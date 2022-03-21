Почему россияне переходят на кнопочные телефоны

Популярность растет
Количество проданных фичерфонов (мобильных кнопочных телефонов с ограниченным количеством функций) в России за первые две недели марта выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом февраля, сообщили «Газете.Ru» в МТС. Самые популярные бренды фичерфонов — Nokia, Philips и Texet.
В Ozon подтверждают тенденцию. Руководитель направления «Телеком» в компании Алексей Зайцев рассказал «Газете.Ru», что
продажи фичерфонов в марте выросли на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Наибольшей популярностью на маркетплейсе пользуются модели Nokia, BQ и Digma. Покупатели выбирают модели с увеличенной емкостью аккумулятора, влаго- и пылезащищенностью, фонариком, а также возможностью установки двух SIM-карт.
Зайцев отметил, что фичерфоны используют в качестве корпоративного средства связи водители, охранники и строители.
«Главные преимущества для этих отраслей кроются в максимально доступной цене и увеличенном времени работы от одной зарядки», — пояснил он.
В МТС уточнили, что фичерфоны покупают и в качестве запасных устройств на случай поломки смартфона и для второй SIM. Их также берут для детей и пожилых родственников. Средняя стоимость устройства составляет около 2 тыс. руб.
Обычно фичерфоны выпускают в трех формах: слайдеры, раскладушки и моноблоки. У современных кнопочных телефонов остался привычный по моделям 2000-х годов функционал: FM-радио, фонарик, плеер, диктофон, будильник, калькулятор. Также некоторые имеют камеру, поддержку нескольких SIM-карт и поддержку microSD-карт для хранения данных.
Ради спокойствия
«В последние несколько недель интерес россиян к фичерфонам действительно возрос, — подтвердил «Газете.Ru» управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко. — Граждане приобретают популярные модели среднего ценового диапазона».
Основное их преимущество — надежность в использовании, они зачастую более крепкие, чем смартфоны, добавил эксперт.
По его словам, фичерфоны все чаще используют и как основной вариант мобильного телефона.
«Неоспоримая польза фичерфона — отсутствие постоянного скролла новостных лент и социальных сетей, так как длительное получение информации грозит стрессом и снижением качества сна», — добавил он.
Полезный переход
Консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», психолог Марина Решетникова согласна, что использование фичерфона способно снизить уровень стресса благодаря отсутствию доступа к интернету и, как следствие, новостному потоку.
«Другое дело, что активные люди на это могут не пойти», — добавила психолог в беседе с «Газетой.Ru».
Положительно для здоровья переход на фичерфоны оценил и заведующий Клиникой интегральной медицины и восстановительного лечения, врач-кардиолог Олег Орлов.
«Использование смартфонов ворует много свободного времени и уменьшает время общения вживую», — объяснил врач.
Орлов добавил, что переход на фичерфон мог бы стать следующим шагом в стремлении оградиться от бесконечного листания новостных лент социальных сетей. По словам кардиолога, даже просмотр коротких роликов на регулярной основе в перспективе может довести до психологической зависимости.