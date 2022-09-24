Как и почему взрываются смартфоны

В последние годы смартфоны стали взрываться чаще, но основная причина не изменилась и напрямую связана с перегревом батареи, рассказали «Газете.Ru» специалисты. По их словам, рост подобных случаев связан с переменами в конструкции устройств, их миниатюризации и стремлении добавить больше технических новшеств. Эксперты рассказали, что вычислить потенциально опасный гаджет можно по нескольким показателям — причем в опасности могут быть как пользователи устройств от китайских вендоров, так и поклонники iPhone.

Взрывоопасно

В сети регулярно появляются новости о том, как смартфоны взрываются чуть ли не в руках у владельцев или рядом с ними. В результате люди с травмами попадают в больницы, а иногда инциденты даже приводят к смерти обладателей устройств. При этом гаджеты якобы не подают никаких признаков того, что с ними что-то не так.

Например, женщина в Индии, которая, как утверждается, погибла при взрыве смартфона Redmi 6A, просто спала в кровати. Гаджет лежал рядом с лицом погибшей.

Похожая ситуация произошла в Китае. Владелец гаджета не пострадал, но смартфон Redmi Note 11T Pro визуально выглядел, как не подлежащий восстановлению: большая часть корпуса была сожжена, а дисплей поломался в результате взрыва.

В другом случае смартфон загорелся во время использования мессенджера WhatsApp. Oppo Reno 2 начал дымиться, а затем произошел взрыв. Причина инцидента не была установлена. В данном случае смартфон не был подключен к зарядке.

Наибольший риск возгорания и взрыва связан с теми моментами, когда смартфон остается рядом с пользователем во время сна. Многие владельцы гаджетов ставят свои устройства заряжаться на всю ночь, что в теории повышает риск инцидента.

Согласно опросу портала Android Authority, более половины пользователей смартфонов во время сна размещают гаджет в постели рядом с собой.

Около 46% опрошенных заявили, что они всегда спят со своими смартфонами в постели. Еще 10% респондентов признались, что иногда засыпают со смартфоном, оставленным рядом с подушкой. Некоторые из них объяснили такие предпочтения тем, что используют гаджеты для отслеживания сна или включения расслабляющих звуков.

Из-за чего «взрываются» смартфоны

Каждый случай взрыва смартфона грозит производителям устройств серьезными репутационными потерями, заявил «Газете.Ru» директор по развитию web-технологий Artezio (входит в группу «Ланит») Сергей Матусевич.

«По статистике, в США регистрируется до 300 случаев в год возгорания различных устройств, при этом доля смартфонов в этой статистике не превышает 30%. Самыми огнеопасными чаще всего являются зарядные устройства и портативные аккумуляторы», — отметил он.

Изначально взрывы смартфонов происходили не с флагманскими моделями престижных марок, а с бюджетными китайскими брендами, но затем все изменилось, констатировал в разговоре с «Газетой.Ru» управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко.

«Чаще всего случались возгорания или даже взрывались аппараты Galaxy Note 7 компании Samsung, а ранее то же происходило с техникой Motorola, Blackberry, Sony. Позже такими же проблемами отметились гаджеты Xiaomi и Apple», — перечислил эксперт.

Тем не менее, в первую очередь такая опасность возникает у старых телефонов с некачественной батареей, которая слишком быстро перегревается, рассказал «Газете.Ru» бизнес-аналитик Gem4me Анастасия Ильичева.

Сергей Матусевич из Artezio констатировал, что если устройство загорелось или взорвалось, то чаще всего восстановить его уже невозможно.

«Открытый огонь или взрыв батареи разрушает микроплату и может повредить экран или процессор, они расположены близко к аккумулятору. Как правило, восстановлению устройства после горения или взрыва уже не подлежат», — пояснил эксперт.

По его словам, современные смартфоны отличаются очень компактным исполнением, поэтому нагрев выше 100 °C может привести к деградации деталей и их отказу.

С такой точкой зрения согласна и Анастасия Ильичева из Gem4me. «Восстановить телефон после взрыва вряд ли возможно и в любом случае делать этого не стоит, так как он будет менее надежным и еще более подверженным подобным инцидентам», — заметила аналитик.

