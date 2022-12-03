»$3 тыс. в худшем случае». Уехавший в Таиланд IT-специалист — о работе, жилье и отношении к русским

Московский IT-специалист Александр Миленькин осенью 2022 года уехал из столицы в таиландский город Пхукет. Айтишник дорабатывает последние недели удаленки в российской компании и в настоящее время проходит собеседования в азиатскую технокомпанию. В интервью «Газете.Ru» он рассказал особенности трудоустройства в Таиланде, как получил визу на год и легко ли найти жилье в текущих реалиях.

26-летний Александр Миленькин закончил магистратуру Московского физико-технического института (МФТИ), а затем решил пропустить аспирантуру и сразу начать работать. Около шести лет он трудится в IT-сфере, больше половины трудового стажа — анализ данных. Последние полгода он работал в российской компании Redmadrobot по профессии Data Scientist. Миленькин отметил, что получил работу по классическому пути — увидел, что открыта вакансия, и откликнулся, а вскоре получил сообщение от сотрудника HR-отдела. Однако последний месяц он работает в российской компании удаленно и уже написал заявление об уходе из Redmadrobot. Причина — переезд в Таиланд и поиски работы в местном IT-секторе.

Работа в Таиланде

— Сейчас вы находитесь в Таиланде. Будете искать работу в местной компании?

— Я какое-то время планирую поработать на себя. У меня есть несколько проектов, которые я хотел бы попробовать запустить, связанные с образованием, уделить этому время.

Для работы рассматриваю несколько компаний. В Таиланде отозвался на предложение и даже проходил собеседование в компании Agoda, они занимаются недвижимостью. У них основной штат в Бангкоке.

Я пока прошел только второй этап, а всего их четыре. Первый этап — базовое общение с HR-специалистом и совместный просмотр резюме. Дальше тебе отправляется техническое задание — это может быть задача на программирование, еще какой-то кейс.

Насколько я знаю, если ты с этим справляешься достаточно успешно, то у тебя идет что-то типа технического интервью с командой — в режиме реального времени вы совместно обсуждаете и решаете задачи. И четвертое — это обычно начальник или бизнес-руководитель, с которым вы уже общаетесь больше по soft skills [умения, связанные с личностными навыками — прим. ред.]. Только после этого вам делают или не делают оффер.

— На этапах собеседования вас спрашивали по поводу того, чем занимались в российских компаниях?

— И это тоже смотрят. Считают общий рабочий стаж. Если это, допустим, анализ данных, то сколько опыта у вас в анализе данных, в конкретной области, и сколько вы в целом в IT — вы ведь могли заниматься не только задачами на позицию, на которую рассматривают.

Примерно одно-два последних места работы вы обсуждаете, и там уже становится понятно, подходите друг другу или нет.

— Заметили на собеседованиях в Таиланде какие-то отличия от того, с чем сталкивались в российских компаниях?

— Сложилось впечатление, что у них в компаниях делают акцент на том, насколько ты дружелюбный.

Они смотрят на некую толерантность к другим расам, насколько ты вообще спокойный, стрессоустойчивый.

Возможно, я сужу по одному только сотруднику HR, но она много об этом спрашивала. У них есть некий скрининг на то, как вы себя ведете, как вы конфликтные ситуации разрешаете.

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Из плюсов — HR или представители компаний достаточно хорошо говорят на английском. У них есть акцент, но они по уровню несильно уступают русским. Если у тебя какой-то хороший разговорный английский, то ты с тайцем договоришься. Беседы проходят достаточно легко.

— Какое в целом отношение к россиянам, ищущим работу в Таиланде?

— Чувствуется, что они понимают ситуацию. Они достаточно лояльны к тем, кто приезжает и открыты к тому, чтобы нанимать русских.

Но они также сразу предупреждают, что зарплаты в Тае не такие как в России. Они немного пониже, но зато в стране и стоимость жизни ниже. Это не Штаты, где можно большие вилки запрашивать, здесь есть свои ограничения, потому что это не очень богатая страна.

Зарплаты в тайском IT

— Если говорить зарплате в тайском IT, на какие суммы можно рассчитывать?

— Я видел вилку, которую предлагали сами тайцы, вакансия была на позицию тимлида [руководителя команды разработчиков — прим. ред.]. Это достаточно высокая позиция, там была вилка $7-8 тыс.

