Год без Google Pay. Как теперь оплачивают покупки пользователи Android-смартфонов

В марте 2022 года на территории России перестал работать платежный сервис Google Pay, с помощью которого большая часть пользователей смартфонов под управлением Android оплачивала свои покупки в интернете, в Google Play, а также в обычных магазинах. Однако Android в отличие от iOS — открытая операционная система, благодаря чему россиянам доступны разного рода альтернативы Google Pay.

Покупки в Google Play

В то время как App Store на iOS позволяет оплачивать покупки, используя баланс мобильного телефона, магазин приложений Google Play так не умеет. Чтобы оплатить подписку или покупку нужного приложения, необходимо обзавестись зарубежной банковской картой и сменить регион профиля Google-аккаунта.

Важно при этом использовать VPN. Причем регион карты, профиля и VPN должны совпадать.

Это не самый простой способ, однако для большинства игр и приложений внутренние покупки проходят только через Google Play.

Смена региона проходит следующим образом: нужно открыть Google Play, нажать на иконку профиля в правом верхнем углу, выбрать раздел «Платежи и подписки» — «Способы оплаты» — «Другие настройки платежей». Если в этом меню у вас будут активны старые данные, их следует удалить. Когда в этом разделе не будет ни единой записи, можно добавить новые данные, нажав на кнопку «Добавить способ оплаты».

В полях с данными важно вписывать адрес в той стране, в которой зарегистрирована карта. Например, если это карта казахстанского банка, нужно будет вписать адрес в Казахстане — это может быть даже центральная площадь Астаны.

Затем нужно открыть Google Play, нажать на иконку профиля и выбрать раздел «Настройки» — «Общие» — «Настройки аккаунта и устройства» и найти меню «Страна и профили». Там необходимо нажать на кнопку «Добавить банковскую карту», введя данные зарубежной карты.

Для пользователей, у которых нет зарубежных карт, есть возможность оплачивать покупки с помощью подарочных карт. Но в таком случае нужно быть готовым к средней переплате в 50% получаемой суммы. Так, например, на популярных онлайн-площадках можно найти подарочные карты на 25 турецких лир за 145 руб., хотя по текущему курсу 25 лир стоят 100 руб. Также есть и американские карты. Например, карта номиналом в $10 обойдется в 1,3 тыс. руб., хотя по курсу ее цена выходит в 760 руб. В последнем случае переплата уже почти что двойная.

К тому же не стоит забывать о рисках столкнуться с мошенниками, которые, получив предоплату, не станут предоставлять никаких карт.

Если у вас есть подарочная карта, для ее активации необходимо открыть Google Play, перейти в раздел «Платежи и подписки» — «Использовать подарочный код», ввести код с купленной карты. Во время этой процедуры также важно включить соответствующий региону подарочной карты VPN.

Средства, доступные на подарочной карте, можно расходовать на покупку игр, приложений и оплату подписок.

Альтернативные магазины

Кроме Google Play для Android существуют десятки других популярных магазинов приложений, среди которых RuStore и AppGallery от Huawei.

Особо стоит отметить магазин AppGallery, так как в нем представлено большее количество популярных игр и приложений, в которых можно совершать покупки. Для этого достаточно привязать карту в настройках профиля и уже потом оплачивать нужный сервис или товар.

RuStore — чуть более новый магазин, однако он постоянно пополняется новыми играми и приложениями. Привязка банковской карты также проходит в разделе «Профиль» — «Пользователь» — «Способы оплаты». Тут можно использовать сервис SberPay, карты «Сбер ID» или любую другую банковскую карту.

Бесконтактная оплата

Оплачивать покупки в офлайн-магазинах бесконтактным образом на Android можно двумя способами — с помощью QR-кодов или прикладывая устройство к терминалу.

Для этого существуют несколько сервисов, среди которых Mir Pay, SberPay и «СБПэй».

Для использования Mir Pay достаточно загрузить приложение из любого удобного магазина, внести данные банковской карты платежной системы «МИР» и оплачивать покупки в магазинах, поднося смартфон к терминалу.

«СБПэй» работает аналогичным образом, но этот сервис также поддерживает бесконтактную оплату сканированием QR-кодов, что может быть полезно в некоторых случаях. Например, некоторые магазины, чтобы поднимать продажи по QR-кодам, предлагают разного рода акции при таком способе оплаты.

Бесконтактная оплата в сервисе SberPay доступна всем пользователям приложения «СберБанк» на Android. Чтобы подключить бесконтактную оплату, нужно открыть мобильный банк, на главной странице выбрать пункт «Все счета и карты», пролистать вниз до раздела «Полезное» и выбрать «SberPay — оплата телефоном». На открывшемся экране предстоит выбрать нужную карту платежной системы «МИР», с помощью которой вы планируете оплачивать свои покупки.

Среди прочего SberPay позволяет не только оплачивать покупки в магазинах, но и помогает безопасно совершать покупки во многих российских онлайн-сервисах. Например, покупая что-то в интернет-магазине или оплачивая подписку в российских сервисах, не нужно вводить данные своей банковской карты — достаточно выбрать SberPay в качестве способа оплаты.