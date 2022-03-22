«Есть люди, получающие от 300 до 400 тыс. в месяц». Как заработать на онлайн-играх

Рынок продажи предметов и готовых персонажей из онлайн-игр имеет минимум требований для новичков и никак не регулируется государством. Профессиональный торговец рассказал «Газете.Ru», с каких игр лучше начать, сколько такая «работа» может приносить денег ежемесячно и не помешают ли заработку новые санкции против России.

Что такое рынок игровых ценностей?

Рынок RMT [англ. Real Money Trade], то есть перепродажа предметов из онлайн-игр за реальные деньги, развился в России из «браузерных» игр, в которых была возможность купить предметы за деньги внутри системы разработчиков, и компьютерных клубов, в которых игроки активно прокачивали своих персонажей для продажи на вторичном рынке.

За реальные деньги в играх можно усиливать своего персонажа: покупать доспехи, оружие, эликсиры, повышать уровень. Все это дает преимущество перед другими игроками.

Как рассказал «Газете.Ru» владелец игровой биржи услуг и предметов paygame.ru Александр Губарев, на заре российского рынка RMT некоторые персонажи оценивались в $150-200 тыс., а неплохая квартира в Москве тогда стоила $70-80 тыс.

«Разработчики игр получали огромный приток денег, продавая обычные «пиксели» — предметы, которые они сами придумывают, сами рисуют и сами же продают», — отметил Губарев, говоря про официальный рынок.

Заработок в онлайн-играх — это процесс «фарминга».

Игроки намеренно повторяют одни и те же действия. Например, убивают однотипных противников для постоянного получения опыта (прокачки персонажа) или проходят сложные сюжетные задания для получения более ценных наград, таких как оружие, доспехи и т.д.

Основная цель «фармера» — продать полученное как можно дороже. Также он может получать внутриигровую валюту и за нее скупать артефакты, персонажей, редкие предметы. Все это также после можно перепродать. Существуют и группы «фармеров».

Потенциальных покупателей ищут в игровых чатах (вроде Discord), соцсетях (вроде VK) и на тематическим форумах. Существуют и специализированные онлайн-площадки специально под RMT.

На них еще легче найти людей, готовых отдать рубли за прокачанного персонажа, редкую награду, золото или учетную запись. Обычно такие «маркетплейсы» берут комиссию за операцию, гарантируя безопасность сделок. Наиболее популярные площадки: XEIN, CATPAY, FunPay, PayGame, KiberLot.

Где легче всего заработать

Лучшим выбором для начального заработка считаются мобильные игры.

«Это Genshin Impact, Raid: Shadow Legends, Lineage M. Там можно понять, что такое игры, на чем можно зарабатывать, и привыкнуть к простым механикам», — пояснил Губарев.

Однако если геймер уже знаком с Lineage, WoW (World of Warcraft), ArcheAge, Perfect World, EVE, Path of Exile и прочими MMO [массовыми многопользовательскими онлайн-играми. — прим. ред.], то однозначно стоит возвращаться в первую очередь в них, посоветовал глава paygame.ru.

Стоит обзавестись знакомствами в игре и постепенно формировать команду, которая будет вместе работать на общую цель — заработок в онлайн-играх.

По мнению Губарева, постепенно можно с этой командой знакомых уходить и в новые игры. Одной из таких в 2021 году стала New World, куда перешли основные профессиональные торговцы, отметил эксперт.

Советы перед стартом

Совсем без опыта в играх будет достаточно сложно начать зарабатывать, уверен Губарев. По его словам, есть две причины.

Первая — режим, когда человек становится хозяином своего времени, подходит не всем и в самом начале может расслабить.

«Как только человек принимает решение уйти в RMT-рынок и торговать, он встает на тонкий лед — игры могут затягивать, отвлекать от основной цели — от заработка, и полностью разрушать личную жизнь человека. Здесь нужно быть аккуратным», — предупредил спикер.

И вторая причина — непонимание того, как устроена игра. По словам специалисты, профессиональный заработок на играх — это не только отличное знание игры, но также дисциплина и гибкое мышление, заточенное под заработок.

