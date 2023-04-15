Что задумал Павел Дуров для ОАЭ и при чем здесь США

Создатель Telegram и богатейший гражданин ОАЭ Павел Дуров провел несколько встреч с эмиром Дубая. Как считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты, это были не дружеские контакты, а бизнес-переговоры. Компетенции Дурова могут помочь ОАЭ в создании общей для Ближнего Востока криптовалюты как замены доллару, а также в разработке приложения «10 в одном» — где можно будет вызвать такси, заказать еды, связаться с голосовым помощником и так далее.

Арабские валюта и приложения

Россиянин Павел Дуров, недавно получивший гражданство ОАЭ, в 2023 году провел несколько встреч с руководством своей новой родины. Так, в начале года предприниматель пообщался с эмиром Дубая и премьер-министром ОАЭ Мохаммедом ибн Рашидом Аль-Мактумом.

В апреле в Дубае состоялась еще одна публичная встреча Дурова с королевской семьей в честь священного месяца Рамадан. Он был одним из гостей на мероприятии и обменялся поздравлениями с эмиром Дубая.

Павел Дуров получил гражданство ОАЭ в феврале 2022 года — спустя пять лет после переезда в Дубай. В конце прошлого года бизнесмен официально стал самым богатым человеком Эмиратов — с состоянием в $15,1 млрд.

Дуров станет одним из главных лиц в технологической трансформации ОАЭ с целью обретения независимости от западных стран, считает доцент кафедры экономики и информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

В беседе с «Газетой.Ru» он рассказал, что возможный проект Дурова может быть связан в том числе с намерением упростить проведение транзакций, минуя доллар США.

«Думаю, что Дуров на встречах переговорил с шейхами из ОАЭ о том, чтобы создать собственную площадку для обмена финансовыми транзакциями. Идут обсуждения, что должна появиться некая единая валюта. Насколько это можно видеть со стороны, Арабские Эмираты тоже хотят технологий и независимости от других стран», — отметил специалист.

По его словам, в ОАЭ беспокоятся за безопасность бизнес-сделок из-за зависимости от доллара США. «Если что-то идет не так, то доллар начинает «гнуть свое», поэтому курс валют меняется и транзакции резко усложняются. В результате нарушаются финансовые цепочки», — пояснил Тимофеев.

Встречи Дурова с властями ОАЭ не могут быть только дружескими, полагает гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков.

«Павел Дуров осел в Арабских Эмиратах, а для развития бизнеса любой компании необходимо иметь четкие и выстроенные отношения с многими людьми, принимающими важные решения в стране. Это не дружеские контакты, это все бизнес», — сказал он «Газете.Ru» .

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По мнению Александра Тимофеева, Дуров и его Telegram могут помочь ОАЭ в развитии новых приложений с уже знакомым функционалом.

«Я думаю, что ОАЭ хотят сделать свой «10 в одном», свои приложения, в которых будет полный комплекс — и такси, и заказ еды, и голосовой помощник, и так далее», — добавил Тимофеев.

По версии Кускова, во время встреч Дурова с властями ОАЭ стороны действительно могли вести обсуждения новых проектов, не связанных с Telegram. «Это связано не только с Telegram, но и с другими проектами, в том числе и с электронными деньгами», — заявил он.

Александр Тимофеев указал на то, что Telegram очень быстро нашел инвестиции в арабском мире, и это позволяет говорить о важной роли Дурова для региона.

«Все проекты будут нацелены на независимость или альтернативность имеющимся американским», — убежден Тимофеев.

Тимофеев предположил, что в итоге в арабском мире может быть введена как собственная цифровая валюта, так и криптовалюта. «Этой замены доллару арабы хотят», — отметил эксперт.

По мнению Дениса Кускова, как минимум в ближайшие 10 лет подобного перехода на нестандартные финансовые активы не произойдет, однако работа над их развитием будет вестись.

«Дуров может предложить им [властям ОАЭ] TON (криптовалюта, развитием которой первоначально занимался Telegram и Дуров — «Газета.Ru») как альтернативу классическим вариантам. Мы понимаем, что TON вряд ли каким-либо образом примут в США и Европе. А вот на Ближнем Востоке это возможно, но это произойдет не в ближайшее время», — сказал он.

Глава агентства Telecom Daily уточнил, что если и будет создана новая единая валюта для Ближнего Востока, то какая-то одна из стран должна быть «в ее основе».

«Я думаю, что это вряд ли будет TON. В ближайшее 10 лет будет классика в плане валют, а вот потом возможен и электронный вариант. Чтобы стоять у истоков, все это нужно разрабатывать уже сейчас», — объяснил Кусков.

По его мнению, несмотря на появление биткоинов и других криптовалют, в ближайшее десятилетие традиционные носители денежных средств продолжат доминировать в расчетах, в том числе и доллары США.

Telegram как прямой конкурент WhatsApp

По мнению Александра Тимофеева из РЭУ им. Г. В. Плеханова, Эмираты приняли Telegram и его сотрудников с целью технологического развития всего региона. В результате у мессенджера уже более 700 млн пользователе.

