Pro. В остальном — это одинаковые по «железу» устройства, поэтому переплачивать за более дорогую и не совсем удобную версию не стоит.

Купить iPhone 14 Pro на 128 ГБ в России, ввезенный по параллельному импорту, можно в среднем за 110 тыс. руб. Однако у «серых» продавцов эту модель можно найти гораздо дешевле — от 85 тыс. руб. Но тут стоит учитывать, что американские модели, которые как правило продаются дешевле других версий, — поддерживают только eSIM, что но не всегда удобно.

iPhone 14 Plus

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Базовый iPhone 14 не сильно отличается от iPhone 13, представленного еще в сентябре 2021 года. Однако модель iPhone 14 Plus стала первой номерной версией, получившей 6,7-дюймовый экран. Причем в отличие от модели Pro Max эта предлагает Super Retina XDR OLED-матрицу с разрешением 1284х2778 и меньшей максимальной яркостью в 1200 нит. Недостатком будет отсутствие функции частоты обновления изображения 120 Гц, — из-за этого картинка выглядит не такой плавной, как на Pro-версиях.

За производительность в iPhone 14 Plus отвечает чип Apple A15 Bionic, используемый еще и в линейке 2021 года. Встроенной памяти в устройстве от 128 до 512 ГБ, а оперативной — 6 ГБ.

Несмотря на разное «железо», смартфон при ежедневном использовании ничем не отличается от старших моделей.

В iPhone 14 Plus используются те же камеры, что и в базовом iPhone 14 — основной сенсор и ультраширокоугольный по 12 Мп каждый. Фронтальная камера также представлена датчиком с разрешением 12 Мп.

Аккумулятор емкостью 4323 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 27 Вт и беспроводную зарядку MagSafe на 15 Вт. Как и все другие модели в линейке, iPhone 14 Plus получил защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

В ритейле iPhone 14 Plus на 128 ГБ стоит от 80 до 90 тыс. руб. При этом у серых продавцов можно найти его куда дешевле, а модель на 256 ГБ обойдется в 70 тыс. руб. Но выбирать эту модель стоит лишь в том случае, если нет необходимости в покупки iPhone 14 Pro Max, а нужен «большой» iPhone. В противном случае лучше присмотреться к базовой версии iPhone 13 с экраном на 6,1 дюйма, которая «железом» мало чем отличается от 14 Plus, но стоит дешевле.

Xiaomi 13 Pro

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Флагманский смартфон компании Xiaomi, представленный в конце 2022 года, был не так давно официально представлен на территории России. Xiaomi 13 Pro предлагает качественный LTPO AMOLED-экран на 6,73 дюйма с разрешением 1440х3200 и частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость дисплея достигает 1900 нит.

За производительность в устройстве отвечает чип Snapdragon 8 Gen 2, дополненный 8 или 12 ГБ оперативной памяти и хранилищем от 128 ГБ до 512 ГБ. Причем младшая версия на 128 ГБ, как в случае с Galaxy S23, получила память типа UFS 3.1. Старшие версии предлагают UFS 4.0.

Xiaomi 13 Pro является одним из самых интересных фотофлагманов на рынке благодаря системе из трех 50-мегапиксельных камер, в разработке которых принимала участие компания Leica: основной, ультраширокоугольной и телеобъектива с 3,2-кратным оптическим приближением. Селфи-камера получила разрешение 32 Мп.

Аккумулятор емкостью 4820 мАч заряжается от провода при мощности 120 Вт, а также по беспроводной зарядке мощностью 50 Вт. К тому же, это один из немногих смартфонов Xiaomi с защитой от воды и пыли по стандарту IP68.

Xiaomi 13 Pro можно купить в России официально: доступна версия 12/512 ГБ, которая продается за 99 тыс. руб. Серые продавцы предлагают эту же версию в среднем за 90 тыс. руб.

Tecno Phantom V Fold

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Еще один флагманский, официально доступный в России смартфон — Tecno Phantom V Fold. В отличие от конкурентов в этом списке — это складной смартфон в формате книжки. Смартфон получил два LTPO AMOLED-экрана с частотой 120 Гц и яркостью до 1100 нит — внешний на 6,4 дюйма и внутренний на 7,9.

Смартфон работает на базе чипа MediaTek Dimensity 9000+, который показывает производительность на уровне Snapdragon 8+ Gen 1. В нем также имеется 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища.

Всего в Tecno Phantom V Fold пять камер — три сзади: основной датчик на 50 Мп, телеобъектив на 50 Мп и ультраширокоугольный сенсором на 13 Мп, а также две селфи-камеры: с разрешением 32 Мп на внешнем экране и 16 Мп во внутреннем.

Смартфон интересен в первую очередь тем, что он продается в России по официальной цене в 110 тыс. руб., что для складного устройства весьма демократично. При этом компания на старте продаж снизила ценник до 80 тыс. руб., в результате чего необычная новинка предлагается по цене «обычных» моноблоков.

Это предложение делает особенным то, что это версия на 512 ГБ, а также то, что на Phantom V Fold дается официальная гарантия от производителя на 13 месяцев.

Из недостатков смартфона можно выделить отсутствие беспроводной зарядки и защиты от воды и пыли, которая в подобном устройстве бы не помешала.

Realme GT3

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Один из самых инновационных смартфонов 2023 года — Realme GT3, известный также на китайском рынке как GT Neo5. Смартфон в первую очередь интересен зарядкой мощностью 240 Вт, с помощью которой аккумулятор восполняется менее чем за 10 минут, а также необычным дизайном с прозрачной панелью и подсветкой.

Realme GT3 оснащен AMOLED-экраном диагональю 6,74 дюйма с разрешением 1240х2772 пикселей и с частотой 144 Гц. Пиковая яркость панели достигает 1400 нит.

За производительность в новинке отвечает флагманский чип второй половины 2023 года — Snapdragon 8+ Gen 1. Realme GT3 предлагает от 8 до 16 ГБ оперативной памяти и хранилище объемом от 128 ГБ до 1 ТБ.

В смартфоне не самые передовые камеры — это основной датчик на 50 Мп, ультраширокоугольный сенсор на 8 Мп и микроскоп с разрешением 2 Мп. Спереди установлена селфи-камера с разрешением 16 Мп.

Аккумулятор емкостью 4600 мАч заполняется от комплектной зарядки мощностью 240 Вт за 9,5 минуты, что является рекордом для доступных на рынке устройств. Однако в Realme GT3 не предусмотрена возможность беспроводной зарядки, чем устройство уступает многим конкурентам.

В России Realme GT3 пока официально не представлен — по слухам, это произойдет в ближайшее время. Однако уже сейчас можно купить китайскую версию устройства под названием Realme GT Neo5. Найти его в России не так уж и просто, но, например, на «Авито» встречаются новые модели 16/256 ГБ за 42 тыс. руб. При этом на AliExpress за те же деньги можно взять версию с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ постоянной памяти.