«Убийца» Samsung Galaxy Fold за 100 тысяч: стоит ли своих денег складной флагман Tecno

Компания Tecno представила свой первый складной смартфон Phantom V Fold. Это флагманский гаджет, который по сути является единственным официальным складным устройством, который можно купить в России. Его стоимость превышает 100 тыс. руб., но при этом его позиционируют как бюджетное для своего сегмента решение. Чем хороша новинка и стоит ли к ней присмотреться — в материале «Газеты.Ru».

Комплектация

Tecno Phantom V Fold поставляется в большой коробке, которая раскрывается не так, как у «обычных» моноблочных смартфонов, — ее стороны раскладываются и откидываются по бокам.

Каждый предмет упакован в отдельную коробку — будь то зарядный блок или проводок USB-C-USB-A.

Отдельного внимания заслуживает чехол-накладка, который крепится к устройству. В нем есть встроенная металлическая ножка, с помощью которой можно устанавливать смартфон на стол, например, при просмотре фильма.

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Дизайн

Смартфон при весе в 299 граммов ощущается в руках увесистым и дорогим — это даже несмотря на то, что его спинка выполнена из переработанного пластика (в черном цвете) или из экокожи (в белом цвете). Рамки в Tecno Phantom V Fold металлические, что также придает ему «премиальности».

Камеры на задней панели немного выпирают из корпуса, но их дизайн оформлен в более выдержанном стиле по сравнению с теми же Tecno Phantom X2 и X2 Pro.

Смартфон лежит в руке удобно как в сложенном, так и в раскрытом состоянии. Правда, если это будет ваш первый складной гаджет, придется привыкнуть к его толщине в сложенном виде — 14,5 мм. В разложенном состоянии этот показатель составит 6,9 мм.

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Экраны

Главное в любом современном смартфоне — экран, ведь с него и происходит потребление контента. В данном устройстве их два. Стоит признаться, что опасения многих пользователей не подтверждаются, — Tecno установила качественные внешний и внутренний экраны. В обоих случаях это LTPO AMOLED-матрицы с адаптивной частотой обновления изображения от 10 до 120 Гц. Также заявлена пиковая яркость до 1100 нит — этого хватит для использования устройства даже в яркий солнечный день.

Внешний экран выполнен в соотношении сторон 21:9, как в большинстве современных смартфонах. Его размер составил 6,4 дюйма, а разрешение — 1080х2550 пикселей. Он защищен закаленным стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Пользоваться внешним экраном можно без каких-либо проблем — в отличие от некоторых других подобных устройств, например, Galaxy Z Fold4, в котором экран более узкий.

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Но все же главное, что выделяет Tecno Phantom V Fold на фоне «обычных» смартфонов — наличие второго, большого экрана. Он тут на 7,9 дюйма, а его разрешение составляет 2000х2296 пикселей. Соотношение сторон образует практически квадрат — 7:8. При складывании устройства между двумя половинками нет зазора — благодаря этому между экранами не будет забиваться пыль и прочая грязь, которая может поцарапать их.

К слову, сам экран защищен немецким стеклом SCHOTT UTG. Заявляется, что это устойчивое к сгибаниям специально разработанное ультратонкое стекло.

Разложить смартфон сложно — приходится прикладывать большие усилия. Закрытие же происходит гораздо проще. К работе шарнира никаких вопросов нет — ничего не щелкает и не трещит, выполнен он качественно. Также к недостаткам можно отнести то, что он раскрывается лишь на 180 градусов — нет возможно открыть его, например, на 90 градусов, как это позволяет Galaxy Z Fold4. Возможно, кому-то такой сценарий использования все же будет полезным.

Оба экрана показывают качественную, насыщенную и контрастную картинку. Несмотря на то, что оба экрана хорошо откалиброваны, компания не предоставляет возможность пользователям самостоятельно настроить цвета под себя. В целом, экраны в Phantom V Fold достойные — за одним исключением.

