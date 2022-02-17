Биткоин уже устарел. Что заменит первую криптовалюту

Биткоин устарел и вскоре в результате развития метавселенных его заменят другие более современные токены, например эфир. Об этом заявил генеральный директор Tokens.com Эндрю Кигуэль. Однако не все эксперты согласны с его мнением. О том, ждать ли смерти биткоина в ближайшем будущем, — в материале «Газеты.Ru».

Его время ушло

Биткоин в скором времени может потерять свои позиции в качестве лидирующей криптовалюты, а затем исчезнуть, считает генеральный директор и соучредитель Tokens.com Эндрю Кигуэль. По его мнению, токен, несмотря на крупнейшую крипторыночную капитализацию, давно устарел.

«В прошлом году более $33 млрд капитала было вложено в криптовалюту, но очень мало было потрачено на развитие самого биткоина. В то время как токен остается крупнейшей криптовалютой, его доля в общей крипторыночной капитализации снижается. И на это есть несколько причин», – считает Кигуэль.

Скорый конец биткоина может приблизить и его негативный образ в глазах общества, утверждает эксперт. Многие воспринимают токен как способ оплаты при покупке наркотиков и контрабанды.

Также создание биткоина требует слишком много электроэнергии, что негативно сказывается на окружающей среде. Кроме того, токен не преуспел в качестве удобной потребительской платежной системы. По словам Кигуэля, никто не будет ждать в кафе 20 минут, пока пройдет биткоин-платеж.

C момента выхода первой монеты в 2009 году технология не обновлялась и сильно устарела. По словам специалиста, из-за этого для биткоина нет места в метавселенной.

«Метавселенные и NFT формируют будущее потребительских технологий с помощью других криптовалют, в то время как биткоин отстает», – считает эксперт.

Кто займет место биткоина

По словам Кигуэля, главной альтернативой биткоину может стать эфир. Сегодня Ethereum является строительным блоком для потребительских криптопродуктов, считает эксперт.

«Новое поколение криптовалют может делать многие вещи, на которые биткоин просто не способен. Ethereum также требует гораздо меньше электроэнергии и считается более экологичным», – заявил Кигуэль.

Как заявил «Газете.Ru» финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund Чэнь Лиминь, всем уже давно стало понятно, что биткоин устарел как платежная система и уступает более современным разработкам.

«В странах, где присутствуют серьезные проблемы с национальными валютами, например, Венесуэле, активно используют стейблкоины — криптовалюты, чья стоимость привязана к фиату, главным образом к доллару: USDT, USDC, BUSD и тд.

Это гораздо удобнее как по части стабильности курса, так и времени расчетов.

Кстати говоря, эти инструменты могут существовать сразу на нескольких сетях, например, Tether выпустил USDT не только на Ethereum, но и на Tron, и инвесторы предпочитают работать именно с сетью Tron, так как комиссии в ней гораздо ниже», – привел пример Лиминь.

Он также согласился с тем, что эфир вполне может обогнать биткоин по капитализации, так как он переходит на модель PoS, подразумевающую обработку транзакций не с помощью «железа», а путем депонирования своих монет на специальный счет.

«Таким образом создается стимул для вывода монет из обращения и хранения их вне рынка, что на фоне внедренного в прошлом году механизма по «сожжению» (уничтожение монет) части комиссионных является мощным дефляционным фактором. Впрочем, и это не будет означать, что спрос на «биток» как инвестиционный инструмент куда-то пропадет. Все таки криптовалюта привлекает людей именно динамикой котировок, а на нее в первую очередь влияют рыночные процессы, а не использование монет в практических целях», – объяснил Лиминь.

Конец еще не пришел

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов отметил в беседе с «Газетой.Ru», что не согласен с утверждением о скором конце эпохи биткоина.

«Да, биткоин не предназначен для обработки большого объема транзакций, поэтому его не стоит рассматривать как платежное средство. Зато он является спекулятивным активом, который пользуется высоким спросом у трейдеров и инвесторов на криптовалютных биржах», – считает эксперт.

По его словам, скорость хеширования биткоина будет только расти, так как в отрасль приходят новые майнеры.

«Майнинг стал убежищем для инвесторов, которые хотят инвестировать в продукты, связанные с биткоинами. Доля биткоина составляет 42,9%, так что он не умрет», – отметил Антонов.

Директор криптовалютной биржи Binance в России Владимир Смеркис выразил аналогичную позицию по отношению к биткоину.

«Разговоры о том, что биткоин бесполезен рынку, или о том, что он умрет, пропадет, постоянно на повестке у многих представителей криптовалютного рынка. Биткоин – первая децентрализованная криптовалюта, это история и эталон для всей индустрии. Рынок очень сильно зависим от биткоина, падение и рост монеты очень влияют на него. Думаю, что биткоин еще очень долго будет играть главную роль, на него будут ориентироваться частные и институциональные инвесторы», – заключил Смеркис.