«В перспективе Дуров доведет Telegram до одного миллиарда пользователей, что сделает приложение прямым конкурентом WhatsApp, однозначно. Этим мессенджером постепенно будут пользоваться все, речь идет не только о Ближнем Востоке», — заметил Тимофеев.

Он добавил, что таких технологий, как Telegram, которые выстреливают и становятся важными для пользователей по всему миру, не очень много.

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«Дуров не сидит на месте, он мощный предприниматель для ОАЭ, а шейхи просто так швырять деньги точно не будут», — сообщил Тимофеев.

Эксперт рассказал, что количество инвестиций, которые арабский мир выделяет на технологические разработки, говорит о том, что эти страны «задумались о новом витке развития в области IT и применения этих технологий в быту всего арабского мира».

В декабре 2022 года количество подписчиков Telegram Premium составило 1 млн человек.

В список стран с активными пользователями Telegram входят такие страны ближневосточного региона, как Иран, Саудовская Аравия, Ирак, Сирия, ОАЭ и Египет.

Летом 2022 года «Газета.Ru» узнала, что самым популярным мессенджером в ОАЭ пока остается WhatsApp, а на втором месте — Telegram Дурова. Также в стране существует местный мессенджер, который называется Botim.

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Это фактически единственный мессенджер, у которого не заблокированы голосовые сообщения. Официально запрет на голосовые сообщения в ОАЭ связан с тем, что программа с передачей голоса по интернет-протоколу (VoIP) должна получить лицензию как оператор связи.

Неофициально такие меры объясняют стремлением ОАЭ продвигать собственные приложения с этой функцией. Чтобы пользоваться голосовыми сообщениями, нужно оплатить специальный «голосовой трафик».

Дубай как техностолица c российскими айтишниками

Дуров переехал несколько лет назад, имея солидное портфолио проектов и хорошую репутацию в профессиональном сообществе, рассказали «Газете.Ru» в корпоративном акселераторе (через них корпорации приглашают стартапы к сотрудничеству) GenerationS. По словам специалистов компании, это один из уникальных случаев для российского IT.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты разошлись в оценках того, насколько активно теперь россияне из IT уезжают на Ближний Восток для создания собственных стартапов или работы в уже основанных технологических компаниях. Однако все они указали на то, что в Дубае активно работают над привлечением айтишников.

Ближний Восток, и в частности, ОАЭ, сегодня выглядит привлекательным направлением для российских IT-компаний, заявил «Газете.Ru» вице-президент по развитию и стратегии КРОС Кирилл Лубнин.

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«В ситуации, когда рынок США и Европы для российских представителей закрыт, альтернативой становится рынок Китая и, соответственно, Ближнего Востока», — объяснил он. Однако Китай имеет свои ограничения.

«В ОАЭ сегодня есть заинтересованные в технологичных стартапах, есть финансирование, есть возможность легализации бизнеса», — заметил Лубнин.

По его словам, в Арабских Эмиратах особенно большим спросом пользуются разработки в сфере искусственного интеллекта, в банковских услугах, платежных системах.

«Из ограничений здесь можно назвать менталитет — для арабских стран характерна четкая иерархичность, это надо учитывать при сотрудничестве. В целом же регион сегодня выглядит для российских IT-компаний наиболее привлекательно», — сказал специалист.

По версии доцента Александра Тимофеева, Дубай хотят сделать не только центром нефти и новостроек, но и технологическим центром арабского мира.

«У арабского мира денег как грязи, но не хватает технологических умов. Арабский мир нуждается в своем независимом развитии, поэтому и происходят заделы в разных технологических областях», — отметил он.

Тимофеев считает, что российских айтишников возможно привлечь для работы в ОАЭ и других странах ближневосточного региона.

«Страны ориентированы не только на привлечение готовых стартапов, но и отдельных специалистов. Основной стимул — заработная плата», — указал он.

В GenerationS отметили и другое преимущество ОАЭ — в стране сохраняется нейтральное, а во многих направлениях позитивное отношение к бизнесменам из России.

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Однако это не означает, что в Арабских Эмиратах в настоящее время легко создать собственную IT-компанию, лучше иметь представителя, который имеет связи и влияние в ближневосточной стране.

«Особенность рынка в том, что здесь предпочитают вкладывать деньги в свои компании, в своих фаундеров, которые инвесторам максимально понятны. Поэтому чтобы успешно заходить на этот рынок и развивать на нем компетенции, нужно иметь локального партнера для налаживания отношений и «проникновения» в рынок», — пояснили в GenerationS.

По версии корпоративного акселератора, ОАЭ подходят на роль страны, которая станет лидером технологического развития на Ближнем Востоке.

«Ближайшие по географии к ОАЭ технологические оазисы — это Израиль и Индия, но секреты их успеха совершенно иные. Богатые государства Персидского залива, такие как Катар и Бахрейн, имеют аналогичные виды на технологическое развитие, но пока и близко не достигли успеха ОАЭ», — добавили в компании.

Однако в GenerationS предупредили IT-специалистов, что создание собственных компаний все еще сопряжено с политическими рисками. Акселератор не исключил вероятное присоединение стран Ближнего Востока к санкциям Запада и попадание бизнесменов под вторичные санкции, если будет решено ужесточить санкционный режим.