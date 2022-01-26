Перегрев, брак и сырое ПО. Что не так с флагманскими смартфонами 2022 года

Представленные в начале 2022 года флагманы китайских компаний еще не поступили в официальную российскую розницу, но первые пользователи и техноблогеры, которые заказали гаджеты из Китая отмечают их нестабильность, перегрев, сырое ПО и даже брак. «Газета.Ru» обратилась к экспертам, чтобы выяснить, почему не стоит торопиться с покупкой топовых новинок.

Проблемный чип

Вскоре после того, как в конце 2021 года состоялся анонс чипсета Snapdragon 8 Gen 1, многие производители смартфонов заявили, что станут первыми, кто представит смартфон на этом процессоре. Больше всех заявлений на эту тему делала Xiaomi, которая в прошлом году первая представила Mi 11 — первый смартфон на базе Snapdragon 888. Первые покупатели смартфона жаловались на его перегрев. Позже выяснилось, что эта проблема встречается у всех смартфонов с чипом 2021 года от Qualcomm.

В беседе с «Газетой.Ru» автор YouTube-канала о технике «Польза NET» Александр Мясников заявил, что все смартфоны на флагманских чипах так или иначе будут подвержены перегреву из-за избыточной производительности.

«Все новые чипы от Qualcomm и MediaTek будут перегреваться, потому что они уже запредельно мощные. Во-первых, никому такая производительность не нужна. Во-вторых, они ничего нового не придумали по теплоотводу, из-за чего и происходит перегрев и троттлинг [потеря производительности — прим.ред.]», — отметил Мясников.

Он также рассказал, что успел протестировать Xiaomi 12 и 12 Pro. По словам Мясникова, эти смартфоны также нагреваются и подвержены троттлингу. Из-за этого чипсет теряет до 50% производительности и сбрасывает яркость при нагрузке.

«Xiaomi 12 получился сырым и бракованным, но я уверен на 99,9%, что компания решит проблему с перегревом чипа», — отметил эксперт.

Мясников также порекомендовал не покупать смартфоны с прошлогодним чипом Snapdragon 888. Он отметил, что ни один смартфон с этим процессором на его памяти не был достаточно оптимизирован.

«Realme GT, OnePlus 9 Pro, все Xiaomi на Snapdragon 888 — ни в одном из этих смартфонов чип не был должным образом оптимизирован. Все что было сделано – производители просто ограничили его производительность, но уж точно не оптимизировали», — заявил эксперт.

Дело не только в чипе

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что в проблемах перегрева чипа виноваты исключительно производители смартфонов.

«Флагманские чипы Snapdragon 888 или 8 Gen 1 достаточно просты и понятны. Тут же все не в чипсет упирается, а в то, как с ним работает производитель. Например, Samsung в смартфонах с Snapdragon 888 проводят дорогую систему охлаждения, чтобы устройство не перегревалось и не поддавалось троттлингу. В то же время китайские компании, которые ставят 888, выбирают дешевую систему охлаждения, потому что не вписываются в бюджет, и им нужно продавать свои смартфоны дешевле. Из-за этого появляется перегрев. С этим и связано обсуждение Snapdragon 888 и того, что это неудачный процессор. Сам по себе процессор не может решить все проблемы», — считает эксперт.

При этом Муртазин назвал цены на китайские флагманы завышенными. Он считает, что Xiaomi лезут в категорию выше 50 тысяч рублей, но там их «никто не ждет».

«Им не хватает силы бренда — они всегда ориентировались на недорогие модели. Исходя из этого нельзя ждать, что там будет спрос. Но и требования к устройствам совершенно другие — люди не готовы терпеть то, что происходит», — поделился эксперт.

Мясников в свою очередь отметил, что из китайских смартфонов на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 1 выделяется Realme GT2 Pro и GT2 на прошлогоднем железе, а также флагманы компании Samsung.

«Из флагманов я бы посмотрел сейчас на Realme GT 2, 2 Pro – по характеристикам они выглядят интересно, я сам их жду сейчас. А из остальных смартфонов остаются только любые флагманы Samsung. Главное – не покупать всякие iQoo, Vivo, Oppo или Motorola — может даже и порадуют владельца, но потом он их никогда не продаст никогда, так как их никто не знает», — считает Мясников.

Прошлые флагманы — хорошая альтернатива

Эксперты сошлись во мнении — флагманы начала 2022 года не имеют каких-либо сильных отличий по сравнению с прошлогодними.

«Последние несколько лет новые поколения гаджетов не сильно меняются по сравнению с предыдущими. Поэтому мы видим взлет продаж на прошлые флагманы со стороны рациональных покупателей. Люди не хотят переплачивать за новые аппараты — они покупают прошлогодние смартфоны или двухлетней давности. При этом производители, как правило, снимают их с продажи и выводят из линейки. Например, выходит iPhone 13 — iPhone 12 Pro прекращает производиться. Для производителя это необходимо, чтобы вывести старую модель, которая уже подешевела и по соотношению цена-качество стала намного интереснее для покупателя», — отметил Муртазин.

Он также поделился, что пользователи стали отказываться от бюджетных аппаратов. Эксперт связывает это с тем, что люди стали рациональнее подходить к покупке гаджетов, выбирая их на срок от двух до четырех лет. И, по мнению Муртазина, срок эксплуатации будет только расти.

Мясников считает, что при выборе смартфона среди прошлогодних флагманов стоит присмотреться к Samsung Galaxy S20 FE.

«Он стабильно продается по акции, и в последний раз стоил 29 тыс. руб. Другой вариант — Galaxy S21. За 45 тыс. руб. — это великолепная штука, но единственный недостаток в том, что его заряжать придется часто. Если есть вариант купить из США, то это однозначно iPhone, а не Google Pixel — я хожу с Pixel 6 Pro, и их фирменный чипсет Tensor – это «дно», — заключил эксперт.