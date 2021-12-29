Верните зарядку, уберите камеры. Что должно измениться в смартфонах

Редакция портала Android Authority рассказала о пяти изменениях в смартфонах, на которые производителям стоит пойти в 2022 году. Эксперты считают, что пользователям гаджетов нужны более стабильные обновления, единая зарядка «из коробки». А вот от множества камер можно отказаться.

Поддержка ПО

Портал Android Authority отмечает, что одной из главных проблем современных смартфонов является их непродолжительная поддержка со стороны производителей. В 2020 году южнокорейская компания Samsung объявила, что большинство ее гаджетов будут получать обновления операционной системы на протяжении трех лет, а патчи безопасности будут поступать на смартфоны в течение четырех. Среди «счастливчиков», которые попадают под исключения, Samsung выделила старые флагманы, некоторые устройства среднего класса из серии Galaxy A и складные смартфоны.

Такие компании, как Nokia, Vivo, Oppo, Xiaomi и OnePlus, в 2021 году также объявили о расширенной поддержке смартфонов, аналогичной Samsung. Но в действительности оказалось, что большинство из них использовали это заявление в качестве маркетинговой уловки — расширенную поддержку получат лишь актуальные флагманы компаний.

Вендоры должны дольше поддерживать свои гаджеты, в том числе бюджетные устройства, утверждает Android Authority.

К тому же недостаточно просто обновлять смартфоны до актуальной версии Android. Эксперты требуют, чтобы программное обеспечение проходило тщательную проверку на наличие ошибок. Например, для многих владельцев Xiaomi 2021 год оказался «годом багов» — выпущенные фирменные оболочки MIUI 12 и MIUI 12.5 оказались плохо оптимизированы и полны ошибок.

Комплектация

В Android Authority также уверены, что вендорам стоит задуматься о возвращении зарядок в комплект поставки смартфонов. Когда в 2020 году Apple выпустила iPhone 12, она положила начало тенденции отказа от зарядного устройства в комплекте со смартфоном. Вслед за компанией из Купертино тренду последовали многие компании, в том числе Samsung. Южнокорейский вендор отказался от зарядного устройства в серии Galaxy S21, несмотря на то, что ранее высмеивал решение Apple.

Большинство производителей оправдываются тем, что отказ от зарядных блоков положительно сказывается на экологии, но эксперты уверены, что настоящая причина кроется в экономии и желании заработать, предлагая приобрести зарядку за дополнительную плату.

Такие компании, как Apple, Samsung и Google, должны вернуть зарядки в комплект поставки или хотя бы снизить на них цену, утверждает портал.

Единый тип быстрой зарядки

По мнению Android Authority, одна из главных тенденций 2021 года — развитие быстрых зарядок. В доступных к покупке смартфонах уже внедрены зарядки мощностью до 120 Вт, благодаря чему гаджеты с «большими» аккумуляторами заряжаются до 20 минут.

Единственная проблема заключается в том, что каждый вендор использует свой тип быстрой зарядки, хотя на рынке существуют «общепринятые» стандарты — USB Power Delivery и другие.

Однако проприетарные (фирменные) протоколы зарядки бывают несовместимы с ними, из-за чего при использовании скорость восполнения аккумулятора может быть намного ниже заявленной.

Редакции портала не нравится привязка к одному стандарту зарядки. К тому же Apple, Samsung и Google должны внедрить поддержку более быстрой зарядки, считают в Android Authority. В то время как китайские вендоры предлагают зарядки мощностью до 120 Вт, Samsung Galaxy S21 Ultra поддерживает зарядку лишь до 25 Вт, iPhone 13 Pro Max — до 27 Вт, а Pixel 6 Pro — до 30 Вт.

Развитие складных устройств

В 2021 году китайские компании, такие как Xiaomi, Huawei и Oppo, показали свои складные смартфоны — альтернативы решениям от Samsung. В Android Authority отметили, что большим сожалением для фанатов китайских гаджетов стало то, что они доступны исключительно в Китае, в результате чего Samsung остается единственной компанией, предлагающей складные телефоны по всему миру.

На российском рынке также есть Moto Razr 5G, но при своей цене в 135 тыс. руб. он предлагает скромные характеристики, уступающие более дешевому флагману Samsung Galaxy Z Flip3. Xiaomi, Oppo и другим производителям посоветовали обратить внимание на глобальный рынок.

Отказ от «камер-заглушек»

По мнению редакции портала Android Authority, одной из наиболее разочаровывающих тенденций за последние пару лет стало внедрение в смартфоны большого количества модулей камер, большинство из которых либо плохого качества, либо просто не нужны.

Ранее при сравнении камер Poco M4 Pro, Honor 50 Lite и Realme 8i «Газета.Ru» отметила, что две из четырех и две из трех камер в смартфонах Honor и Realme оказались бесполезны. В случае с Poco M4 Pro оба модуля были полезны — это основной и ультраширокоугольный. При этом производитель «схитрил», добавив на блок камер разметки, которые с виду могут показаться дополнительными сенсорами, но это не так.

Эксперты надеются, что эта тенденция прекратится в 2022 году. Во-первых, такое решение позволит увеличить место, которое может пригодиться для размещения более крупного основного сенсора или более емкого аккумулятора. Также благодаря отказу от «заглушек» можно сделать блок камер менее массивным. Во-вторых, отмечается, что большинство смартфонов не нуждаются в макромодуле — приближенные снимки может совершать хорошая ультраширокоугольная камера, оснащенная автофокусом.