Основная проблема, которая приводит к взрыву гаджета — перегрев, рассказал Сергей Матусевич из Artezio. По его словам, это может возникнуть по разным причинам.

«Самая распространенная — перегрев аккумулятора. Сама по себе батарея — расходный материал. С течением времени она деградирует, накапливает меньше заряда. И тут важно, как она эксплуатируется, правильно ли она заряжается, нет ли каких-то физических повреждений», — заметил специалист.

Матусевич привел в пример то, что аккумулятор можно повредить, не нанося самому устройству никакого вреда.

«Даже если просто заряжать устройство неоригинальной зарядкой, то гаджет может перегреться и взорваться», — предупредил он.

Может перегреться и само устройство, если, например, заряжать его под подушкой или в условиях, когда затруднено рассеивание тепла, заметил Матусевич. Перегрев батареи могут спровоцировать и некоторые программы. Однако большинство современных смартфонов имеют встроенную систему мониторинга тепла и отключаются, чтобы охладиться, заверил эксперт.

По словам Ивана Самойленко из B&C Agency, взрыв батареи в каких-то случаях происходил из-за проблем в конструкции, в других — был результатом неаккуратного, неправильного использования аппарата человеком.

«Дело в том, что производители, которые стремятся сделать свои смартфоны как можно тоньше в угоду моде и спросу у потребителей, зачастую делали более тонкой и защитную оболочку батареи», — сообщил эксперт.

Защита литиевой батареи, установленной в аппарат, становилась все тоньше, что и приводило к возгораниям, когда батарея перегревалась, рассказал Самойленко.

«Раньше, пока не появились смартфоны с сенсорным экраном и литиевой батареей, такой проблемы у мобильных телефонов не было. При этом сама батарея была намного солиднее в размере», — заметил он.

Как распознать опасный гаджет

Нельзя привязать взрывы и возгорания смартфонов к определенному бренду, считает директор по развитию web-технологий Artezio Сергей Матусевич.

«Бренды, которые производят смартфоны, не выпускают к нему всех деталей. Если какая-то партия аккумуляторов окажется бракованной, то будут страдать все устройства, в которые их установят», — сообщил он.

По его словам, в первую очередь взрываются устройства, создатели которых допускают конструктивные ошибки или используют бракованные батареи. Разные компании приобретают комплектующие у сторонних производителей, и именно поставщики контролируют качество производства и технические процессы.

«Крупные компании очень ценят свою репутацию, поэтому предъявляют к качеству комплектующих особые требования, а чаще всего сами контролируют их выпуск на заводах партнеров», — заметил Матусевич.

Бизнес-аналитик Gem4me Анастасия Ильичева посоветовал обратиться в сервисный центр, если батарея нагревается очень быстро и сильно, так как чаще всего это связано именно с некачественными комплектующими. «Это могут быть не только повреждения аккумулятора, но и проблемы с контактами батареи», — пояснила она.

Сергей Матусевич из Artezio рассказал, что распознать потенциально взрывоопасный смартфон можно по тому, как он периодически сильно нагревается во время использования.

«Если смартфон во время зарядки нагревается не сильно, то это нормально. Если его горячо держать в руках, лучше всего показать мастеру или обратиться по гарантии», — посоветовал эксперт.

Следить за перегревом стоит и во время эксплуатации устройства. Основной маркер — это серьезный дискомфорт при прикосновении или использовании, пояснил Матусевич.

Нормой считается нагрев корпуса во время запуска «тяжелых» программ, но даже этот перегрев должен быть терпимым для ладоней, уточнил он.

«Если батарея «надулась», а экран или задняя крышка приподнялись, то необходимо срочно обратиться к мастеру», — заключил специалист.

Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко также назвал еще один признак, который может говорить о том, что батарея изношена и ее лучше заменить.

По его словам, это не только быстрое нагревание корпуса телефона и вздутие батареи, но и деформация смартфона в том месте, где установлен аккумулятор.

«В таких случаях лучше сразу вынуть батарею из телефона и обратиться в сервисную службу, где ее заменят в соответствии с требованиями производителя», — сообщил эксперт.

Он заключил, что в дальнейшем стоит всегда пользоваться оригинальными зарядными устройствами соответствующей мощности, чтобы минимизировать риск взрыва гаджета.