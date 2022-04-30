Боязнь игр и интернет-троллей: какие фобии породили технологии

Технофобия — страх перед техническим прогрессом и его проявлениями. При этом расстройстве человек избегает использования гаджетов, интернета и других благ современности. Сегодня, по словам экспертов, каждый двадцатый человек испытывает дискомфорт от техники и в той или иной степени и может быть назван технофобом. При этом данная фобия имеет как минимум восемь разновидностей. Подробнее о каждой — в материале «Газеты.Ru».

Почему возникает фобия

Когда мы говорим о фобиях, то подразумеваем расстройства, при которых единственными симптомом является боязнь определенных ситуаций и предметов, объяснил медицинский психолог Клинической больницы МЕДСИ в Боткинском проезде Бронислав Фетисов.

«Столкновение с данной ситуацией вызывает у человека выраженные неприятные физические симптомы, схожие с панической атакой. Люди, страдающие фобиями, часто имеют тревожный радикал личности, то есть у них в принципе всегда повышенный уровень тревожности. При этом человек может бояться любого явления или даже предмета, которые в большинстве случаев не представляют для него угрозы», — рассказал эксперт.

По его словам, технофобия — совокупность таких симптомов, как повышение тревожности, раздражения и уровня агрессии, которые появляются при столкновении с новым техническими средствами. В основном причина кроется не в страхе самих технических средств, в отсутствии желания осваивать их.

Технофобию можно отнести к тревожным расстройствам, как и любую другую фобию, рассказала «Газете.Ru» клинический психолог Европейского Медицинского Центра (ЕМС) Валерия Мошняцкая.

«Вообще все фобии, кроме агорафобии и социальной фобии, относятся к тревожно-фобическим расстройствам. Названия, которые мы даем этим фобиям нужны лишь для удобства, чтобы специалист сразу понимал, чего именно боится человек. Все перечисленные фобии не выделяются как отдельные заболевания», — объяснила Мошняцкая.

Людектрофобия

Одна из разновидностей технофобии — людектрофобия. Это боязнь виртуальных игр.

«Страх виртуальных игр, может быть вызван как травматичным, пугающим опытом, так и страхом за играющего. Например многие родители боятся, что у их детей разовьется агрессия из-за игр.

Распространение не выделяется в отдельную статистику, чаще всего вносится в раздел травмирующий опыт и дальнейшее избегание причинного фактора. Может сопровождаться паническими приступами, агрессией или тревогой», – рассказала Мошняцкая.

Киберфобия

Киберфобия – страх компьютера и обновлений, который вызван травмирующим воспоминанием. Например, если человек столкнулся с жесткой критикой, был осмеян или потерял работу из-за того, что не смог справиться с какой-то программой.

«Этот страх присущ в большей мере пожилым людям, которым в связи с возрастными особенностями, становится все сложнее и сложнее успевать за быстрыми темпами обновления техники», – рассказала «Газете.Ru» клинический психолог по работе с психическими травмами, психотерапевт сервиса онлайн-психотерапии Zigmund.online Юлия Каминская.

По ее словам, всем людям тяжело переносить отвержение. Такие ситуации вызывают состояния беспомощности, безнадежности и вполне могут стать причиной панических атак, психосоматических реакций и фобий.

Соционетофобия

Страдающие этой фобией заклеивают камеру ноутбука, не хотят ставить на аватарку фото и не торопятся заводить аккаунты в социальных сетях.

«Соционетофобия – это изменившаяся, с учетом внедрения новых технологий, мания преследования. В корне лежит страх перед общественным неодобрением. У человека возникает чувство, что любая информация, попавшая в интернет, может быть использована для шантажа, преследования», – объяснила Каминская.

По ее слова, в России этот страх дополнительно подкреплен семейными и историческими рассказами о страшных последствиях высказывания своего истинного мнения во времена репрессий.

Радиофобия

Радиофобия – боязнь последствий облучения от радиации антенн, вышек сотовой связи и техники. Как правило, главный враг человека-радиофоба — это микроволновая печь, так как она не только облучает пищу, но и пространство вокруг себя.

«В 1900-х годах, после изобретения рентгеновских лучей, людей крайне настораживала возможность использовать данную технологию для просмотра скелета человека. С момента развития технологий 5G радиофобия получила новый и значительный толчок к распространению», – считает практикующий психиатр, врач-психотерапевт телемедицинской клиники «Здоровье» Виктор Нурдаев.

В развитии данного страха существенную роль играет непонимание работы технологии и недоверие к официальным источникам информации, в которых описывается принцип работы.

Номофобия

Номофобия — страх остаться без телефона. У страдающих этим недугом при отсутствии смартфона появляется раздражительность, снижение настроения, тревожность, а иногда даже депрессия.

«В основе могут быть разные причины, например переживания пустоты, покинутости и одиночества из-за отсутствующей возможности связаться с обществом или ощущение беспомощности, когда не можешь выполнить запланированные дела без доступа в телефон. Кроме того, наличие телефона снижает уровень тревоги и повышает уверенность человека в том, что он может обратиться за помощью или решить остро возникшую проблему с помощью телефона», – объяснил Фетисов.

Наиболее распространено это тревожное расстройство у возрастной категории 20-35 лет, отметила Мошняцкая.

«В среднем сегодня каждый третий человек испытает дискомфорт от невозможности быть на связи или остаться без телефона. У каждого пятого это является мешающим жизни симптомом номофобии», – отметила эксперт.

Скопофобия

С появлением камер видеонаблюдения проявилось новое ментальное расстройство — скопофобия. По словам экспертов, скопофобия связана с боязнью пристального взгляда, публичными выступлениями или разговором по видеосвязи.

«О данном термине можно говорить, если человек постоянно испытывает дискомфорт от постоянной мысли, что за ним наблюдают через камеры. Скопофобия тесно связана с агорафобией, то есть боязнью выходить из дома», – считает Нурдаев.

Эмоджифобия

Гаджеты открыли людям мир социальных сетей, в котором очень многое представляется идеальным. Это породило эмоджифобию.

«Человек, страдающий этим расстройством, переживает, что его сообщение не так поймут, что он выбрал некорректный смайл, не к месту разместил новый пост. Одна только мысль о подобной ситуации может вызвать тревогу», – считает Каминская.

По ее словам, в какой-то степени это связано с тем, что в западных странах все большее распространение сейчас приобретает культура отмены, когда сообщество «вычеркивает» одного из своих членов за проступки или неудачные высказывания.

Это также привело к распространению троллефобии, считает Мошняцкая. Из-за невозможности передачи интонации и не развернутости комментариев, многие склонны воспринимать слова другого человека неправильно.

«Интерпретируя комментарии как оскорбления, человек изолируется от других, хочет быть незаметным в сети. Данную фобию часто приходят лечить у начинающих блогеров, столкнувшихся со страхом активно позиционирования себя в сети», – объяснила Мошняцкая.

Фобофобия

«Многие интернет-ресурсы публикуют тревожные новости, в том числе на психологическую тему, что может, у предрасположенных людей, вызывать другой вид расстройств – страх перед чувством страха, или фобофобию», – рассказал Нурдаев.

По его словам, люди с таким расстройством становятся более мнительными и боязливыми, и все из-за предполагаемого риска попасть в ситуацию, где они будут чувствовать себя плохо.

«Часто фобофобия развивается у людей, уже имеющих фобическое или тревожное расстройство, и проявляется страхом испытать неприятные ощущения», — отметил специалист.