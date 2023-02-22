Девайс, способный удивить: на что способны колонки SberBoom и SberBoom mini

На рынке появились две новые умные колонки SberBoom и SberBoom Mini, разработанные для Сбера командой компании-партнера SberDevices. Протестировав новинки, редакция пришла к выводу, что технологичному гиганту есть что предъявить пользователю: колонки открывают своим владельцам мир высококлассного Hi-Fi звучания, говорят «шепотом» и даже определяют шумы вокруг. Рассмотрим девайсы в деталях.

Лаконичный дизайн

Обе колонки — мощная SberBoom и компактная малышка SberBoom Mini — выглядят лаконично и даже немного футуристично, заметно отличаясь от конкурентов. Компактные версии не похожи ни на обтекаемые колонки от VK Капсулу Нео, на которую можно клеить стикеры, ни на Яндекс.Станцию Лайт.

Новинки выглядят смело и дерзко за счет четких вертикальных линий, а дизайн SberBoom Mini отсылает к Колизею или радио-точке.

close 100% Пресс-служба Сбера

На мини-версии колонки сверху есть кнопки – это отличает устройство, например, от VK Капсулы Нео с сенсорными кнопками. Кнопка по центру с сердечком «лайк» поможет колонке запомнить ваши любимые композиции. У компактных версий новинок питание идет через DC-разъем. Такой же разъем у колонки VK – но у Сбера соединение быстрее, чем у Нео за счет поддержки Wi-Fi 5 ГГц – у VK только 2,4 ГГц. У больших устройств разъем USB-C.

SberBoom выпускается в пяти цветах: белом, сером, синим, красном и элегантном черном, есть подсветка корпуса – колонка красиво светится изнутри. Маленькие разноцветные «конфетки» SberBoom Mini – яркие конкуренты «Яндекс. Станции Лайт» даже можно повесить на стену, крепление предусмотрено.

Ставка на качественный звук

Умная колонка SberBoom сможет легко раскачать любую вечеринку. Колонка выдает объемный звук 360° мощностью 40 Вт. На сегодня это самая мощная российская колонка на рынке: у VK Капсула и «Яндекс.Станция 2» по 30 Вт. Внутри SberBoom расположены 4 динамика. За высокие частоты отвечает твиттер, а 4-дюймовый драйвер низких частот с неодимовым магнитом дополнен специальными динамическими мембранами по бокам — двумя пассивными излучателями.

Эти важные элементы конструкции повышают отдачу колонки на басах – получается звучание для самых требовательных слушателей. С командой «Салют, запусти музыку везде» включается система Мультирум. Этой функции нет, например, в VC капсуле, а, значит, у Сбера дополнительный шанс больше заинтересовать пользователей.

close 100% Пресс-служба Сбера

Чтобы удостовериться в качестве звука новых колонок, мы включили девайсы в помещении около 30 кв. метров, причем на среднюю громкость. Звучание у SberBoom действительно превосходное: наполненный музыкальными нюансами звук был хорошо слышен из любого угла помещения, без искажений. Такой же чистый звук и у компактной версии колонки мощностью в 5 Вт. Схожие характеристики у VK Капсулы Нео и Яндекс.Станции Мини 2, но, кажется, что у колонки Сбера звук сбалансированнее. Это здорово, что за небольшие деньги пользователю доступно такое качественное звучание.

Заботливый девайс

Колонки получились не просто умными, но и очень заботливыми, а новые функциии добавили голосовым ассистентам обаяния и даже шарма. Чтобы не будить ребенка, когда он уснул, слушая сказку, ассистенты Салют научились понимать шепот и отвечать тоже шепотом — эта функция пригодится, если нужно дать какие-то поручения голосовому помощнику, пока ребенок спит.

Новинки многофункциональны: они могут развлекать детей образовательными подкастами, сказками, колыбельными и веселыми песенками. Ассистенты Салют поддерживают с детьми беседу, отвечают на вопросы по школьной программе, играют с ребенком и даже помогают малышу уснуть под звуки природы. А еще семейство голосовых помощников могут выполнять даже самые сложные голосовые запросы – поставят вам будильник, предупредят о пробках, расскажут о погоде.

close 100% Пресс-служба Сбера

Конечно, они помогут вам управлять умными бытовыми приборами, поддерживающими такую функциональность. Разработчики, кстати, научили «Салют» воспринимать две команды в одном предложении – такого у конкурентов Сбера не предусмотрено.

Безопасность дома под контролем

Ко всеми прочему, новинки могут обеспечивать безопасность дома, сделать его не только комфортным, но и защищенным. Каким образом? Благодаря уникальному сервису «Детектор шума». Сервис определяет шумы вокруг колонки, когда пользователя нет дома — плач ребенка, звон разбитого стекла, журчание воды, лай собаки, звук сирены, хлопки.

В особом режиме «Любой шум» колонка реагирует на все звуки в помещении, кроме фоновых. Пользователь сам выбирает, на какой звук будет реагировать детектор, а вся обработка аудиоданных происходит локально на самом устройстве. Когда в аудиоданных будет найден выбранный шум, колонка отправит его запись через защищённое облако владельцу. Владелец колонки может послушать запись и принять меры адекватно ситуации — проигнорировать, вернуться домой или вызвать соответствующие коммунальные службы.

В общем, продолжаем пользоваться колонками, чтобы детальнее узнать о новинках. В заключении можно сказать, что разработчики проделали огромную работу, выкатив новый девайс, который смог удивить.