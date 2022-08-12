Зависимость от экрана: почему YouTube может быть опасен для детей

Социальные сети, видеохостинги и другие популярные интернет-ресурсы прочно вошли в жизни и детей, и взрослых. Чтение новостей, просмотр видео, наблюдение за жизнью блогеров и популярные в сети тренды формируют жизни людей в значительно большей степени, чем им кажется. И если взрослые люди вольны сами выбирать, как им жить и чем интересоваться, то в отношении детей требуется осторожность в выборе контента: увиденная на экране жестокость может испугать ребенка или негативным образом повлиять на его психику. Эксперты отмечают, что ребенка формирует окружающая его среда, и было бы странно не относить к ней бесконечные потоки видео, просматриваемые на экранах смартфонов.

Потенциальная опасность

В начале июня на Петербургском международном экономическом форуме было представлено исследование «Технологии защиты детей в интернете», подготовленное Альянсом по защите детей в цифровой среде совместно с «Ростелекомом» и консалтинговой компанией Mindsmith. Авторы исследования выделили 23 главных риска при использовании интернета детьми и подростками.

В частности, аналитики сочли недооцененными риски, связанные с информационным и маркетинговым давлением, распространением дезинформации и контента, не предназначенного для несовершеннолетних пользователей.

Обеспокоенность влиянием интернета на детей озвучивают не только в России, но и в США. Так, в мае текущего года Палата представителей Калифорнии одобрила законопроект, позволяющий родителям подавать в суд на социальные сети при возникновении у их детей зависимости и требовать компенсации морального вреда на сумму до $25 000.

Согласно документу, платформам сначала будет предписано принять меры, чтобы исключить привыкание у несовершеннолетних пользователей — такие меры включают в себя изменения в архитектуре ресурсов и методах сбора данных. Если же требования закона не будут соблюдены, родители получат право подавать на владеющие такими сервисами компании в суд.

Исследование «Лаборатории Касперского» показывает, что осенью 2021 года самым популярным сетевым сервисом у российских детей стал YouTube — на него приходилось 31% времени, проведенного детьми в самых популярных приложениях. Чаще всего дети искали там контент, связанный с играми, музыку, мультфильмы и телешоу.

Контент без правил

Учитывая высокую востребованность YouTube, особенно важным становится качество контента на этой площадке, которое, по словам члена ОП РФ, директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной вызывает ряд вопросов.

«Если смотреть на YouTube с точки зрения влияния и воздействия на детскую психику, то тут возникает целый ряд вопросов. Во-первых, на площадке достаточно много контента, опасного для детей: различные видео с насилием, жестокостью, истязаниями, пытками, избиениями. Причем все это находится в открытом доступе, без каких-либо предупреждений, дети могут это увидеть это, например, с помощью внутреннего поиска видеохостинга. Конечно, такой контент нежелателен для детской аудитории», — отмечает эксперт.

Во-вторых, этот контент напрямую противоречит и самим правилам сообщества YouTube, и законодательству США, в чьей юрисдикции работает компания, говорит Мизулина.

В-третьих, такого рода опасная информация часто подсовывается детям в качестве рекомендаций, когда они смотрят ролики разного рода – будь то развлекательный контент, который их интересует и за которым они приходят на площадку, либо какие-то просветительские, исторические и научные ролики.

«Дети имеют разные интересы и увлечения, и не всегда они приходят за треш-стримами или какой-то пагубной информацией. И часто, когда дети завершают просмотр ролика, в качестве рекомендаций появляется нежелательный контент, который может на них существенно повлиять. Четвертый момент связан с треш-стримами, которые идут в YouTube, и платформа ничего с ними не делает. Конечно, дети, насмотревшись видео, могут повторить действия неадекватных людей, ведущих подобные трансляции», — констатирует член ОП РФ.

Эксперт отмечает, что последствия для детской психики могут быть разнообразными – одно видео с агрессией или насилием, увиденное маленьким ребенком, может напугать его, либо заставить повторить эти опасные действия, причем ребенок будет думать, что он делает это в шутку, и не осознавать, что с ним может в результате произойти что-то плохое. Кроме того, детей могут начать мучать ночные кошмары, говорит Мизулина.

«Таким образом, последствия могут быть разными, и психологи, детские психиатры предупреждают об этом, и всегда говорят родителям, что до определенного возраста контент с агрессией и насилием нежелателен для детской неустойчивой, несформировавшейся психической системы», — рассказывает глава Лиги безопасного интернета.

По ее словам, все это наводит на серьезные вопросы в отношении YouTube, работающего в России и получающего здесь прибыль, но при этом постоянно уклоняющегося от исполнения действующего российского законодательства.

«Нравится оно им или не нравится, законы работают, и на нашей территории они должны соблюдаться. В этой логике действует и Роскомнадзор. Может быть, пока позицию российских властей и Роскомнадзора в отношении Google пока можно счесть достаточно мягкой, потому что можно было применить и другие меры воздействия в отношении YouTube и других сервисов корпорации», — говорит Екатерина Мизулина.

По словам эксперта, длительное время родительское сообщество мириться с фактами нарушений не будет – российское гражданское общество очень активно, требовательно, поэтому она уверена, что вопросы регулирования онлайн-платформы будут подняты с началом учебного года с новой силой.

Ответственность родителей

Ситуацию с YouTube нельзя рассматривать только с одной точки зрения и возлагать вину целиком на администрацию платформы – в этом уверен координатор проекта «Приложение «Заступник» Александр Петрухин.

«В ситуации с YouTube и в принципе с тем, что сейчас происходит с молодежью, прежде всего виноваты мы, взрослые. Я как отец понимаю, что мы ответственны за формирование этой потребительской привычки. Выросло определенное поколение людей, сидящих на YouTube и залипающих на шок-контенте, но в этом виноваты мы как родители. Это такая же потребительская привычка, как пить сладкую газировку или есть чипсы. Наверное, нет какой-то волшебной таблетки, способной разом изменить ситуацию, требуется целый комплекс мер», — рассуждает он.

Помимо этого, отмечает эксперт, необходимо и самим формировать правильную повестку.

«Почему в YouTube так популярен треш-контент? Дети видят популярных блогеров, которые этим занимаются. Да, есть и люди, которые создают интересный, увлекающий, образовательный контент, но в большинстве своем производится треш, пользующийся высокой популярностью. Этот подход поощряют и площадка, где размещается подобный контент, и люди, которые его смотрят. Поэтому важно формировать собственную правильную повестку из людей и каналов, доносящих определенные вещи», — считает Петрухин.

Петрухин подчеркивает, что дети ни в чем не виноваты, им хочется яркого и интересного, они впитывают контент, как губка, и вливать в них в этот момент можно все, что хочешь. Поэтому нужно не только запрещать, но и объяснять, замещать ненужных кумиров и делать модными ребят, производящих по-настоящему качественный и полезный контент.

«Хороших примеров хватает, и их нужно раскручивать в рамках существующих площадок, тогда и дети подхватят этот интерес. Разумеется, необходимо и участие регуляторных функций государства – так же, как это было с алкоголем и сигаретами. Важно понимать, что для изменения потребительских привычек и человеческого поведения должно пройти время. Новое поколение должно вырасти с правильными смыслами и идеями, которые необходимо вкладывать в их головы, чтобы они потом смогли их передать уже своим детям», — заключил он.