Кто это сказал: IT-миллиардер или блогер?

IT-бизнесмены и блогеры рассказывают в интернете, как нам жить, — и ведь их слушают. Цитируют на бизнес-тренингах и в подписях к фотографиям из качалки. Попробуйте угадать, кому принадлежат эти фразы из подборок для ценителей саморазвития. Кто этот титан мысли, Стив Джобс или Ольга Бузова?