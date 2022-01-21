Вирусный рост. Поддельные справки о вакцинации подорожали в несколько раз

Цены на поддельные сертификаты о вакцинации и результаты ПЦР-тестов во всем мире за последние несколько недель выросли до 6 раз, выяснили специалисты ИБ-компании Check Point. Россию новая тенденция тоже не обошла стороной. Эксперты связывают резкий скачок цен с быстрым распространением штамма «омикрон» — из-за него во многих странах снова ужесточился эпидемиологический контроль, а следовательно возрос спрос и на медицинские справки.

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Продавцы поддельных сертификатов о вакцинации и фальшивых результатов ПЦР-тестов резко подняли цены на свои услуги, говорится в отчете специалистов по информационной безопасности компании Check Point Research, поступившем в «Газету.Ru». В 2021 году вскоре после введения требований на наличие подтверждения об отсутствии COVID-19 или наличии иммунитета в ряде стран стоимость на поддельные сертификаты и результаты ПЦР-тестов обычно продавались по цене от $75 до $100. Теперь те же самые документы стоят от $200 до $600. По сравнению с прошлым годом цены выросли до 600%.

«Самый резкий скачок цен мы чаще всего наблюдали в США и Европе, преимущественно в Великобритании. Цены в России тоже выросли резко. Нам называли стоимость между 75$ и 500$», – рассказал эксперт по безопасности Check Point Software Technologies Лиад Мизрахи.

В «Лаборатории Касперского» по предварительным итогам анализа нескольких русскоязычных теневых площадок отметили, что цены на ПЦР-тесты на порядок ниже тех, что приводят специалисты Check Point Research. В среднем услуга стоит 2000-2500 руб. или примерно $26-33. Стоимость же фальшивых сертификатов варьируется от 4000 до 10000 руб. или примерно $50-130.

«Не исключаем, что цены на поддельные ПЦР-тесты и сертификаты могут меняться в зависимости от ситуации: как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения», – сказал эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.

За последние несколько недель, по данным Check Point Research, продажа поддельных сертификатов о вакцинации и результатов ПЦР-тестов, возобновилась во многих странах. В декабре активизировалась как минимум одна крупная группа изготовителей фейковых документов, которая действовала во врем распространения штамма «дельта» и залегла на дно в октябре 2021 года.

Только в Telegram специалистам удалось обнаружить четыре канала, в которых злоумышленники возобновили свою деятельность.

С этим согласны и в «Лаборатории Касперского». Последнее время специалисты российской компании наблюдают рост числа объявлений, связанных с коронавирусной тематикой. Новые объявления начали появляться в октябре-ноябре 2021 года.

Рост очень прост

Эксперты объясняют взрывной рост цен на услуги черного рынка распространением штамма «омикрон», из-за которого по всему миру принимаются или ужесточаются меры по контролю распространения новой разновидности вируса. Высокая контагиозность и стремительное распространение штамма «омикрон» в сочетании с проблемами, связанными с поставками экспресс-тестов на антитела и ПЦР-тестов, создали новый пробел на рынке, который злоумышленники пытаются использовать в своих целях.

«Некоторые мошеннические группировки, которые бездействовали в течение нескольких месяцев, снова стремятся извлечь максимум выгоды из меняющейся обстановки в связи с пандемией. Страны по всему миру ужесточили ограничения, требуя от граждан предоставить отрицательные результаты анализов или сертификат о вакцинации», — говорит Лиад Мизрахи.

Похожего мнения придерживается и Дмитрий Галов из «Лаборатории Касперского».

«Сегодня злоумышленники сфокусировали свое внимание в том числе на сертификатах и QR-кодах. Вероятно, они пытаются нажиться на желании людей более свободно передвигаться по миру», – считает эксперт.

В свою очередь директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity a Softline Company Александр Дворянский добавляет, что причиной подорожания может быть ужесточение преследования и наказания изготовителей поддельных сертификатов и ПЦР-тестов.

Скупой платит

Судя по скриншотам объявлений из англоязычных источников, которые исследователи предоставили «Газете.Ru», изготовители предлагают поддельные документы в ряде европейских странах и США.

Отдельные каналы ориентированы именно на русскоязычных клиентов – они предлагают поддельные результаты ПЦР-тестов от имени лабораторий в странах, которые являются популярными для жителей РФ направлениями: Турция, Египет, Кипр, Украина и не только.

Российские фейковые документы тоже предлагаются – от имени одной из крупных лабораторий.

Фейковый документ представляет собой PDF-файл, который полностью имитирует справку из лаборатории: с печатью, подписью и QR-кодом. Как утверждают продавцы – последний пробивается по государственным базам. При этом Мизрахи отмечает, что на данный момент ему не встречался ни один ПЦР-тест с верифицированным QR-кодом.

«Для ПЦР-тестов нет единой базы данных, поэтому мошенники выдают PDF-файл или простую бумажку, похожую на официальную справку», – сказал он.

С аналогичным предупреждений выступил и говорит эксперт «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов. Он предполагает, что в основном объявления с предложением отрицательных тестов или QR-кодов нацелены на то, чтобы просто выманить деньги у пользователей.

В свою очередь руководитель группы анализа угроз информационной безопасности Positive Technologies Вадим Соловьев заявил, что за объявлениями на тему COVID часто кроются банальные мошенники.

«Мошенники прекрасно понимают, что обманутый покупатель не будет публично жаловаться и не пойдет писать заявление в полицию, если речь идет о покупке товаров или услуг сомнительной легальности на теневом рынке», – пояснил он.

Потенциальными клиентами поддельных медицинских справок, считают в Check Point Research, могут быть люди, которые либо получили положительный результат теста на коронавирус, либо отказались сдавать тест, либо не хотят вакцинироваться, решив поискать альтернативные варианты в интернете.

Как сообщали в правоохранительных органах, при подделке документов умысел есть и со стороны мошенника, и заказчика. По статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» исполнителей могут лишить свободы на срок до двух лет либо же отправить на принудительные работы на тот же срок.

Заказчиков за использование подделок могут оштрафовать на сумму до 80 тыс. рублей, а также арестовать на срок до шести месяцев, назначить обязательные работы (до 480 часов) или исправительные работы до двух лет.