Спустя неделю тестирования на внутреннем экране все же образовался изгиб. Сказать, что он сильно заметен нельзя, но насколько он усилится за месяцы использования — неизвестно. Производитель обещает 200 тыс. складываний — этого может хватить до 10 лет использования. Как поведет себя Phantom V Fold в суровую русскую зиму, тоже никто не знает.

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Камеры

Принято считать, что в складных смартфонах не всегда хорошие камеры, однако последние новинки, например, Oppo Find N2 и Vivo X Fold+, показывают, что это не так. Tecno Phantom V Fold не стал исключением. В нем установлено пять камер — три основных и по одной фронтальной для каждого экрана.

Сзади стоит основной датчик на 50 Мп, дополненный телеобъективом с разрешением 50 Мп и ультраширокоугольным сенсором на 13 Мп. Для большинства пользователей всех этих камер будет более чем достаточно, — они вполне светочувствительны и выдают качественные снимки.

Однако в ходе тестирования корреспондент «Газеты.Ru» обратил внимание на медленную скорость переключения между модулями при фотосъемке — иногда казалось, будто бы интерфейс приложения «Камеры» просто не регистрировал нажатия перехода, например, с основной камеры на ультраширокоугольную. Также может смутить и различие цветовой палитры при переключении модулей. Это особенно заметно при перехода с основной камеры на портретную.

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Смартфон хорошо справляется и с ночной съемкой. Картинка получается очень яркой, однако в некоторых случаях появляются цифровые шумы, например при съемке на ультраширокоугольный модуль, или же детализация снимков «хромает», что заметно при увеличении получившейся фотографии.

Фронтальных камер тут, как было сказано ранее, две — 32 Мп на внешнем экране и 16 Мп во внутреннем. Они вполне справляются со своей задачей, но их, наверное, стоит использовать лишь при видеозвонках. В Tecno Phantom V Fold можно делать селфи на основную камеру, просто раскрыв смартфон и выбрав режим отображения на внешнем экране — это, к слову, можно использовать и при съемке другого человека, что иногда полезно, например, при выборе правильной позы.

Функция съемки самого себя на задние камеры делает Tecno Phantom V Fold, наверное, одним из лучших смартфонов для блогеров. Качество таких фото и видео намного выше, чем у снятых с селфи-камеры других смартфонов.

Говоря о видео, стоит отметить, что на основную и ультраширокоугольную камеры можно снимать в формате вплоть до 4K 60 FPS. Phantom V Fold уступает по видеосъемке многим флагманам — например, последним iPhone или Xiaomi. Но тут стоит учитывать, что это смартфон из совершенно другой категории. Все же его способности по фото- и видеосъемке заслуживают твердую «4».

close Съемка на основную камеру Съемка на ультраширокоугольную камеру Съемка в режиме телефото Съемка на основную камеру Съемка на ультраширокоугольную камеру Полную галерею можно посмореть

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Производительность

За производительность Tecno Phantom V Fold отвечает чипсет MediaTek Dimensity 9000+, схожий во многом с Snapdragon 8+ Gen 1.

В плане мощности к смартфону нет никаких претензий — он работает быстро, тянет все игры, в том числе и требовательный Genshin Impact при максимальных настройках графики и 60 FPS. Причем тянет стабильно, не сбрасывая яркость экрана.

При длительных и «тяжелых» сессиях он нагревается в области камеры, но этот нагрев нельзя назвать сильным — у многих других устройств нагреваются весь корпус и даже рамки, что мешает играть. Вероятно, тут используется удачная система охлаждения, а также положительно сказывается размер смартфона.

В бенчмарке Geekbench 6 чип набирает 1197 и 3614 баллов в одноядерном и многоядерном тестах.

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ПО

По итогу тестирования Tecno Phantom V Fold основные вопросы возникают к программному обеспечению. Во-первых, такой смартфон стоит поддерживать постоянными обновлениями: выпускать новые версии Android и патчи безопасности — как минимум на протяжении трех лет. Сейчас это некий стандарт для производителей Android-смартфонов. И если производитель не гарантирует обновления в течение трех-пяти лет, это смотрится не очень по-флагмански.

