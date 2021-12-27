«Мы не можем собрать 10 ноутбуков, имея на руках 8 процессоров»

Менеджер по продуктам Lenovo Сергей Балашов в интервью «Газете.Ru» рассказал, снизятся ли цены на видеокарты, почему в России полюбили игровые ноутбуки и откуда привозят большинство компьютеров в Россию. Он также сообщил, что будет делать Lenovo в связи с нехваткой компонентов и как в компании относятся к вечному спору между любителями ПК и игровых консолей.

Рынок в России

— Замедление роста игрового рынка в России есть? Оно отразилось на продажах?

— 2020 год был очень нестандартным с точки зрения компьютерной индустрии в целом и особенно игровой индустрии.

Если взять всю отрасль ноутбуков и ПК, то игровые ноутбуки и ПК всегда опережали рост неигровых. В 2020 году этот рост был взрывным.

По игровым ноутбукам в России рост в 2020 году был 60%. Дальнейший же рост замедлился по сравнению с 2020-м. Но если сравнить 2019 и 2021, то все равно процент роста огромный.

В 2021 мы ожидаем роста около 35-40%, и дальше рост будет продолжать потихоньку падать. Но это однозначно не падение год к году самих показателей в натуральном выражении, это замедление роста.

close 100% Сергей Балашов Пресс-служба Lenovo

— Некоторые люди сами собирают игровые ПК. Насколько может дешевле выйти все отдельно собирать или готовая сборка лучше?

— Те, кто занимаются сборкой самостоятельно — для них это зачастую хобби. Они хотят, чтобы устройства состояли из определенных компонентов, все было собрано определенным образом, имело определенный внешний вид. Они на это тратят достаточно большое количество времени на форумах и в обсуждениях.

Но нет никаких гарантий, что выбранные ими комплектующие вообще будут доступны. Цены на отдельные детали сейчас очень сильно выросли, например, на видеокарты. А это главный компонент игрового компьютера.

Зачастую дешевле купить готовый игровой ПК или ноутбук, чем собирать самостоятельно. И возможно остаться без тех компонентов, на которые рассчитывали.

Самосборка имеет смысл именно как хобби. С точки зрения экономической целесообразности — даже прямое сравнение будет скорее в пользу готового устройства.

— А на сколько примерно выросла цена на комплектующие?

— В среднем стоимость готового устройства в России за год выросла больше чем на 15%. Надо учитывать, что тут речь не только о росте цены на один и тот же компонент.

Здесь и о том, что год назад устройства собирались из одних комплектующих, а теперь из других. Например, самым популярным объемом оперативной памяти был 8 ГБ, но сейчас это постепенно смещается в сторону 16 ГБ. И понятно, что устройство с 16 ГБ неизбежно будет дороже.

Очень многие компоненты за год подросли в цене. Но не только. Речь и об элементах, которые присутствуют в цепочках поставок, например, о логистике. Спрос на логистику очень сильно вырос, и она вкладывается в цену устройства.

close 100% Lenovo

— В случае с видеокартами история усложнена криптовалютами. Добыча почти всех из них завязана именно на видеокартах. Программную блокировку на добычу криптовалюты от Nvidia уже частично обходят. Есть какие-то предпосылки, что ситуация изменится?

— Надо понимать, откуда идет наценка на видеокарты. Мы как производитель не составляем большой добавочной стоимости к цене конечного продукта для покупателя. Мы в этой цепочке не так сильно влияем на цену, как принято считать.

Например, если брать отдельные видеокарты, на презентации той же Nvidia озвучивается предполагаемая розничная цена, но если сравнить ее с рыночной, то станет понятно — цена на видеокарты выше.

В случае с готовыми устройствами у нас, как производителя, нет причин ставить высокую цену. Мы считаем, что повышение цены не происходит на этапе производства. Так и с отдельной видеокартой. После того, как ее произвели, на ее цену производитель имеет малое влияние.

— Вы имеете в виду, что когда покупаете видеокарту, то включаете ее цену в стоимость готового компьютера? Без наценок?

— Да, верно.

