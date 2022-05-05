«Разоблачение «Яндекса». Из «Диска» пропал самый выгодный тариф

В течение года у «Яндекса» могут закончиться мощности для обеспечения работы облачных хранилищ, которыми пользуются россияне и российский бизнес — так эксперты в разговоре с «Газетой.Ru» трактуют исчезновение тарифа на 10 ТБ из сервиса «Яндекс.Диск». Специалисты считают, что компания отказалась от «больших» объемов из-за экономии ресурса импортного оборудования, в самом «Яндексе» ситуацию пока не комментируют. Как санкции отразились на всем отечественном рынке облачного хранения данных, — в материале «Газеты.Ru».

Три причины

Компания «Яндекс» убрала из тарифной сетки сервиса «Яндекс.Диск» подписку на облачное хранилище объемом 10 ТБ. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале интернет-издания Mobile Review. О том, когда именно произошли изменения, не сообщается, однако авторы поста утверждают, что «совсем недавно» в сервисе «Яндекс.Диск» можно было приобрести тариф на 10 ТБ.

Проверка редакции «Газеты.Ru» также показала, что прежняя ссылка, которая ранее вела на страницу выбора тарифа для «Яндекс.Диск», теперь автоматически переадресовывает пользователя на страницу с тарифами сервиса «Яндекс 360». На ней можно приобрести доступ к виртуальному диску объемом не более 3 ТБ.

Ведущий аналитик Mobile Research Group и главный редактор Mobile Review Эльдар Муртазин считает, что компания убрала возможность приобретения «больших» тарифов ввиду экономии ресурсов систем хранения данных и оборудования, которое обслуживает облачные хранилища, поскольку из-за санкций в России наблюдается проблемы с поставками новых устройств данного класса.

«Причины просты. Во-первых, из-за санкций в Россию стало ввозиться мало систем хранения данных. Во-вторых, накануне изменения тарифной сетки «Яндекс» в рамках акции дешево продавал тариф в «Яндекс 360» на 2 ТБ и, видимо, привлек слишком много клиентов. В-третьих, у «Яндекса», очевидно, сейчас есть проблемы с переносом данных в Россию из дата-центра в Финляндии. Мало того, что нужно перекачать огромный объем данных, так их ведь надо еще где-то хранить в России», – заявил Муртазин.

Схожим мнением с «Газетой.Ru» поделился президент Ассоциации участников отрасли ЦОД Игорь Дорофеев. По его словам, последнее время «Яндекс» испытывает рост нагрузки на свои системы хранения данных за счет перехода российского бизнеса на отечественные облачные хранилища. Последний процесс возник ввиду появления угрозы отключения российских клиентов от иностранных сервисов. В данном контексте ситуация «Яндекса», по словам Дорофеева, ухудшается еще и дефицитом вычислительных мощностей.

«Вероятно, что текущим регулированием тарифной политики компания решает задачу сгладить и растянуть во времени пик нагрузки, в том числе за счет оптимизации ресурсов», – сказал эксперт.

Аналитик iKS-Consulting Станислав Мирин добавил, что рост спроса на российские мощности со стороны отечественных компаний носит временный характер, но все равно вымывает существующие запасы мощностей и требует их дальнейшего наращивания.

«До момента решения проблемы провайдеры стремятся ограничить потребителей с большими объемами, тем более, что продажа меньшими объемами большему количеству клиентов приносит более высокий доход, так как традиционно цена за единицу услуги в малом пакете стоит дороже», – сказал он.

Например, сейчас за тариф с 3 ТБ компания просит 409 руб. в месяц: по 136 руб. в месяц за каждый ТБ. В то время как тариф, который включает 1 ТБ хранилища, обходится уже в 199 руб. в месяц. На тарифы «Яндекс.Диск» распространялся тот же принцип.

«Пакет 10 ТБ – довольно большой объем для среднестатистического пользователя. Его было выгодно продавать при наличии большого избытка мощностей даже по более низкой цене, чтобы повысить степень утилизации серверов . В случае более высокой утилизации мощностей при высоком спросе компании выгоднее реализовывать услугу меньшими пакетами с более высокой ценой за единицу услуги», – добавил Мирин.

В свою очередь руководитель облачного направления CorpSoft24 Денис Афанасьев допускает и другую причину ликвидации «больших тарифов» — низкий спрос.

В компании «Яндекс» на момент публикации материала не ответили на запрос «Газеты.Ru».

Критический момент — через год

В то же время эксперты отмечают, что несмотря на отмену «больших» тарифов у «Яндекса», пока переживать из-за недоступности облачных хранилищ в РФ рано. По словам Муртазина, в России есть альтернативы «Яндекс.Диск».

«Альтернативы есть. Даже на российском рынке в лице хотя бы сервиса — «VK Облако». Другое дело, что сейчас на этом рынке у всех участников плюс-минус одинаковая ситуация – оборудования мало. Западные сервисы тоже в России еще доступны. Однако и там есть проблемы. Во-первых, ввиду приостановки бизнеса в РФ или ухода из страны у некоторых сильно ухудшилась клиентская поддержка. Во-вторых, оплата услуг на иностранных платформах сейчас довольно затруднительна», – говорит он.

Вместе с тем Муртазин добавляет, что ситуация может кардинально измениться в худшую сторону в течение года.

«При сохранении текущей ситуации с поставками оборудования, критический момент на рынке облачных хранилищ наступит через полгода-год. Может случиться некий виртуальный апокалипсис, когда миллионы пользователей потеряют возможность что-либо сохранить на компьютере», – сказал он.

В свою очередь Мирин добавил, что пока альтернативу можно найти даже среди продуктов «Яндекса». Тем, кому не хватает 3 ТБ в «Яндекс 360», он рекомендует корпоративное решение Yandex Cloud, которое обладает аналогичным функционалом, но стоит дороже.

Представители сервиса «VK Облако» в разговоре с «Газетой.Ru» не стали комментировать долгосрочные перспективы, но отметили, что прямо сейчас не испытывают трудностей с доступом к оборудованию.