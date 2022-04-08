Spotify покидает Россию. Как продолжить слушать музыку

11 апреля Spotify «полностью приостанавливает работу» на территории России. Стриминговый сервис прекратит обновлять плейлисты для российских пользователей, а многие артисты уже покинули площадку. Как продолжить пользоваться сервисом и слушать новинки зарубежных исполнителей — в материале «Газеты.Ru».

Сохранить плейлист

В связи со скорым уходом Spotify из России в сети стали популярны сервисы по переносу плейлистов из Spotify. Например, «Яндекс» предлагает собственное решение для сохранения плейлистов в «Яндекс.Музыке» для пользователей их платформы.

Также можно обнаружить множество сторонних сервисов по переносу плейлистов из Spotify в «Яндекс.Музыку» или «ВК Музыку». Например, можно воспользоваться Telegram-ботом @wholovesmusicbot. Это один из самых простых способов перенести плейлист — все этапы интуитивно понятны. К тому же необязательно авторизовываться на стриминговых платформах, если плейлист сохранен в открытом доступе.

Но у таких способов есть несколько недостатков. Во-первых, перенос большого количества плейлистов не очень удобен для пользователей — процедура переноса простая, но каждый плейлист нужно копировать по отдельности.

Перенести все разом не получится.

Во-вторых, даже если перенести все треки из Spotify в любой из отечественных аналогов, можно обнаружить, что большое количество композиций недоступны либо на самом сервисе, либо для жителей России.

Поэтому самый актуальный способ сохранить доступ к любимым композициям и приложению в настоящее время — сменить регион внутри приложения Spotify.

Пользователям из-за границы

Так, если российский пользователь сейчас проживает за границей, но использует российский профиль, ему необходимо сменить регион, иначе он также потеряет доступ к обновлениям в Spotify.

Для того, чтобы продолжить слушать новинки, достаточно в браузере зайти в профиль и перейти в «Аккаунт». В открывшейся странице необходимо нажать на пункт «Изменение профиля» и внизу сменить страну в пункте «Страна или регион», после чего уже сохранить все изменения и продолжить пользоваться сервисом без ограничений.

Пользователям VPN

Если же пользователь продолжает жить на территории России и не хочет терять новинки из зарубежных плейлистов, ему придется воспользоваться некоторыми лайфхаками.

Для начала необходимо скачать и включить VPN, после чего повторить процедуру смены региона, описанного выше. При этом после смены региона можно отключить VPN и пользоваться сервисом без каких-либо ограничений.

Единственное неудобство заключается в том, что эту процедуру необходимо повторять раз в 14 дней, так как Spotify может сбрасывать настройки региона профиля. Рекомендуется использовать платный VPN с возможностью ручного выбора подменной сети. То есть, если пользователь подключился к Нидерландам, то через две недели также рекомендуется повторять смену региона с нидерландского IP-адреса.

Кроме того, если подписка пользователя подходит к концу, то во время продления ему придется воспользоваться помощью знакомых, которые находятся в «условных Нидерландах» — карта оплаты должна соответствовать выставленному в настройках региону. Поэтому к выбору региона следует подходить продуманно.

Бесплатный Spotify

В случае, если пользователь не имеет возможности оплатить тарифный план иностранной картой, существует лайфхак, при котором можно пользоваться Spotify совершенно бесплатно. Для этого необходимо также скачать VPN, подключиться к индийской сети и сменить регион на соответствующий.

Единственные отличия от платного тарифного плана заключается в отсутствии возможности скачивать треки на устройство, высоком качестве аудио вместо очень высокого и редких рекламных вставках.

В целом можно выбрать любой возможный регион, в котором также представлен бесплатный тарифный план. Преимущество Индии в этом плане, как отмечают пользователи, в том, что реклама для этого региона действительно встречается реже, чем в других странах.

При использовании данного метода также придется повторять процедуру раз в 14 дней.