Phantom V Fold же позиционируется как полноценный флагман (и стоит столько же).

Во-вторых, компании следует немного оптимизировать свою оболочку HiOS Fold 13 на базе Android 13. Так, всего за неделю использования появлялись разного рода неприятные сюрпризы. Это, конечно, никак не мешало пользоваться устройством, но впечатления подпортило.

Например, при закрытии внутреннего экрана и переходе на внешний последний гаснет через секунду-две. Причем это нельзя списать на «защиту в кармане», при которой отключается экран, или функцию, при которой он гаснет, если отвести взгляд, — это происходит прямо в момент взаимодействия с внешним дисплеем.

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Также при закрытии большого экрана активное приложение переносится на внешний, но иногда в той же «планшетной» версии, из-за чего программа центрируется и создает большие рамки сверху и снизу, как показано на скриншоте выше.

И самое главное — смартфон оснащен дорогим LTPO-дисплеем, способным адаптироваться под нужды пользователя и работать при частоте от 10 до 120 Гц. Но на практике оказалось, что это в основном происходит лишь на рабочем столе — если не касаться экрана, он обновляется с частотой 10 Гц, а при использовании работает при 120 Гц.

Многие программы работают по такому же принципу, но все же, например, Telegram или VK «залочены» на 60 Гц, из-за чего плавная картинка в другом приложении при открытии сразу превращается в дерганную.

Если же выставить принудительные 120 Гц, проблема исчезает, и все без исключения работает на нужной частоте, но тогда смартфон будет разряжаться быстрее.

Стоит отметить, что на обзор в «Газету.Ru» поступил инженерный образец — скорее всего, к релизу смартфоны будут работать на более свежей прошивке, в которой эти проблемы будут решены.

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В остальном это все та же оболочка Tecno, но с дополнительными фишками для большого складного экрана — можно разделить экран на две половинки и одновременно использовать два приложения на внутреннем экране или, например, перетаскивать фотографии с галереи в заметки, если открыты обе эти программы.

Самое приятное, что в Tecno Phantom V Fold уже предустановлен магазин приложений RuStore, благодаря которому можно загрузить нужные приложения, удаленные из Google Play.

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Аккумулятор

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Этого хватит на 6-7 часов использования устройства. На зарядку же потребуется чуть меньше одного часа — около 55 минут.

Прочие особенности

Tecno Phantom V Fold также может похвастаться наличием стереодинамиков, которые расположены так, что не прикрываются рукой вне зависимости от того, как держать устройство.

В смартфоне также есть NFC-модуль, позволяющий оплачивать покупки с помощью SberPay или Mir Pay.

Разблокировка Phantom V Fold возможна как при помощи лица, так и с помощью сканера отпечатка пальцев, — оба способа быстрые и весьма точные.

Вывод

Многие все еще не воспринимают бренд как крупного игрока, видимо поэтому в Tecno выпустили Phantom V Fold — чтобы показать свои возможности. Учитывая, что это первое подобное устройство компании, оно заслуживает похвал. Phantom V Fold — уверенный игрок в своей категории. Единственное, что пока вызывает вопросы — стоимость.

В России смартфон будет доступен в максимальной комплектации 12/512 ГБ за 110 тыс. руб. Но сейчас можно купить тот же Samsung Galaxy Z Fold4, и если постараться, то даже на пару тысяч дешевле. Правда это будет «серый» смартфон.

Если россиянин решит отдать 110 тыс. руб., кого он выберет — проверенный годами Samsung или молодой бренд Tecno? Ответ очевиден.

Смартфон однозначно интересный, и, если Tecno хотя бы немного снизит на него цену — его вполне можно рассматривать как удачную покупку. Как минимум потому, что это — единственный складной смартфон в России, имеющий официальную гарантию от производителя.