— Откуда приезжают большинство готовых игровых компьютеров к российским потребителям?

— Они приходят с производств в Китае. Это обусловлено высокой плотностью нахождения множества поставщиков в одном месте. Позволяет существенно сократить время на разработку и тестирование готового продукта.

Сколько стоит игровой компьютер в России

— Представим, что мы вдвоем пришли в компьютерный магазин. Хочу базовый игровой компьютер. Сколько примерно он будет стоить и к каким характеристики советовали бы присмотреться в первую очередь?

— Сейчас главная характеристика, которая определяет игровой компьютер — это дискретная видеокарта. На рынке сейчас два основных игрока: Nvidia с GeForce и AMD с Radeon.

Если следовать этой классификации, то базовый игровой ПК обойдется в 70 тыс. руб. Примерно в такую же сумму обойдется и игровой ноутбук на аналогичной видеокарте.

Но к ПК надо будет докупать клавиатуру, мышку и монитор. А ноутбук уже целое устройство. При желании его тоже можно подключить к внешнему монитору, и это определило рост игровых ноутбуков год к году.

close 100% Lenovo

— При выборе игрового ПК подбирается монитор, и обычно внушительный. Игровой ноутбук все-таки даже сейчас поменьше в размерах экрана. Какая сейчас диагональ у игровых ноутбуков основная и будет ли она увеличиваться?

— Пять лет назад игровых ноутбуков с диагоналями 15 и 17 дюймов продавалось примерно поровну. Сейчас однозначно весь рост рынка произошел за счет модели 15 дюймов. У людей возникла потребность не в ноутбуке на замену игрового ПК, а в устройстве для гибридной жизни. Это одно устройство, которое подходит для чего угодно: работы, учебы, игр, просмотров фильмов и т.д.

Даже в текущих условиях ноутбук предпочтительнее ПК по степени мобильности. Как человек, работающий из дома, могу сказать, что здорово иметь возможность взять ноутбук в другую комнату и провести важный звонок там. Поэтому популярность игровых ноутбуков растет и на фоне их легкости и портативности. Именно на них основной спрос.

Рост продаж и кризис одновременно?

— Замечен в России всплеск интереса к игровым ПК и ноутбукам под Новый год?

— Сезонный спрос однозначно есть в предновогодний период. Продажи устройств растут и выше, чем у неигровых устройств.

— И как может повлиять на это ситуация с дефицитом? Хватит игровых ПК и ноутбуков у ритейлеров?

— Однозначный ответ — весь спрос сейчас удовлетворить невозможно.

Когда мы смотрим на продажи и рост рынка, то в допандемийные времена он определялся спросом.

Сейчас эти цифры имеют другую смысловую нагрузку. Если видите рост рынка ноутбуков на 15% в определенном регионе, то это в первую очередь значит, что это лишь то количество компьютеров, которые смогли произвести. Спрос мог быть и на уровне 50%, но возможности производства сдерживают рынок.

Если бы производители могли произвести больше, то мы бы и цифры увидели больше. Спрос совершенно точно недонасыщен.

Колебания рынка больше 3% в год — это очень серьезно. А по данным IDC, спрос на игровые компьютеры во втором квартале 2021 года увеличился на 19,3% по сравнению со вторым кварталом 2020-го.

Когда в 2020 году спрос лавинообразно вырос, оказалось, что технологически сложные устройства невозможно нарастить в таком объеме.

— Специалисты фиксируют кризисные явления в мире, в том числе и в России из-за пандемии: проблемы с работой, отсутствие роста зарплат, стоимость товаров и услуг растет. Нет ли противоречия в ситуации с таким высоким спросом в такое время?

— Этому есть объяснение. Сложившуюся ситуацию комментировал гендиректор Lenovo Ян Юаньцин. Он сказал, что модель потребления компьютеров переходит с одно устройство на семью на одно устройство на каждого члена семьи.

