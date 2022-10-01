Почему жители Владивостока скупают смартфоны из Японии

Японская йена ослабла, и это оказалось на руку перекупщикам из Владивостока, ставшего главным российским городом по продаже электроники из азиатской страны. В первую очередь россиянам предлагают приобрести по более низким ценам смартфоны, фотоаппараты и игровые приставки от японских компаний. По отзывам покупателей, это дает экономию в 10-30%. О том, где искать таких продавцов и какие минусы существуют у вроде бы выгодных приобретений — в материале «Газеты.Ru».

Уставшая йена

Падение курса йены к доллару привело к тому, что внутри Японии в настоящее время стало намного выгоднее покупать гаджеты в пересчете на иностранную валюту. В результате активизировались перекупщики техники — они приобретают товары на японских маркетах и перепродают их либо внутри России, либо за границу, получая хорошую прибыль.

В Apple заметили проблемы с курсом японской национальной валюты и приняли меры. Компания из Купертино еще в июле подняла цены на свою продукцию в Японии примерно на 20%. Однако мера оказалась малоэффективной, йена продолжила ослабление.

Перекупщики активно закупились гаджетами впрок в период наибольшего ослабления йены. Даже после повышения цен компанией Apple, все равно было выгодно приобретать смартфоны и игровые приставки в специальном районе Токио Акихабаре или через маркеты, такие как Rakuten.

Vladivostok 13 Pro

Владивосток стал главным местом для перекупщиков. Появилось множество офисов интернет-магазинов, из Владивостока работают сотни отдельных продавцов внутри сервисов онлайн-объявлений.

Чаще всего каждый специализируется на определенной области, будь то смартфоны или игровые приставки конкретной компании. Главной площадкой для подобных покупок неофициально считается интернет-барахолка FarPost.

На этом ресурсе цены на iPhone 13 в стандартной комплектации с памятью 128 Гб начинаются от 50 тыс. рублей. Версии с 256 Гб памяти доступны для покупки за 52 тыс. рублей.

Игровые приставки PlayStation 5 в версии с дисководом, которую геймеры предпочитают чаще обычной цифровой, на FarPost готовы продать за цену от 53 тыс. рублей. Речь идет о полностью новой приставке, которую специально привезли из азиатской страны.

По отзывам владельцев техники, таким образом им удается сэкономить от 10% до 30%. Например, вместо покупки PS5 в магазинах российских ретейлеров за 70 тыс. руб., можно заплатить всего 53 тыс. руб. В эту цену уже включена доставка до Москвы или любого другого города России.

Некоторые продавцы в описании прямо указывают, что гаджеты оформляются под заказ и что ожидание доставки может затянуться до двух и даже трех недель. Также порой могут потребовать предоплату, вплоть до 50% от всей суммы покупки. Отдельно оговариваются и условия доставки до покупателя.

При выборе продавца необходимо следовать всем тем же принципам, что и на других интернет-площадках с объявлениями. А именно посмотреть отзывы, проверить оценки и, конечно, не покупать у тех, кто предлагает слишком заманчивую цену. На FarPost продавцы с такими предложениями также имеются, так что покупателям необходимо сохранять бдительность.

Также некоторые продавцы могут попытаться завлечь клиентов тем, что японские товары отличаются «особым качеством сборки и долговечностью». К сожалению, это может быть верно лишь для тех гаджетов, что в России малоизвестны и обычно выпускаются специально для внутреннего рынка.

Однако смартфоны iPhone 13 и игровые приставки PlayStation 5 привозят из Китая даже для японского рынка.

Соответственно, их собирают вместе с электроникой для европейского и российского рынков, и никаких особых свойств они не имеют. У устройств, предназначенных первоначально для японцев, имеются свои тонкости в использовании.

Минусы экономии в цене

Например, в «айфонах», купленных в Японии, не получится сделать фото и снять видео без звука щелчка даже в беззвучном режиме.

Согласно японскому законодательству, звук затвора у iPhone, как и любого устройства, должен быть отчетливо слышен пользователю и окружающим его людям.

Сделано это в целях соблюдения приватности, однако для обладателей iPhone это может быть проблемой. Например, если звук неприятен.

С выходом iOS 15 эта проблема была частично решена. Необходимо обновить iPhone до этой версии мобильной ОС, а также установить российскую SIM-карту. Если выполнить эти два условия, то в большинстве случаев звука щелчка камеры в беззвучном режиме не будет.

Исключение действует в том случае, если активировать «Авиарежим». После этого гаджет перестанет принимать российскую SIM-карту и снова будет включать щелчок даже в беззвучном режиме.

Что же касается PlayStation 5, то игровые приставки от Sony практически не имеют отличий от тех, что продают в России по параллельному импорту. В случае с фотоаппаратами может возникнуть проблема с настройками языка (все по умолчанию на японском) и обозначениями кнопок (имеются отдельные отличия в дизайне от европейских версий).

Однако надо понимать главный минус таких покупок: в России официальной гарантии на «японские» iPhone нет и не было даже до ухода Apple с нашего рынка. Та же проблема у фотоаппаратов и игровых приставок от японских компаний.

Таким образом, покупка японских гаджетов из Владивостока позволит сэкономить в цене, но официального гарантийного обслуживания не будет. Этот момент следует проговорить с продавцами. Иногда они дают собственную гарантию на гаджет.

Например, если iPhone 13 поломался, то продавец может взять на себя расходы по ремонту. В этом случае смартфон отремонтируют в неофициальном сервисном центре или отправят его в Японию для официального гарантийного обслуживания.

Если же заранее не договориться с продавцом о гарантии и не зафиксировать это в письменном виде (указанием в чеке или гарантийным талоном), то ремонт придется совершать покупателю самостоятельно.