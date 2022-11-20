«Пиратская эротика». Как в 90-х взламывали Dendy и делали для нее порноигры

В 2022 году сложно кого-то удивить эротическими видеоиграми, но на заре индустрии ситуация с откровенным контентом обстояла иначе. В 80-х и 90-х Nintendo и ее конкуренты пристально следили за играми для своих консолей и не допускали непристойностей. Однако даже тогда находились энтузиасты, создававшие «пиратскую» эротику. «Газета.Ru» рассказывает историю легендарного коллектива Hacker International, который в 90-х «лишил невинности» самую семейную консоль Nintendo – Famicom, известную в России как Dendy.

Спрос и предложение

Hacker International была основана в 1986 году музыкальным продюсером Сатору Хагиварой. Изначально компания выпускала журнал Hacker для поклонников набирающих в Японии популярность персональных компьютеров.

Довольно быстро издание объединило фанатов видеоигр, которые засыпали редакцию идеями модификаций для консоли Famicom и игр для нее. Хагивара решил дать зеленый свет некоторым из них.

Первым продуктом Hacker International стала модифицированная версия Famicom – Hacker Junior. От оригинала она отличалась наличием композитного видеовыхода, улучшающим исходное качество звука и изображения, а также «турбоконтроллерами» с более совершенными кнопками. Позже компания выпустила Disk Hacker, прошивку для Famicom Disc System (версия Famicom, использующая вместо картриджей 3,5-дюймовые дискеты, – прим. ред.), которая снимала защиту от копирования у дискет с 8-битными играми.

Изучив программное и аппаратное составляющее консоли Nintendo досконально, Hacker International переключилась на создание кастомных картриджей, позволяющих запускать на игровой системе нелицензионные игры собственной разработки.

«Большинство этих хакеров-любителей были отаку-ботаниками. Они перебирали Famicom и ПО для него по ночам в своих спальнях, а наутро с результатами отправлялись в офис Hacker International. У этих игр просто не было шанса быть не эротическими… Они были взрослыми по природе», – написал в 2005 году журналист издания Gamasutra Кевин Гиффорд после интервью с Сатору Хагивара.

Сам Хагивара объяснял «природу» взрослых игр тем, что у него и его коллег в тот момент не было никаких гайдлайнов и опыта. Они были талантливыми техниками, но плохими геймдизайнерами. Поэтому, по его словам, Hacker International пошла по пути наименьшего сопротивления и начала делать неинтересные, но притягательные за счет эротики игры.

Хагивара называет проекты Hacker International «полувзрослыми». В законодательстве Японии между порно и эротикой всегда проводилась четкая линия, и хакеры за нее не заходили, чтобы не нарваться на проблемы.

«Тот факт, что мы никогда не переходили эту черту, был ключевым. Если бы мы позволили себе больше, все было бы кончено», – рассказал он в интервью с Гиффордом.

Первые шаги

Первые игры для Famicom компания Hacker International выпустила в 1990 году. Ими стали AV Poker, Idol Shisen Mahjong, AV Pachi Slot: Big Chance и Pyramid Cleopatra Kiki Ippatsu. Они представляли собой покер, маджонг, слот-машину и тетрис на раздевание. После каждой победы на экране появлялась девушка. Чем чаще игрок побеждал, тем меньше на ней оставалось одежды. Зачастую снять можно было все, кроме трусов.

close 100% Sexy Invaders ShiryuGL/YouTube

Впрочем, известность Hacker International обрела позже, когда начала создавать порно-пародии на популярные игры для Famicom и Famicom Disc System.

Например, Super Mario World разработчики переделали в Miss Peach World. В ней игрок играл не за усатого сантехника, а за женского персонажа. В конце каждого уровня игрока ждала обнаженная натура. Классическая аркада Space Invaders была переделана хакерами в Sexy Invaders («Сексуальное вторжение»). В ней после зачистки экрана от вражеских космических кораблей игрок награждался картинкой с полураздетой девушкой и словами благодарности от нее. Культовая jRPG Dragon Quest после обработки Hacker International превратилась в Body Conquest («Завоевание тела»). Подделка являлась клоном оригинала, в которой всех героев заменили на женщин с оголенными плечами, ногами, грудями и другими частями тела.

close 100% Miss Peach World ShiryuGL/YouTube

По мере развития индустрии видеоигр внимание Hacker International начали привлекать и другие платформы – не только Nintendo. В 1992 году «пираты» взломали 16-битную консоль PC-Engine (предтеча Sega Mega Drive, – прим. ред.) и пустились во все тяжкие.

Расширенные графические возможности новых консолей Hacker International использовала для создания игр с более откровенным и детализированным содержанием.

Для PC-Engine «хакеры» выпустили Strip Fighter II, клон файтинга Street Fighter II, из которого убрали все лишнее, а именно бойцов мужского пола и нижнее белье героинь. После каждой победы игрок видел детализированные изображения девушек, нарисованные уже в реалистичном, а не аниме-стиле.

Другим «шедевром» для PC Engine стала пародия на jRPG Final Fantasy под названием Hi-Leg Fantasy («Длинноногая фантазия»). В ней разработчики заменили монстров на девушек-мутантов, ведьм, разбойниц и демонесс. Вместо здоровья у них выступала одежда – чем больше игрок наносил урона, тем меньше ее оставалось.

close 100% Strip Fighter II bunkergamer82/YouTube

Проблемы и закрытие

С 1990 по 1994 год Hacker International выпустила 16 игр для Famicom, 22 игры для Famicom Disc System и 16 проектов для PC Engine. Подавляющее их большинство так или иначе эксплуатировало тему эротики. По словам Кевина Гиффорда из Gamasutra, «пираты» показывали завидную продуктивность даже по меркам профессиональных разработчиков.

Картриджи и дискеты Hacker International никогда не продавались в магазинах из-за угрозы преследования со стороны Nintendo и NEC/ Hudson (разработчики PC Engine, – прим. ред.).

Тем не менее, каждая хакерская игра продалась тиражом от 30 до 50 тыс. только в Японии (они распространялись по почте). Некоторые игры, впрочем, были официально изданы в США для Famicom. Как минимум один проект Poker AV – точнее его вестернизированный аналог – позже появился на Dendy.

close 100% Hi-Leg Fantasy GameLog/YouTube

Серая модель дистрибуции не спасла Hacker International от судебного иска со стороны Nintendo. Корпорацию возмутили не порноигры, а модификации оборудования и ПО вроде Hacker Junior и Hacker Disc. В итоге конфликт был мирно урегулирован уже в конце 90-х. Ни Хагивара, ни сама Nintendo до сих пор не рассказали, на чем именно сошлись стороны.

В 2001 году Hacker International, будучи уже вполне «белой» компанией Map Japan, объявила о своем закрытии. В интервью Кевину Гиффорду Хагивара объяснил свое решение сильной конкуренцией на игровом рынке и потерей интереса к нему.

Как бы то ни было, компания Hacker International оставила хоть и небольшой, но очень заметный след в истории видеоигр в качестве главного поставщика эротического контента для консолей 80-х и 90-х. В разных источниках упоминаются такие «пиратские» объединения, помешанные на эротике, как Super Pig и MIMI Pro. Однако исследователи истории игр считают, что за их созданием стоит все тот же Сатору Хагивара.