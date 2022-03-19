Как удалить себя из интернета

Чтобы личная информация не попала в руки к хакерам, ее можно просто стереть из интернета. «Газета.Ru» узнала несколько способов «удалить себя» из сети.

Удаляем виртуального себя

Существует несколько методов удаления персональных данных из интернета. Один из них – подать жалобу в Роскомнадзор в разделе «Сформировать обращение».

Одна из обязанностей ведомства – защита прав субъектов персональных данных. Нужно учитывать, что жалобу могут отклонить из-за неправильного оформления или спорных данных.

Также любой пользователь может воспользоваться правом на забвение, которое действует в РФ с 2016 года.

«Чтобы им воспользоваться, нужно собрать ссылки, по которым находится информация. Написать заявление об удалении информации с указанием причины. Приложить к нему список ссылок, свои паспортные данные, контакты и согласие на обработку персональных данных», – рассказал «Газете.Ru» ведущий специалист отдела аудита Infosecurity a Softline Company Анатолий Сазонов.

После все собранные документы нужно отправить в поисковые сервисы с помощью специальной формы для таких обращений — у каждого поисковика своя форма. Далее сервис рассматривает обращение и принимает решение. Нежелательную информацию из выдачи должны удалить в течение 10 дней.

По словам Сазонова, у этого метода есть один недостаток – удаление из выдачи поисковых систем не означает удаление информации из интернета. Удаление своих страничек в соцсетях также не гарантирует, что личные данные исчезнут из сети.

«Значительно облегчить задачу удаления сведений о себе помогут различные агентства по управлению репутацией. При этом к выбору агентства стоит подходить взвешенно и с осторожностью», – посоветовал Сазонов.

Один из способов удаления информации с действующего ресурса – связаться с администрацией и попросить их убрать нежелательные данные, указала эксперт по приватности данных в «Лаборатории Касперского» Анна Ларкина.

«Законодательно они не могут вам отказать, да и в целом компании сегодня дорожат своей репутацией, поэтому идут пользователям навстречу.

При этом, конечно, не стоит обращаться для решения такой задачи к хакерам или идти на теневые форумы: здесь гарантий никто не даст, к тому же пользователь рискует сохранностью своих данных и своими деньгами», – считает Ларкина.

Эксперт также подчеркнула, что при удалении данных о себе важно определить, что именно нужно «почистить». «Только оценив масштаб «проблемы», можно выбирать наиболее релевантный способ ее решения», — заключила специалист «Лаборатории Касперского».

На практике все иначе

Между тем практика показывает, что удалить данные полностью невозможно, рассказал «Газете.Ru» руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код Безопасности» Павел Коростелев.

«Если в интернет что-то попало, удалить это оттуда невозможно. Самый лучший способ удаления информации о себе из интернета – не выкладывать туда ничего. Если вы это делаете, надо быть готовым к тому, что убрать ее оттуда вы уже не сможете», – отметил Коростелев.

Особенность цифрового пространства в том, что любая информация, попавшая в интернет, действительно остается там навсегда, подтвердил тренер по компьютерной криминалистике Group-IB Сергей Золотухин.

«Даже если информация формально удалена, вы никогда не узнаете, что кто-то случайно или намеренно сделал ее копию или поделился ей в инфопространстве, не осталась ли она на дисках серверов в дата-центрах и так далее. Контролировать информацию, любым путем оказавшуюся в цифровой среде, невозможно, поэтому за обещаниями использования «кулаков» или привлечения «надзоров» часто стоит желание выманить деньги или, по крайней мере, ввести в заблуждение», – заключил Золотухин.