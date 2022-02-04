«Джуны» больше не нужны. Их заменит нейросеть

Компания DeepMind создала нейросеть AlphaCode, которая способна создавать программный код не хуже человека. Некоторые эксперты отрасли отметили, что подобные системы уже сегодня могут заменить программистов младшего звена, однако в крупных компаниях их пока не используют. «Газета.Ru» — о том, стоит ли начинающим IT-специалистам готовиться к борьбе с ИИ за рабочее место.

Угроза для программистов

Об успехах нейросети AlphaCode стало известно на текущей неделе — ее разработчик, компания DeepMind, в своем официальном блоге заявила, что этот ИИ способен писать код на уровне программиста.

AlphaCode представили десять задач средней сложности. Нейросеть сгенерировала возможные решения и отсеяла непригодные, запуская код и проверяя результат. Точно такой же алгоритм использует и человек при составлении кода. Работоспособность системы проверили во время конкурса на платформе Codeforces. По результатам ИИ вошел в 54% участников, справившихся с задачами лучше всех.

По словам председателя научно-координационного совета Исследовательского центра прикладных систем ИИ Михаила Бурцева, данная нейросеть уже сейчас сможет заменить начинающего программиста.

«Тут важно понимать, что для этого ИИ нужно будет максимально подробно прописывать четкую техническую задачу. С другой стороны, начинающему разработчику тоже важно ставить четкую задачу. Так что замена вполне возможна, однако важно учитывать, что пока на практике такое не реализовывалось», – рассуждает Бурцев.

Собеседник «Газеты.Ru» отметил, что AlphaCode может стать помощником для программистов.

«Это будет удобно. Программисту не нужно будет разрабатывать код с нуля. Какие-то части сгенерирует ИИ и, соответственно, человеку останется только проверить, все ли хорошо сделано. ИИ – это набор технологий, которые помогают повышать эффективность каких-то задач. Да, они могут сильно повлиять на рынок труда, но полностью они вряд ли кого-то заменят. Скорее произойдет автоматизация труда», – отметил эксперт.

Спикер профессии «Data Scientist PRO» в Skillbox, математик, Banuba development Вячеслав Архипов уверен, что в ближайшем будущем нейросети могут заменить junior-программистов.

«При этом роль человека останется важна —

если у нас появится помощник в виде нейросети, которая умеет писать код, то программистам надо будет описывать для этой нейросети задание и ставить ей задачи. И для постановки таких задач будет достаточно не целого отдела разработчиков, а нескольких специалистов с уровнем квалификации ближе к менеджерам», – объяснил Архипов.

Спикер профессии «Data Scientist PRO» в Skillbox и Product analyst Team Lead в корпорации Citrix Кирилл Шмидт согласен с тем, что скорее всего подобные нейросети станут только помощниками для программистов.

«Как часто бывает с такими инструментами, они в итоге становятся помощниками разработчиков, когда простая работа замещается все более сложной. Происходит автоматизация рутинных задач. В этом смысле алгоритмы нейросетей, которые могут написать часть когда, — отличное подспорье для большей продуктивности программистов», – считает Шмидт.

Пока бояться нечего

Технический директор ВКонтакте, VK Видео, VK Звонков и «Клипов» Александр Тоболь отметил, что разработка реальных сервисов для пользователей — это творческий процесс.

«Хороший программист реализует идеи, а не кодирует техническое задание в машинный язык. Даже если мы говорим, как заявляется в громких заголовках, о программистах «младшего звена», то и тогда их работа более творческая, чем та, которую может выполнять нейросеть», – объяснил собеседник «Газеты.Ru».

По его словам, Junior-разработчик или стажер, как правило, получают более локальные и простые задачи и могут обращаться за помощью к старшим товарищам, но понять и формализовать задачу им все равно нужно самим.

«Нейросети делают ровно то, чему научили их разработчики. Нейросеть AlphaCode научили решать задачи по олимпиадному программированию, которые отличаются от реальных очень четкой постановкой задачи. И даже для этой ограниченной задачи AlphaCode не показала результатов лучших олимпиадных программистов. В нашей компании всем специалистам, не только программистам, очень часто приходится сталкиваться с вызовами и решать такие задачи, которые еще никто не решал. Поэтому вряд ли нейросеть смогла бы нам помочь — она обучается на уже созданных разработках», – подчеркнул Тоболь.

iOS Team Lead в компании Swiftlane Иван Вавилов также отметил в беседе с «Газетой.Ru», что пока компании широко не используют такие решения.

«Эта нейросеть не сможет заменить человека. Задачи, которые сейчас можно решить с ее помощью, все-таки сильно отличаются от реальных, при решении которых нужно оперировать понятиями реального мира (банковские счета, товары, сообщения), а не технического (строки, массивы)», – объяснил Вавилов.

Он также подчеркнул, что пока для компьютера тяжело понять жизненные процессы и требования бизнеса.

«Задачи, которые решает нейросеть, очень похожи на те, которые решают студенты на первых курсах или программисты на собеседованиях за 30-40 минут. Реальность чуть сложнее, но технология перспективная и как дополнение в работе программиста сможет стать полезной для уменьшения рутины, но в будущем, через 5-10 лет», – рассказал эксперт.