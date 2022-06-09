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Все зомби одинаковы. Весь киберпанк — неоновый
Тест: угадайте игру по скриншоту
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Постер к игре Call of Duty: VanguardActivision
Игры аналогичных жанров, действие которых происходит в одном и том же сеттинге, часто выглядят похоже. Бывает, что без протагониста в кадре трудно понять, перед нами скрин S.T.A.L.K.E.R. или Metro, Skyrim или Dragon Age. Предлагаем в очередной раз вспомнить, чем один хит отличается от другого. Спойлер — будет тяжело.