Прохладный прием: как правильно выбрать кондиционер для дома и офиса

Летняя жара, зимний мороз, промозглый осенний ветер и непостоянное настроение весны – данность, на которую невозможно повлиять, и остается с ней только смириться. Иначе обстоит ситуация с погодой в доме или офисе, где для создания идеального климата достаточно нажать пару кнопок на пульте от кондиционера. Чтобы выбрать лучший вариант из множества представленных на рынке моделей, важно обращать внимание на несколько факторов: функциональность, эффективность, уровень шума, надежность, простота обслуживания и, разумеется, соотношение цены и качества.

Мощность и энергоэффективность

Первый параметр, из которого нужно исходить при выборе кондиционера – соответствие его способностей к охлаждению размерам помещения, где предполагается разместить устройство. Если комната слишком велика для конкретной модели, даже лучший кондиционер не сможет поддерживать там комфортную температуру. При этом устройство не должно потреблять слишком много электроэнергии для работы, что позволит избежать лишних затрат.

Разберем эти параметры на конкретном примере – сплит-системе TAC-12CHSA/TPG компании TCL (The Creative Life). Китайский производитель уже несколько десятилетий работает на рынке бытовой электроники, представленной, в частности, в России. Сплит-система, о которой идет речь, рассчитана на помещение площадью до 35 квадратных метров.

Белый пластиковый корпус максимально лаконичен, на нем нет ни одной кнопки, а цифровой дисплей является частью панели. Управлять устройством предстоит при помощи пульта, достаточно легкого, чтобы удобно было держать его в руке, но не слишком маленького, чтобы не приходилось постоянно перерывать в его поисках диванные подушки.

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В режиме охлаждения устройство соответствует энергоэффективности класса А – потребляемая мощность составляет 1080 Вт. Интересная особенность: кондиционер может работать и в режиме вентилятора, не охлаждая и не обогревая при этом воздух. При обогреве потребляется еще меньше мощности, 975 Вт.

Согласно таблице, которую производитель приводит в инструкции к устройству, оптимальная производительность в режимах охлаждения и осушения может быть достигнута в диапазоне от 17 до 32 градусов, а при обогреве – в пределах от 0 до 27 градусов. Рекомендуется держать окна и двери закрытыми, не блокировать отверстия кондиционера, а также регулярно проверять и очищать воздушные фильтры.

Функциональность

Современные кондиционеры – это умные устройства с массой функций, позволяющих добиться комфортного климата в помещении для каждого и в разных обстоятельствах. При этом важно, чтобы управление устройством было простым, а пульт не был перегружен обилием кнопок неясного назначения.

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Так, сплит-система TAC-12CHSA/TPG торговой марки TCL, помимо базового функционала по установке необходимой температуры, имеет и ряд дополнительных режимов. Нажатие кнопки Turbo позволяет нарастить мощность и изменить температуру в помещении за максимально короткое время, если вдруг стало очень жарко или чересчур холодно.

Благодаря термодатчику, встроенному в пульт управления, у устройства есть функция I Feel – в сплит-систему передается информация о температуре воздуха в месте нахождения пульта, что позволяет обеспечить максимально комфортные условия в этой части комнаты.

Пользователь может менять направление потока воздуха, выбирая между горизонтальным и вертикальным обдувом. Так, при охлаждении воздушный поток направляется вдоль потолка, позволяя снизить температуру во всем помещении, а теплый воздух при обогреве, напротив, поднимается от пола вверх.

Кнопка Gentle Wind делает воздушный поток более мягким, а режим Eco позволяет экономить электроэнергию. Функция Health отвечает за ионизацию воздуха в помещении – благодаря ионизатору, расположенному внутри сплит-системы, водяной пар в воздушном пространстве распадается на отрицательные и положительные ионы, которые начинают активно перемещаться по комнате. В результате воздух в помещении очищается от бактерий, грибков, аллергенов и неприятных запахов. Кнопка Clean запускает режим самоочистки устройства, кроме того, сплит-система оснащена механизмом самодиагностики для оперативного обнаружения неисправностей.

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Еще одна удобная функция – установка таймера или режима сна (кнопка Timer/Sleep). Таймер можно установить на временной промежуток от получаса до суток: пользователь может настроить включение и выключение устройства на время своего отсутствия, чтобы, вернувшись домой, оказаться в комфортной атмосфере. В режиме сна сплит-система в течение 10 часов автоматически создает условия для приятного отдыха, регулируя температуру и скорость вентилятора, а затем возвращается к предыдущим настройкам. Стоит упомянуть и режим осушения, позволяющий при необходимости снизить влажность в помещении.

Шум, удобство использования и цена

Даже самые передовые функции не добавят устройству привлекательности, если сплит-системой будет неудобно пользоваться или если человека раздражает издаваемый ею шум. Что касается второго аспекта, то у TAC-12CHSA/TPG максимальный уровень шума внутреннего блока составляет 43 дБ. Для сравнения, тихий разговор имеет громкость в 25-30 дБ, а звуки менее 20 дБ вообще сложно услышать.

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На практике это означает, что легкий гул сплит-системы слышен только на максимальной мощности прибора, а при ее снижении шум пропадает. В ночном режиме работающее устройство не потревожит даже чуткий сон. Если за окном находится хотя бы минимально оживленная улица, ее уровень шума будет существенно выше, чем у сплит-системы, которую пользователь, скорее всего, не услышит.

Важным параметром является и простота обслуживания. В случае с TAC-12CHSA/TPG, уход за сплит-системой не составит проблемы даже для людей, совершенно не разбирающихся в технике. Этому способствует конструкция без винтов, быстрая разборка устройства и легкость чистки съемных деталей, а также внутреннего пространства. В своих отзывах многие покупатели сплит-системы отмечают именно эту особенность – по их словам, поддерживать устройство в чистоте очень просто.

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Что касается соотношения цена-качество, важного для любой покупки, то и в данном случае техника TCL кажется разумным выбором – надежность и функциональность куда важнее яркой наклейки, от которой пользователю ни горячо, не холодно. В отличие от качественного кондиционера, способного решить обе указанные задачи.