Весенние «маки» и самый дешевый iPhone: чего ждать от ивента Apple

Apple объявила, что проведет 8 марта свое весеннее мероприятие под лозунгом «Пиковая производительность». Ожидается, что компания представит новый iPhone, iPad и несколько компьютеров. Чем интересны новинки, и доберутся ли они до российских магазинов — в материале «Газеты.Ru».

iPhone SE 3

Одной из самых ожидаемых новинок презентации является iPhone SE 3 — бюджетный смартфон Apple, за который компания будет просить от $300 (около 33 тыс. руб.). Известно, что SE нового поколения не получит изменений в плане дизайна — это будет все тот же iPhone 8, но с железом iPhone 13, в том числе его оснастят поддержкой 5G.

Смартфон получит 4,7-дюймовый дисплей с высокими рамками сверху и снизу, а также сканер отпечатков пальцев Touch ID. В новом iPhone SE также не поменяется количество камер. Сообщается, что не изменится и сам сенсор — это будет известный по iPhone SE 2 и iPhone 11 модуль. Однако улучшение качества съемки все же будет — за счет нового чипсета Apple A15, алгоритмы обработки изображений которого заметно отличаются от Apple A13 2019 года.

Вместе с тем ожидается релиз финальной версии iOS 15.4, которая включает в себя новые функции. Среди них поддержка Face ID с маской, гендерно-нейтральный голос для Siri, новые эмодзи и многое другое.

Журналист Bloomberg Марк Гурман считает, что с выходом iPhone SE 3 Apple снизит цену iPhone SE 2 до $200, что было бы идеальным сценарием для людей, желающих перейти с Android на iOS.

iPad Air 5

Многочисленные источники указывают, что 8 марта компания из Купертино также представит iPad Air 5-го поколения. По слухам, он получит двойную камеру сзади — основную и дополнительную с широким углом обзора, те же, что и в iPhone 13. Некоторые источники также предполагают, что в нем появится Lidar, что несвойственно для продукции, не входящую в серию Pro.

Для фронтальной ультраширокоугольной камеры появится поддержка функции «В центре внимания», благодаря чему пользователь будет оставаться в центре кадра при перемещении во время видеозвонков.

За производительность в планшете будет отвечать чипсет Apple A15 Bionic, однако неизвестно, какая именно версия будет представлена в iPad Air 5 — с четырьмя или пятью графическими ядрами.

Минимальная стоимость планшета, по слухам, составит $600 (около 67 тыс. руб.).

Mac mini

Несколько недель назад Apple зарегистрировала три новых Mac в Евразийской нормативной базе данных. Появление устройств Apple в евразийской базе данных означает скорый релиз новых моделей.

Известно, что Apple сменит дизайн «мини-компьютера» и оснастит его большим количеством разъемов. Однако в качестве чипсета источники указывают разные данные — это может быть как M1 Pro или Max, представленные ранее, так и M2 — его премьера ожидается в ходе презентации 8 марта.

close 100% Depositphotos

MacBook M2

Ожидается, что в ходе весеннего мероприятия купертиновцы также представят MacBook Pro с новым чипом M2. Этот ноутбук будет продаваться вместе с линейкой MacBook Pro 2021 года, предназначенной для замены текущего 13-дюймового MacBook Pro M1.

Чип M2 будет более мощным, чем M1, но менее мощным, чем M1 Pro и M1 Max.

Также 8 марта будет представлен MacBook Air, который не выпускался с 2020 года. Сообщается, что ноутбук получит редизайн, а некоторые инсайдеры также указывают на появление «челки» в экране.

Новый дизайн MacBook Air будет унаследован от 24-дюймовых iMac — новинка получит белые рамки и и несколько ярких расцветок. В ноутбуке не планируют расширить количество портов, но должна появиться поддержка зарядки MagSafe.

iMac

Текущие 27-дюймовые iMac еще не перешли на фирменные чипы Apple, но ожидается, что это изменится 8 марта. Отчет Display Supply Chain указывает, что новый iMac на 27 дюймов получит mini-LED-дисплей с поддержкой повышенной частоты обновления изображения ProMotion.

За производительность в моноблоках будут отвечать чипы M1 Pro и M1 Max, как и в линейке MacBook Pro 2021 года. Некоторые источники предположили, что новые компьютеры Apple получат название iMac Pro или же просто iMac.

Релиз в России

Примечательно, что на странице мероприятий Apple на русском языке нет анонса весенней презентации, которая доступна на всех других языках мира. Если зайти на российскую страницу Apple, то последней датой значится 18 октября, когда были представлены MacBook Pro, M1 Pro и M1 Max.

В беседе с «Газетой.Ru» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что новинки Apple появятся в России, но не сразу.

«Из-за курса доллара пока не понятно, что и когда Apple будет поставлять. Но вероятность этого максимальная — они не уходят с российского рынка. Я думаю, что мы не попадем в первую волну поставок в силу того, что в Россию они сейчас вообще ничего не поставляют. Когда начнут — вопрос, из-за этой турбулентности на рынке, понятно, что пока не будет. Какие-то ручейки серых поставок будут, но небольшие и по запредельно высоким ценам. А это уже будет неинтересно россиянам», — считает Муртазин.