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Технологии

«Данные стали уходить в США»: как Австрия поймала Google за руку

Австрия обвинила Google Analytics в нарушении правил защиты данных  

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Paresh Dave/Reuters
Австрийское управление по защите данных приняло решение, что использование Google Analytics нарушает Общие европейские правила защиты данных (GDPR).

Согласно официальной позиции ведомства, IP-адрес и идентификаторы в данных cookies являются персональными данными посетителей сайтов, а значит на них распространяется запрет на трансграничную передачу, в том числе, и в США, сообщает Techcrunch.

Австрийский надзорный орган обнаружил, что веб-сайт, посвященный вопросам здоровья, «netdoktor.at» после внедрения Google Analytics

«начал экспортировать данные пользователей в Соединенные Штаты».

Согласно официальной позиции ведомства, это нарушает главу V регламента GDPR о передаче данных за пределы Евросоюза, поскольку IP-адрес и идентификаторы в данных cookies также являются персональной информацией посетителей сайта.

Кроме того, как отмечает регулятор, «спецслужбы США используют определенные онлайн-идентификаторы (такие как IP-адрес или уникальные идентификационные номера) в качестве отправной точки для слежки за отдельными лицами». 

Подобная позиция Австрии может повлиять на использование облачных сервисов США в Европе в целом и создать препятствия для таких компаний, как Google и Facebook, чей бизнес основана на доступе к данным пользователей.

Например, остается неясным, как ИТ-гиганты, специализирующиеся на интеллектуальном анализе данных, могут ограничить собственный доступ к информации европейский пользователей без радикального изменения коммерческой модели или локализации их обработки на территории ЕС.

Также решение австрийского регулятора указывает на то, что текущий пакет мер Google, связанный с управлением Google Analytics, не устраняет риск того, что правительство США получит доступ к данным иностранных граждан.

На данный момент правовое столкновение ЕС и США между неприкосновенностью частной жизни и слежкой длится почти десять лет.

В июле 2020 года Европейский суд в Люксембурге впервые постановил, что соглашение между Евросоюзом и США о правилах передачи ИТ-компаниями личной информации европейцев не обеспечивает необходимый уровень ее защиты.

Суд решил, что данные подвергаются вмешательству со стороны государственных органов и спецслужб США, в связи с чем соглашение «Щит конфиденциальности» (Privacy Shield), действовавшее между Брюсселем и Вашингтоном, было аннулировано.

Постановление также указывало на то, что американское законодательство не гарантирует защиту данных, которые бы отвечали критериям ЕС.

Однако вопрос применения этих правовых инструментов для передачи данных в страны, где стандарты ЕС не могут соблюдаться, такие как США, остается открытым. 
 

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