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Технологии

«Русские умельцы найдут способ заменить App Store»

В Минцифры назвали «интересной инициативой» закон ЕС об ограничении монополии Apple

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Мобильный репортер/Агентство «Москва»
Евросоюз обяжет Apple и Google разрешить пользователям установку приложений из сторонних источников. «Закон о цифровых рынках» вступит в силу уже осенью 2022 года, — он призван защитить европейцев от монополии IT-гигантов в сфере дистрибуции мобильных программ. В России аналогичного закона пока нет, но представитель Минцифры в беседе с «Газетой.Ru» назвал данную инициативу «интересной». Некоторые эксперты выразили уверенность, что в России подобные меры не сработают — американские компании не будут исполнять российские законы.

Аналоги App Store

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации прокомментировали решение Европейского парламента о принятии закона, обязывающего Apple и Google разрешить установку приложений на смартфоны из сторонних источников, а не только из App Store и Google Play. Представитель ведомства в беседе с «Газетой.Ru» назвал закон «интересной инициативой».

«Надеемся, что она [инициатива — прим. ред.] позволит избежать нынешней дискриминации в доступе разработчиков приложений к экосистемам Apple и Google. Сможем оценить такую инициативу, когда она заработает», — заявили в Минцифры.

«Закон о цифровых рынках» вступит в силу уже осенью 2022 года. Эта инициатива особенно важна для владельцев техники Apple, которые сейчас могут качать приложения только из фирменного магазина компании — без альтернативы. Более того, если Apple решит ввести санкции против какой-либо страны, запретив ее жителям пользоваться App Store, то их гаджеты потеряют часть своего функционала, так как установка новых приложений станет невозможна.

Замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в беседе с «Газетой. Ru» отметил, что в правительстве понимают возникающие риски, связанные с монополией Apple на iOS-приложения, и стремятся обеспечить рынок необходимой нормативной базой для нивелирования таких рисков.

Он напомнил, что 6 июля Госдума приняла закон, предусматривающий создание российского магазина приложений, который в обязательном порядке будет предустанавливаться на технику.

Отечественные цифровые магазины приложений уже существуют, и, как говорит депутат, постепенно наращивают свое присутствие в Android-секторе.

«Что касается продукции компании Apple, которая запрещает любые альтернативные пути установки приложений на свои устройства, здесь мы рассчитываем на международное антимонопольное давление, которое рано или поздно продавит эту позицию. Ну, а в случае каких-то резких движений со стороны Apple я не исключаю, что русские умельцы быстро найдут способ заменить неработающий App Store чем-то еще», — заверил Горелкин.

Главный аналитик РАЭК (Российская ассоциация электронных коммуникаций) Карен Казарян в свою очередь отметил, что пока в отношении законопроектов и их будущего правоприменения «больше непонятного, чем понятного».

«Мы еще увидим политические битвы после присвоения тем или иным платформам статуса значимых, судебные процессы и поправки. Нужно понимать, что ЕС — это крупнейший рынок в мире, — платформы не могут его игнорировать, несмотря на активное противостояние компаний. Тогда как в России «закон о приземлении» фактически провалился, и какого-то ни было способа воздействия на иностранные компании у нас нет», — считает эксперт.

Он отметил, что ранее «много говорили» о создании единых правил в рамках ЕАЭС, чтобы использовать экономическую составляющую блока, но дальше заявлений глав стран новый союзный договор не продвинулся.

«Так что остается ждать регуляторов Евросоюза и надеяться что новые практики будут распространяться и на другие рынки», — заключил Казарян.

Наличие закона и его несоблюдение

Главный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «Газетой.Ru» выразил мнение, что если в России примут аналогичный закон, то он ничего не изменит — по той причине, что компании Apple и Google в России сегодня не представлены.

«Де-факто они ушли с российского рынка. Исходя из этого, соблюдать российские законы они не будут, и поэтому мы можем принимать любые законы, но заставить их выполнять мы не можем. О закон о предустановленных приложениях компания Apple фактически вытерла ноги. То есть она формально представила такую возможность с помощью экрана предустановки, но физически не ставила эти приложения», — считает Муртазин.

По его словам, в российских условиях аналогичный закон работать не будет.

«Рубильник, который у них есть, он так и остается, и при возникновении какой-либо ситуации, если американские политики заставят их [Apple или Google — прим. ред.] этот рубильник повернуть, — они его повернут. Да, для них это неприятно, но никаких сомнений в том, что им придется это сделать, нет», — уверен эксперт.

В свою очередь директор по проектам АНО «Цифровые платформы» [разработала отечественный магазин приложений NashStore — прим. ред.] Владимир Зыков в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что закон, обязывающий техногигантов разрешать устанавливать приложения из альтернативных магазинов, «отлично подошел бы для России».

«В случае с магазинами приложений должен быть выбор также, как, например, с поисковыми системами. Сейчас же у нас государство почему-то пошло по очень странному пути — принят закон о национальном магазине приложений, что в общем и целом очень странно. Фактически они могут таким образом создать монополиста, что не очень хорошо, потому что должна быть открытая и здравая конкуренция», — уверен Зыков.

Эксперт считает, что законопроект об альтернативных магазинах приложений, продвигаемый в ЕС — это правильное решение, которое также пригодилось бы и в России. По его словам, в этом плане нужно идти по пути Европы, а не по пути «монополистских решений».

Зыков также отметил, что пока прецедента блокировки App Store со стороны Apple в России не было — магазин приложений продолжает работать, хоть и в ограниченном режиме, и пользователи могут скачивать бесплатные программы и игры.

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