Достойный конкурент: чем российский рынок поиска отличается от европейского

Пока европейский рынок поисковых систем «душит» Google, в России с крупнейшим в мире поисковиком успешно конкурирует отечественный «Яндекс». «Газета.Ru» — о том, как обстоят дела на российском и европейском поисковых рынках.

Сегодня в большинстве стран мира ведущая поисковая система — это Google. К примеру, во всей Европе более 90% поисковых запросов приходится именно на этот поисковик, за ним с большим отрывом следуют Yahoo! и Bing. Более мелкие поисковые системы практически лишены шанса на выживание: с непреодолимой конкуренцией со стороны Google уже столкнулись американская поисковая система DuckDuckGo, совершившая выйти на европейский цифровой рынок, немецкая Ecosia, а также французские Qwant и Lilo. Поисковики многократно призывали власти Евросоюза принять меры против Google, поскольку даже миллиардные штрафы регулятора не оказывают на антиконкурентное поведение ИТ-гиганта существенного влияния.

К примеру, в 2018 году Еврокомиссия наложила на Google штраф в размере €4,34 млрд в связи с использованием платформы Android с целью укрепления своего доминирующего положения (на смартфонах с Android по умолчанию использовались Google Chrome и Google Search) и потребовала от компании обеспечить равные условия для всех игроков рынка. Однако, по мнению конкурентов ИТ-гиганта, никаких положительных результатов это не принесло. Так, злоупотребление своим положением на цифровом рынке компанией Google приобрело такие масштабы, что власти не могут найти актуальные меры воздействия на корпорацию. На поведение монополиста не влияют даже гигантские штрафы, и компания продолжает уничтожать конкуренцию и укреплять свое могущество.

В отличие от ЕС, в России ситуация совершенно иная. У нас в стране есть сервисы, способные соперничать с иностранными. Так, в России среди отечественных поисковых машин лидирует «Яндекс», и российские пользователи отдают предпочтение именно ему. Согласно ежегодному отчету аналитической команды DataReportal, в 2021 году Яндекс занимал 42,09% рынка поиска в России, и сейчас продолжает укрепляться в своем лидерстве. За минувший год российская компания нарастила свои позиции на 4,6%, а иностранная Google — напротив, потеряла 3,4%. По данным сервиса «Яндекс Радар» на апрель-май 2022 года на «Яндекс» и вовсе приходится 60,10% пользователей, а на Google — всего 36,66%. Примечательно и то, что по статистике DataReportal самым популярным запросом в Google среди россиян в 2021 году была «погода», а на втором месте — «Яндекс». Это говорит о том, что интернет-пользователи в России часто используют Google, чтобы перейти на сайт «Яндекса».

«Европейский рынок поисковых систем от российского отличается кардинально. В европейском сегменте лидирует Google, причем не просто лидирует, а доминирует. Рынок выжжен полностью, и в случае условной информационной войны между ЕС и США, американцам будет легко победить, если Google просто отключит Европу от своих сервисов», — отметил депутат Государственной Думы РФ, зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Антон Горелкин.

У нас такое в принципе невозможно, уверяет эксперт. Он также говорит о том, что в России с Google достаточно успешно конкурирует «Яндекс», который начинал еще в 90-х в качестве программы по поиску файлов, и благодаря компетенциям наших талантливых специалистов этот поисковик вырос не просто в какой-то «косплей» Google, а в полноценный индивидуальный качественный продукт, который сегодня занимает ощутимую долю на рынке поиска.

«Яндекс» действительно прочно занял лидерские позиции на отечественном цифровом рынке. Только в первом квартале 2022 года выручка компании выросла на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В общей сложности доход компании за этот период составил 106 млрд рублей.

При этом Антон Горелкин обращает внимание на тот факт, что пользователям такая конкуренция Google и «Яндекс» на российском рынке только на руку.

«Google «сдулся». Google в Европе и России — это разные сервисы. В России компания вынуждена конкурировать и работать более качественно. Уверен, что «Яндекс» сегодня способен полностью заменить продукты Google и даже превзойти их, потому что Google часто что-то не доделывает, упускает, и к сожалению, от этого пользователи сталкиваются с определенными проблемами. «Яндекс» работает лучше, и я уверен, что он в состоянии полностью заместить Google на российском рынке», — подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что сегодня Google, к сожалению, полностью себя дискредитировал, присоединившись к информационной войне против нашей страны.

«Они забыли собственное многократно задекларированное правило, связанное с нейтральностью, и без особого стеснения выступают сегодня информационными войсками. В этой связи очень важно, что наша страна обладает собственными сильными цифровыми компетенциями, у нас есть успешно конкурирующие сервисы во всех крупных сегментах, и мы способны наращивать и развивать свои навыки», — убежден Антон Горелкин.

Отечественный цифровой рынок сейчас действительно очень активно развивается. Российские решения есть почти в каждой сфере ИТ-отрасли: это не только поисковики, но и и соцсети, онлайн-кинотеатры и прочие сервисы. Тот факт, что многие иностранные компании оставили наш рынок или вступили в информационную войну против России, помог отечественным производителям лишь упрочить свои позиции. Таким образом, тренд на импортозамещение в нашей стране будет только набирать обороты, и сейчас у россиян есть все шансы занять «освободившиеся» ниши и продемонстрировать свои достижения в ИТ.