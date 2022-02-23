Ученые предложили анализировать сточные воды самолетов для поиска зараженных COVID-19

Ученым научились предсказывать вспышки COVID-19 при помощи ПЦР-анализа сточных вод. Таким образом вирус можно обнаружить за семь дней до роста количества заболевших. Исследователи также отметили, что так можно определять заразность пассажиров с прибывших рейсов, чтобы наблюдать за распространением разных штаммов по странам, а также вовремя предотвратить рост заражений коронавирусом. В то же время опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сомневаются в том, что данный метод поможет улучшить эпидемиологическую обстановку.

Новый метод проверки

Греческие ученые из Университетов Аристотеля и Фессалии предложили определять заразность пассажиров с помощью анализа сточных вод биотуалетов самолетов. Препринт исследования был опубликован на сайте MedRxiv.

Был разработан высокочувствительный ОТ-ПЦР анализ для обнаружения и количественного определения «омикрона» в образцах сточных вод в реальном времени. При этом вирус обнаруживается даже при низких концентрациях.

В ходе исследования в период с 1 декабря 2021 года по 9 января 2022 года ученые проводили анализ составных суточных проб, взятых с главной очистной станции (ГВП) в Салониках, Греция. В результате, «омикрон» впервые был обнаружен в образцах из водоотведения 19 декабря. В течение следующих десяти дней наблюдалось резкое увеличение количества вируса нового штамма в сточных водах города.

Омикрон удалось обнаружить в сточных водах примерно за 7 дней до вспышки заболеваемости в городе. По данным исследования, рост числа случаев заболеваемости был зарегистрирован в период с 27 по 31 декабря, при этом увеличение вирусной нагрузки в сточных водах наблюдалось еще 19 декабря.

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог, вирусолог Георгий Викулов рассказал «Газете.Ru», что по анализу микробиома в сточных водах действительно можно оценивать выделение разных штаммов.

«Но это давно известно, в этом нет ничего нового. Другое дело, если они действительно обнаружили вирус в сточных водах до вспышки, то нам также нужно рассмотреть это исследование. Ранее никому не удавалось обнаружить до манифестации заболевания, то есть до появления явных симптомов, в сточных водах коронавирус, и тем более штамм «омикрон». Тем не менее, нам известно, что фекально-оральный способ передачи коронавируса существует. Это касается и других вирусов. Например, если ротавирус не определяется в ротовой полости, то он может длительное время определяться через желудочно-кишечный тракт, особенно часто это наблюдается у детей», – объяснил собеседник «Газеты.Ru».

Ученые предполагают, что разработанный ими метод позволит быстрее получать данные о распространенности и динамике передачи «омикрона». Кроме того, данный метод дешевле, так как не предполагает специального оборудования и высококвалифицированного персонала.

Также ученые предложили с помощью разработанного ПЦР-теста анализировать сточные воды прилетевших рейсов. Это позволило бы быстрее и эффективнее получать информацию о распространении заболевания. Своевременное предоставление результатов теста государственным органам может легко повлиять на процесс принятия решений о целевых вмешательствах в области общественного здравоохранения, включая меры контроля, осведомленность и готовность к вспышке болезни.

Бессмысленные меры

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский считает, что данный метод эпиднадзора создаст и этические, и логистические проблемы.

«Данный метод не поможет улучшить эпидемиологическую обстановку. Люди только прилетели, они еще не под подозрением на инфекцию. Вот проводится анализ сточных вод самолета, это же не десятиминутное дело, люди где будут? Сидеть и ждать в самолете, сколько их там будут держать, 4 часа? Как они будут разбираться, кто из них конкретно болен?» – размышляет собеседник «Газеты.Ru».

По его словам, описанный в исследовании метод очень интересен и его можно применять для других целей, но не для создания эпидемиологического заслона для прилетающих.

«Да, метод чувствительный, коронавирус действительно можно быстро найти в сточных водах, это не новость. ПЦР-тест имеет чрезвычайную чувствительность. Но у всех людей есть права, нельзя же всех пассажиров держать в самолете, нельзя всех посадить на карантин», – считает Аграновский.

Технология анализа сточных вод известная и давно применяется, подтвердил «Газете Ru» руководитель лаборатории геномной инженерии Павел Волчков. Однако, с его точки зрения, нет смысла использовать ее в самолетах.

«Это связано с неопределенностью теста, ведь за весь полет зараженный человек может просто не посетить туалет, но при этом он завезет в страну опасный вирус», — считает эксперт.

По словам Павла Волчкова, сейчас для тестирования прилетевших применяют метод, дающий более определенные результаты. У всех пассажиров рейса берутся мазки, но потом они смешиваются для анализа.

Например, прилетевших разбивают на группы по десять человек. Если потом выясняется, что в числе этих десяти есть зараженный, то проводят уже индивидуальные анализы. Однако в данном случае, по мнению вирусолога, есть абсолютная уверенность, что тестированию подвергнутся все пассажиры.