При этом, когда я пришел на собеседование, то в HR сказали, что на самом деле зарплата от $4 до $6 тыс. И главный подводный камень: в Таиланде налог достаточно высокий, то есть тебе на руки придет на 25% меньше.

Допустим в худшем случае $4 тыс. получаешь, минус 25%, это получается $3 тыс. на руки. Если по курсу 70 руб. считать, то это получается примерно 210 тыс. рублей в месяц.

Речь идет про про высокие позиции и с учетом того, что вы сумеете договориться на более привлекательные условия.

Виза на год

— В Таиланд уехали надолго?

— Да, я планирую здесь оставаться как минимум год. Я подал на образовательную визу, ED-Visa называется, когда ты изучаешь язык по выбору и в течение года можешь пребывать в Таиланде, раз в три месяца продлевая в миграционной службе еще на квартал.

— Это подразумевает обязанность учиться?

— Да, по идее вы посещаете пары, ходите на занятия. Но есть школы, в которых к этому относятся формально.

Работа в России

— Чем занимаетесь сейчас в Redmadrobot?

— Работа с крупными заказчиками. Основная задача — построение сервисов на основе компьютерного зрения, когда по видеопотоку нужно что-то распознать и отправить сигнал о том, все в порядке или нет. Это именно распознавание объектов.

Redmadrobot глобально занимается аутсорс-разработкой. То есть приходит заказчик, выделяет ресурсы и команду, которая им решает задачи. Обращаются компании, у которых есть какая-то проблема или задачи и они ищут пути решения.

— Что повлияло на решение о переезде?

— Я еще в сентябре планировал улететь, но замешкался и решил сдать сначала на водительские права, получить еще одну категорию. В итоге, когда уже сдал, объявили частичную мобилизацию, и билеты подскочили в цене. Уехал не сразу, а подождал какое-то время, пока спадут цены, доделал дела.

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— Думали изначально о работе за рубежом?

— Я какое-то время проходил собеседования в другие компании, у меня есть несколько отложенных офферов, которые я не стал принимать. В августе мне предлагали пойти работать в Турцию.

До этого я прошел там этапы собеседования, мне сделали оффер, и вот они снова проснулись, предлагали новую позицию, которая у них открылась. Я отказался, потому что понял, что пока в Турцию не хочу.

— Почему Таиланд?

— На самом деле тут очень много плюсов. Если рассматривать страну как место пребывания, даже временное, то ближнее зарубежье на самом деле не очень хороший вариант, потому что там осенью произошли наплывы людей, и подскочили цены.

В Таиланде же чувствуется, что стало все подороже, но это еще связано с тем, что тут в настоящее время период сезона. В сезон в целом цены на жилье, на еду становятся выше, а потом спадают.

Таиланд — оптимальное место, куда русские не сразу думают приехать, потому что тут тоже все-таки нужно знать язык. Если вы будете говорить по-русски, тут вас кроме русских никто не поймет.

Плюс Таиланда в том, что здесь все время лето, дешевые вкусные фрукты и удивительные места, куда интересно съездить. И что хорошо, ты можешь просто купить билет в Таиланд, без ПЦР, без виз прилететь, и уже в стране сделать себе визу на любой срок.

— Пхукет больше похож на курорт, чем на мегаполис вроде Москвы?

— Да, но на самом деле Пхукет многогранный. Насколько я знаю, Пхукет — это одна из дорогих провинций Таиланда. Тут много пляжей, туристов, много русских приезжает именно на отдых.

Тут развитая инфраструктура, можно найти что угодно для себя. Много магазинов, всякие торговые центры.

Нужен ли тайский язык

— Все ли так хорошо с английским вне IT-компаний?

— Нет, тайцы очень плохо говорят по-английски. Когда на улицу выходишь, они буквально пару базовых слов знают, чтобы могли вам что-то продать. Это очень распространенная проблема. Например, не смогут описать, какие продукты входят в состав блюда.

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В ресторанах или кафе подороже всегда найдется какой-нибудь официант, который более-менее понимает по-английски.

Часто встречаю молодежь, которая хорошо говорит по-английски, но их немного.

— Вы планируете изучать тайский?

— Нет, я выбрал себе английский по учебной визе.

— А для облегчения общения?

— Тут в первый день понимаешь первую пару слов, такие как «привет» и «спасибо». Тайский очень сложный, входит в топ-3 языков по сложности. Например, у них нет пробелов между словами в письменности. Предложение — это просто череда знаков.

