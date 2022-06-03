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Кто это сказал: IT-миллиардер или блогер?
Ольга Бузова или Стив Джобс? Даня Милохин или Илон Маск?
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Инженер Илон Маск/Блогер Wylsacom/Блогер Катя Клэп/Изобретатель Стив ДжобсGlobal Look Press/YouTube/Telegram
IT-бизнесмены и блогеры рассказывают в интернете, как нам жить, — и ведь их слушают. Цитируют на бизнес-тренингах и в подписях к фотографиям из качалки. Попробуйте угадать, кому принадлежат эти фразы из подборок для ценителей саморазвития. Кто этот титан мысли, Стив Джобс или Ольга Бузова?