Как сохранить видео с YouTube

Представитель МИД России Мария Захарова призвала россиян сохранять контент с YouTube и побыстрее переносить его на российские платформы. Существует несколько способов, как авторам спасти YouTube-каналы, чтобы иметь резерв на случай блокировки или удаления. О способах скачивания роликов на компьютер и облачные сервисы, а также возможностях их автоматического переноса сразу в «VK Видео» или Rutube — в материале «Газеты.Ru».

Бэкап на жесткий диск компьютера

Все описанные ниже способы подразумевают то, что у автора канала не осталось оригинального ролика, который он загружал с компьютера в видеосервис. В связи с процессом конвертации и облегчения размера видеофайла любой скачиваемый с YouTube ролик будет иметь качество хуже, чем оригинальный файл.

Внутри YouTube существует официальный способ сохранения любого собственного видео на жесткий диск. Для этого необходимо войти в аккаунт и перейти в студию YouTube, где авторы редактируют ролики, а также подтверждают их публикацию.

Для скачивания нужно подвести курсор к строке с роликом и нажать на значок трех вертикальных точек. После этого откроется меню из нескольких пунктов, в том числе вариант «Скачать». Затем необходимо выбрать место для сохранения файла в формате mp4.

Тем не менее у этого способа есть ограничения — скачиваемые ролики имеют максимальное разрешение 720p, даже если в самом YouTube есть версии с более высоким разрешением.

Этот вариант отлично подойдет для сохранения роликов, которые важны как память, но не для бэкапа с целью их публикации на других платформах.

Для этой цели лучше использовать специализированные интернет-ресурсы или программы. Например, сайт SaveFrom.net позволяет сохранить любой ролик к себе на компьютер. Достаточно внести ссылку на видео, выбрать разрешение и подтвердить загрузку.

Среди программ особенно выделяется youtube-dl — бесплатное ПО, основанное на графической оболочке Open Video Downloader. Программа позволит скачать не одно видео, а сразу множество роликов с канала. Программу необходимо загрузить с официального сайта.

Для корректной работы может потребоваться пакет вспомогательных библиотек Microsoft Visual C++ 2010. Недостающие кодеки для обработки видео программа обнаружит и загрузит самостоятельно.

Таким образом можно загрузить все ролики с авторского канала без необходимости загружать каждый по отдельности. Это удобно, если автор годами выпускал ролики, и их количество превышает десятки штук.

Бэкап на облачные сервисы

Учитывая необходимость в хранении резервных копий роликов и после публикации, имеет смысл рассмотреть их загрузку в облачные сервисы на случай внештатных ситуаций — удаления или блокировки.

Так как «Google Диск» также является проектом американской корпорации, то его лучше не рассматривать для этой процедуры в контексте потенциальной блокировки в стране. Для бэкапа подойдут отечественные сервисы, такие как «Яндекс.Диск» и «Облако Mail.ru».

Для запуска каждого из сервисов понадобится аккаунт. Подойдет и тот, что был создан для электронной почты от «Яндекса» или Mail.ru. Благодаря файловой структуре «облаков», можно сделать папки для разного типа роликов, а также загружать сразу множество файлов. Это упростит поиск нужного ролика для перезалива в дальнейшем.

В «Яндекс.Диске» пользователь бесплатно получает 10 ГБ. Если нужно больше места, то оформляется подписка «Яндекс 360» или «Яндекс Плюс». В «Облаке Mail.ru» пользователю по умолчанию доступны 8 ГБ. У сервиса есть мобильные тарифы для смартфонов и веб-тарифы, если речь идет о хранении именно файлов с компьютера.

Компромиссным вариантом может стать Dropbox, файловый хостинг, позволяющий хранить ролики одновременно в памяти компьютера и в облаке. Есть в том числе платный вариант на 1 ТБ, чего должно хватить для большинства YouTube-каналов.

Сервис предлагает всего 2 ГБ в бесплатном аккаунте, однако объем можно увеличить, купив платную подписку. Также у сервиса существует способ увеличить размер хранилища бесплатно до 16 ГБ, приглашая новых пользователей или после выполнения заданий вроде установки приложения Dropbox на смартфон.

Подготовка к переносу

В программе youtube-dl можно выполнять не только резервное копирование всех роликов разом, но и другие операции. Например, отредактировать ролик, выполнив склейку или удаление фрагмента.

Основатель сервиса подбора видео для текстового контента Harvester Андрей Иванов рассказал «Газете.Ru», что YouTube также сделал обновленный интерфейс, в котором есть функции, потенциально облегчающие перенос роликов с платформы.

«Редактор видео помогает убрать шум, сделать минимальную коррекцию и наложить титры», — отметил IT-эксперт. Он также констатировал, что у YouTube достаточно высокая скорость загрузки видео.

Также в студии YouTube есть возможность убрать фрагменты музыки с защищенными авторскими правами и заменить их на композиции из библиотеки видеохостинга. Это позволит сохранить монетизацию и на других видеосервисах, в том числе отечественных.

Перенос на «VK Видео»

Внутри соцсети VK начал работать бесплатный сервис по переносу YouTube-каналов на платформу «VK Видео». Приложение доступно внутри соцсети под названием VKVideo Transfer.

Команда разработчиков Juice Development рассказала, что с помощью их сервиса блогеры могут без дополнительных манипуляций целиком перенести YouTube-канал на «ВКонтакте».

Видеоролики будут размещены в сообществе «ВКонтакте» или на личной странице. Сервис VK Video Transfer разработан на платформе VK Mini Apps.

Для начала переноса нужно открыть приложение, скопировать URL канала на YouTube, вставить его в поле «Ссылка на YouTube-канал». Затем нужно следовать простым инструкциям.

Разработчики предусмотрели, что перенос канала будет возможен только самим автором. Перед началом переноса необходимо будет подтвердить владение каналом с помощью уникального кода, генерируемого приложением.

Перенос на Rutube

Официального способа автоматизировать перенос роликов с YouTube на Rutube пока нет. Тем не менее, сервис наиболее близок по формату к американскому видеохостингу. В связи с этим имеет смысл рассмотреть неофициальный вариант для переноса контента.

Существуют программы, которые в бесплатном режиме позволят переносить часть роликов по очереди с одного канала, например, сервис Video Reposter. При покупке ежемесячной подписки программа становится более удобной — в автоматическом режиме с минимумом настроек сервис обещает перенести все ролики с YouTube-канала на Rutube. Отмечается, что кроме самих видео, программа так же скачивает превью (картинку), описания, названия и теги каждого ролика.