Если в течение года я все-таки передумаю работать в местной компании и приму решение какой-то бизнес тут открывать, то подучу тайский. Но пока что эта задача — не в первом эшелоне.

Некоторые русские уже успели подучить тайский, и это помогает им чуть больше зарабатывать, потому что они коммуницируют с тайцами. Тайцы ценят, что вы знаете их язык.

— Бытовые вопросы удается решить на английском?

— Да, имеются сервисы, которые чуть более ориентированы на туристов, они на английском. А те, кто похитрее, делают вывески и на русском.

Я тут однажды упал с байка и решил сходить в больницу, сделать рентген на всякий случай. Мне также выписали таблетки, а инструкция к ним была на трех языках — тайском, английском и русском. Судя по всему, это три самых популярных языка в Таиланде.

— За месяц жизни в Таиланде заметили, что россиян стало больше?

— Да. Каждый день вижу в своем районе, что кто-то приехал пару дней назад. Был резкий наплыв после 21 сентября.

Поиск жилья

— Реально ли найти доступное по цене жилье в Таиланде?

— На самом деле, если жить в Таиланде с таким уровнем комфорта, к которому я привык в Москве, еще и хорошие апартаменты снимать, то история про то, что Таиланд сильно дешевая страна — это иллюзия. Это верно и для Пхукета, и для Бангкока.

— А сколько будет стоить аренда квартиры в Таиланде?

— Я был здесь в мае, поэтому когда сейчас уезжал, то сразу договорился арендовать на полгода. Если сразу на долгий срок снимаешь, то и цены ниже. По сравнению с Москвой подешевле. В Москве снимал хорошую однокомнатную квартиру рядом с метро Октябрьская, это было 45 тыс. руб. в месяц.

А здесь я снимаю за 12 тыс. бат в месяц — это где-то 21 тыс. руб. Это апартаменты с санузлом, с дополнительной комнатой, балконом. В сумме 50 квадратных метров. Но сразу оговорюсь, я успел до сезона, забронировал до того, как прилетел.

Это не рядом с пляжем, на байке минут 10-15. Но бассейн к квартире прилагается. Тут почти везде есть бассейны.

Чем удивил Таиланд

— За месяц жизни на Пхукете заметили отличия от жизни в России, которые не так очевидны?

— Например, тут нет стиральных машин. Только отдельные заведения, куда вы приходите и стираете одежду.

И еще заметил, что недалеко от моего дома стоит отделение полиции, а рядом с ним полицейские все время стоят и проверяют, есть ли у водителей международные права. Выяснилось, что туристы часто приезжают без прав или ездят без шлема. Вот таких и ловят.

При этом полицейские не останавливают тайцев. Раньше думал, что останавливают только русских, а потом узнал у своего друга из США, что они ловят в принципе всех белых.

— Как оплачиваете покупки, учитывая санкции в отношении российских банковских карт?

— У меня имеется карта UnionPay, но я ей не пользуюсь, потому что там зачастую невыгодный курс. Сделал по старинке — привез с собой наличку. Тут много так называемых «помогал», которые готовы отдать тебе наличные в нужной валюте за перевод рублей в российский банк.

Можно через крипту попытаться обналичить, тут существуют для этого специальные обменники.

— В Таиланде популярны криптовалюты?

— На мой взгляд, да, потому что тут активно развиты такие обменники с криптой.

Конечно они неофициальные, и не говорят на всю улицу о том, что там можно обменять, но по факту обмен возможен.

То есть криптовалюты сейчас в Таиланде находятся в некой серой зоне.

— У вас остались активы в криптовалютах?

— Небольшой запас есть. 70% из них составляет биткоин. Но больше всего в наличке.

— Какой мессенджер наиболее популярен в Таиланде?

— У них это мессенджер LINE. Про WhatsApp они тоже знают. Telegram используют, но куда реже, по понятным причинам больше для коммуникаций с русскими.

Каким айтишникам стоит уезжать в Таиланд

— По вашему мнению, стоит ли IT-специалистам из России ехать в Таиланд в поисках работы?

— Только если у них уже имеется опыт, и с английском языком все хорошо. Таиланд точно подойдет для опытных специалистов как промежуточная точка, где достаточно долго можно будет протянуть.

— То есть «джунам» [начинающим разработчикам — прим. ред.] в Таиланде найти работу будет сложно?

— Да, шансы низкие, потому что такого уровня специалистов и своих хватает. Лучше думать о переезде, когда будете стоять на ногах поувереннее в плане рабочей специализации.