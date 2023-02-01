Три смартфона, пять ноутбуков. Все анонсы с презентации Samsung

Samsung провела презентацию Galaxy Unpacked 2023, на которой компания показала новую серию флагманских смартфонов Galaxy S23, а также целых пять версий ультрабуков Galaxy Book 3. «Газета.Ru» по горячим следам собрала в одном материале все важные подробности о новинках Samsung.

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Гвоздем программы мероприятия стали смартфоны Galaxy S23. Samsung не стала изменять традициям и третий год подряд показывает три модели: на этот раз это базовый Galaxy S23, вариант немного побольше – Galaxy S23 Plus и, наконец, ультимативный флагман Galaxy S23 Ultra.

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У моделей S23 и S23 Plus дизайн минимально освежили. Устройства сохранили скругленные углы корпуса, изменилось разве что оформление площадки для камер — теперь они не объединены в один блок.

Про дизайн S23 Ultra сказать почти нечего, поскольку он остался прежним (в Samsung это называют другим словом — «каноничным»). S23 Ultra – это по-прежнему огромный смартфон с острыми углами, покатыми краями экрана-«водопада» и встроенным стилусом S-Pen.

Galaxy S23, S23 Plus и S23 Ultra получили экраны типа AMOLED с диагоналями 6,1, 6,6, а также 6,8 дюйма соответственно. Все матрицы поддерживают частоту обновления до 120 Гц, а также технологию Vision Boost, которая поднимает пиковую яркость подсветки до 1750 нит для лучшей читаемости изображения при солнечном свете.

S23 и S23 Plus получили одинаковый набор камер: основной модуль на 50 МП, 12-мегапиксельный модуль с ультраширокоугольной линзой и телефотокамеру на 10 МП для портретных снимков и трехкратного оптического зума. Аналогичный набор был у S22 и S22 Plus в прошлом году.

S23 Ultra получил новый основной модуль на 200 МП, два 10-мегапиксельных модуля телефото с трехкратным и 10-кратным увеличением, а также 12-мегапиксельную ультраширокоугольную камеру.

Как и прошлогодние смартфоны, S23 и S23 Plus получили версии со встроенной памятью на 128, 256 и 512 ГБ. S23 можно взять с хранилищем данных на 256 и 512 ГБ, а также на 1 ТБ. Самую топовую модель в 2023 году Samsung решила оставить без версии на 128 ГБ. Оперативной памяти в S23 и S23 Plus только 8 ГБ, а в Ultra – 8 или 12 ГБ.

Емкость аккумуляторов варьируется от 3900 мАч в S23 до 4500 и 5000 мАч в Plus и Ultra соответственно. Версии Plus и Ultra поддерживают быструю зарядку мощностью до 45 Вт, базовая модель – до 25 Вт.

Скромные инновации

Главным отличием серии Galaxy S23 от серии Galaxy S22 стал процессор. Если в прошлом году Samsung предлагала варианты смартфонов с процессорами от Qualcomm и Exynos, то в этом решила оставить только модели с чипом от Qualcomm. Им стал новейший 8-ядерный Snapdragon 8 Gen 2.

Ожидается, что это позитивно скажется на стабильности смартфонов при высокой нагрузке. Процессоры Exynos раньше подвергались критике за перегрев, вызывающий сброс тактовой частоты. Особо остро эта проблема проявилась в чипе Exynos 2200, который использовался в линейке Galaxy S22.

Еще одной «киллер-фичей» новой серии стала 200-мегапиксельная камера Galaxy S23 Ultra. Это первый раз, когда Samsung использует сенсор столь высокого разрешения в своем смартфоне.

Фотографии, сделанный на топовый смартфон Samsung, теперь выходят еще четче и детализирование. Ночная съемка также шагнула вперед за счет использования более крупных пикселей, которые захватывают больше света.

Был сделан сильный акцент на видеовозможностях 200-мегапиксельной камеры. С ее помощью снимались все рекламные ролики и стендапы для Galaxy Unpacked. Камера поддерживает запись видео в формате 4К 60FPS.

Также вполне ожидаемо Samsung во время презентации сделала акцент на зуме S23 Ultra. За счет нейросетей смартфон, кажется, научился делать снимки с безупречным качеством даже при 30-кратном увеличении. Максимальный зум (х100) по-прежнему остается «вау»-опцией. Все еще сложно не впечатлиться тем, как сильно смартфон приближает объекты, которые едва заметны на горизонте невооруженным взглядом. Однако качество снимков при таком увеличении по-прежнему оставляет желать лучшего.

Складывай и властвуй

Обычно вместе с новыми смартфонами S-серии Samsung представляет новые планшеты. Однако в этом году южнокорейский IT-гигант решил вместо них анонсировать ультрабуки из серии Galaxy Book 3. В нее вошли сразу пять моделей: Galaxy Book 3 Ultra, Book 3 Pro 360, Book 3 360, а также Book 3 Pro и Book 3.

Флагманом линейки стала модель Ultra. Устройство весит чуть больше 1,5 кг и имеет толщину 1,6 см (меньше, у MacBook Pro 16). У новинки — 16-дюймовый OLED-экран с разрешением 2880 на 1800 пикселей и частотой обновления 120 Гц, мощнейший процессор Intel Core i7 или i9 из серии H, солидная видеокарту Nvidia RTX 4050 или 4070, до 32 ГБ ОЗУ и до 1 ТБ постоянной памяти.

close 100% Galaxy Book 3 Pro 360, Galaxy Book 3 Ultra, Galaxy Book 3 Pro 14 inch и Galaxy Book 3 Pro 16 Jeff Chiu/AP

Book 3 Pro 360 и Book 3 360 получили такой же экран OLED-экран, как и Galaxy Book 3 Pro, но с шарниром, позволяющим использовать лэптоп как планшет, и диагоналями 16 и 13 дюймов соответственно. Модели работают на процессоре Intel i5-1340P или Intel i7-1360Р в зависимости от комплектации. За графику отвечает встроенный графический чип Intel Iris XE. Оперативной памяти можно выбрать до 16 ГБ, постоянной – до 512 ТБ.

Аналогичные характеристики получили модели Book 3 и Book 3 Pro. От Book 3 360 и Book 3 360 Pro они отличаются чуть меньшим габаритами и невозможностью трансформироваться в планшет.

Раньше Samsung показывала лэптопы на выставке Mobile World Congress. Похоже, форсировать события в этот раз компанию заставил дефицит новинок. На это также указывает то, что компания не представила новые наушники из серии Galaxy Buds.

Даты релиза и цены

Galaxy S23, S23 Plus и S23 Ultra поступят в продажу 17 февраля по цене $799 (55,5 тыс. руб.), $999 (69,5 тыс. руб.), $1199 (83,4 тыс. руб.). Предзаказ на устройства в США и Европе уже открыт.

Ноутбуки поступят в продажу 17 февраля. За Galaxy Book 3 Samsung просит от $1000 (69,9 тыс. руб.), за Book 3 Pro – от $1450 (101 тыс. руб.), за Book 3 360 – от $1300 (91 тыс. руб.), за Book 3 Pro 360 – от $1900 (133 тыс. руб.), за Book 3 Ultra – от $2400 (168 тыс. руб.).