В условиях пандемии люди больше времени проводят дома. Оказывается, что их старых устройств не хватает на все необходимые задачи. Таким образом повышается спрос — каждому нужно достаточно мощное устройство, которое нельзя заменить планшетом или смартфоном.

close 100% AMD/Lenovo

Одновременно с этим у людей идет вынужденное перераспределение бюджета. Они не могут потратить столько денег, как раньше. Например, на отпуска в другие страны или походы в ресторан.

Тут еще третий фактор — перераспределение времени. С удаленной работой у людей освободилось время, которое они тратили на дорогу в офис. Также долгое время были недоступны такие развлечения, как кинотеатры и кафе. В этих условиях из доступных развлечений остались фильмы и игры. И в этих условиях покупка игрового компьютера было вполне оправданным.

Роль игр

— Игровые консоли нового поколения сейчас очень сложно достать, опять же из-за дефицита. Игровые ПК и ноутбуки все-таки доступны, есть возможность выбора. Заметили ли, что часть потребителей, обычно покупающих консоли, перешли на игровые компьютеры?

— Мы не рассматриваем игровые консоли как конкурентов игровых компьютеров. Для нас это параллельные ветки, которые иногда пересекаются. Почему? В 2020 году возникла необходимость в универсальном устройстве. А консоль — это устройство узкоспециализированное. Считаем, что не стоит такой выбор у человека, которому нужно занять сразу несколько ниш.

— С чем-то еще связываете рост продаж игровых ПК и ноутбуков в России? Именно с точки зрения игр.

— Steam. Это один из самых доступных, простых и экономически оправданных способов приобщения к играм. И легкость его использования и понимания повлияли на рост в России. Это также в копилку аргументов игрового компьютера против консоли. Как правило, одна и та же игра на разных платформах стоит совершенно по-разному.

— Почему в этом году так много студий выпустили «недоделанные» проекты? Ремастер трилогии GTA, Battlefield 2042, Call of Duty: Vanguard. Все эти проекты создают крупные студии с огромными бюджетами. Связаны ли эти проблемы с железом игровых компьютеров?

— Вижу, что качество железа осталось на том же уровне, что и раньше. Не могу сказать, чтобы железо на что-то повлияло.

Но рост производства в ПК-индустрии стал для индустрии огромным стрессом. Он вылился в повышенную нагрузку на производственные и сборочные линии. Оборудование теперь загружено не на 90%, а на 100%. Это не может не сказаться на частоте его поломок.

Это и людей касается. Они ощутили огромное давление.

Не думаю, что за последние два год можно найти человека, который сказал бы, что жизнь его стала легче и приятнее.

Думаю, что люди подвержены стрессу и нагрузкам в большей степени, нежели железо.

Дефицит

— Как Lenovo восполняет дефицит компонентов?

— Чтобы выполнять обязательства перед заказчиками в срок, мы предлагаем альтернативные конфигурации, которые раньше не использовались. А также другие способы комплектации из имеющихся компонентов. Мы используем всю мощь нашего глобального присутствия и разнообразные цепочки поставок.

Если все эти умные слова скомпоновать в одно предложение: мы не можем собрать 10 ноутбуков, если у нас на руках 8 процессоров.

Соответственно, если говорить об увеличении наших производственных мощностей, увеличение сборочных или производственных цехов не даст желаемого эффекта — сколько на руках у нас будет компонентов, столько и сможем произвести. Нельзя произвести ноутбук без процессора или матрицы.

— Для Lenovo компоненты поставляют несколько компаний. Кто это?

— Мы используем те чипы, которые есть на рынке. Все производители с мировым именем есть в нашем портфолио: Intel, AMD, Nvidia, Samsung, Hynix, LG, Western Digital.

Мы используем доступ к различным компонентам различных производителей. Например, если речь о процессорах, то это могут быть и Intel, и AMD, и Qualcomm для некоторых устройств. SSD может быть от Western Digital, Samsung, Hainix.

Нахождение производства в Китае хорошо тем, что в достаточно узком логистическом радиусе находятся производители различных компонентов. Если есть перебои с поставкой компонентов у одного, то можно восполнить эту потерю у другого. Конечно же, с предварительным тестированием на совместимость.