«Вы должны быть не азартным человеком, четко понимать, что вы пришли в игру зарабатывать, ставить себе цели и достигать их», — добавил Губарев.

По мнению эксперта, совмещать работу в офисе и такой заработок на играх будет затруднительно, а порой и невозможно.

«Это полноценная работа, которая требует фокусировки и знания своего дела. Это работа с клиентами, общение, разведка рынка, обернутые в игровой процесс», — констатировал он.

Сколько можно заработать?

В некоторых регионах торговля в играх приносит в два-три раза больше средней зарплаты.

«У меня есть знакомые, зарабатывающие от 300 до 400 тыс. руб. ежемесячно. Разумеется, у них есть для этого инфраструктура, команда и постоянные клиенты», — отметил специалист.

Есть два основных типа торговцев: любители, которые делают это для души, и профессионалы, у которых есть готовые команды с экспертными игроками. Такие команды «фармят» [получают предметы и повышают характеристики персонажей] по 18-20 часов в сутки.

Начинающему игроку, который хочет начать зарабатывать, нужно изучить игру и систему торговли, пояснил Губарев. В отдельных случаях геймеры уже через два месяца выходят на прибыль, заменяющую зарплату на основной работе.

«Но ориентироваться все же стоит на 20-30 тыс. руб. в месяц для старта любителя. Временные затраты на ознакомление — трех часов в день будет вполне достаточно, когда перейдете в фазу торговли, это те же 3-4 часа эффективного времени в игре», — сообщил эксперт.

Средний игрок в Lineage 2 может зарабатывать около 40 тыс. руб. в месяц. Временные затраты для такой суммы — примерно шесть часов в день на протяжении месяца.

Среди профессионалов в RMT есть и перекупщики, живущие на разницу от покупки и продажи.

Профессиональный перекупщик оборачивает 3-4 млн руб. в месяц, имея маржу около 10%.

Лучший момент для старта

По оценке руководителя paygame.ru, российский рынок RMT во втором квартале 2022 года будет в состоянии ожидания, как и все остальные рынки.

«Самое благоприятное время для того, чтобы уже начинать торговать, — в конце третьего квартала. Сентябрь — начинается учебный год, на рынок приходят школьники и студенты, можно заниматься и перепродажей, и прямой торговлей», — заметил Губарев.

Какого-либо порога вхождения на рынок нет. Торговцам не нужно образование, опыт на прошлом месте работы и отзывы от работодателей. «Нужны усидчивость, свободное время и желание зарабатывать», — заключил специалист.

Вывод заработка в условиях санкций

Зарабатывать на RMT можно и в условиях санкций, в России есть множество своих онлайн-проектов.

«Например, после информации о закрытии World of Warcraft в тот же день онлайн российской игры «Аллоды» вырос в восемь раз», — пояснил Александр Губарев.

В WoW тоже продолжают играть через VPN, покупая подписку через жителей Европы.

По мнению Губарева, рынок RMT никуда не денутся, так как у российских геймеров есть VK (бывшая Mail.Ru), Innova и другие компании, предоставляющие доступ к популярным онлайн-играм.

Санкции VISA и Mastercard практически не затронули игровой рынок, транзакции проходят без изменений внутри страны, заверил он. Игровые серверы делятся по регионам, и те, кто играл на серверах России, продолжают там играть и не испытывают никаких затруднений.

Изменения коснулись только торговцев, зарабатывающих на продаже услуг и предметов иностранным игрокам. «Тем не менее, наш рынок огромен, самые крупные суммы сделок локализованы именно на рынке России», — добавил Губарев.

В российских онлайн-играх сделка на 1 млн руб. — уже не редкость.

Игроки, зарабатывающие в играх, получают деньги на карту. Транзакция зачастую не фиксируется, многие площадки используют серые методы перевода денег и предлагают такие схемы всем, кто работает в рынке.

«Единственный риск — это подозрительные платежные системы, не связанные с ЦБ и с официальными банками. В этом случае продавец получает средства от неизвестной организации, рискуя и своим доходом, и своей свободой», — предупредил он.