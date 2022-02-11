Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Украина увеличит силы территориальной обороны 20:53
Песков прокомментировал сообщение о «приватном» разговоре Путина и... 20:53
Украина ввела санкции против телеканала «Наш» 20:48
Миронов сократил количество личных встреч после госпитализации лидеров КПРФ и ЛДПР 20:47
Спортивный арбитражный суд принял апелляции МОК и WADA на решение РУСАДА... 20:39
Сенатор Джабаров считает, что Россия не должна реагировать на «хамские требования»... 20:37
США отправили на Украину 15 самолетов с военной помощью 20:32
В США заявили, что Россия готовит «ограниченное» вторжение... 20:28
МИД России нашел в украинском ультиматуме «неприемлемую терминологию» 20:24
Результаты соревнований Олимпиады 11 февраля 20:21
Технологии

Возвращение в офлайн: США снимут пользователей с иглы бигтеха

В сенате США представили законопроект, направленный на борьбу с зависимостью от соцсетей

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Митинг около здания Капитолия в Вашингтоне, апрель 2018 года

Митинг около здания Капитолия в Вашингтоне, апрель 2018 года

Leah Millis/Reuters
Американские сенаторы представили законопроект, направленный на борьбу с зависимостью от социальных сетей, таких как Facebook, Instagram и Twitter.

Авторами инициативы выступили Эми Клобушар от демократов и Синтия Луммис от республиканцев, сообщает Reuters.

Согласно законопроекту, Национальный научный фонд и Национальная академия наук США проведут исследование потенциальных способов решения проблемы зависимости, которые Meta и другие ИТ-гиганты смогут использовать в будущем.

Федеральная торговая комиссия создаст правила, основанные на выводах экспертизы, за их нарушение технологические корпорации будут привлекать к ответственности.

Пристальный интерес американских законодателей к тому, какое влияние Meta и другие представители бигтеха могут оказывать на своих пользователей, неслучайно.

В 2021 году Фрэнсис Хауген, бывшая сотрудница Facebook (теперь Meta), стала причиной большого скандала, после того как обнародовала внутренние документы компании. Материалы доказывают, что Instagram (дочерняя компания Meta) наносит вред подросткам.

Также было отмечено, что в погоне за выгодой и вниманием пользователей, онлайн-платформы активно продвигали деструктивный контент с помощью алгоритмов, так как он притягивает больше внимания.

В том числе, распространялись фейки о коронавирусе и вакцинах от COVID-19.

«Слишком долго онлайн-площадки говорили: «Поверьте нам, у нас есть необходимые правила». Но мы знаем, что они неоднократно ставили прибыль выше безопасности людей, а алгоритмы продвигали опасную дезинформацию, задевающий пользователей и содержащий ложные факты. Этот законопроект поможет решить возникшую проблему», — считает Клобушар.

В качестве реакции на инициативу властей США Meta призвала обратить внимание на свое сообщение в блоге, в котором ИТ-гигант пообещал внедрить новые инструменты Instagram, призванные решить проблемы, поднятые Хауген.

Среди них – напоминания о том, что настало время сделать перерыв в интернет-серфинге.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть