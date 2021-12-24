«Потраченные» игры. Самые громкие провалы 2021 года

В 2021-м многие игровые релизы из-за пандемии были сдвинуты на следующий год. Возможно, авторам перечисленных ниже проектов стоило последовать их примеру — даже если за плечами разработчиков уже известные игры с высокими оценками от прессы, они не застрахованы от провала. Семь главных неудач индустрии в этом году — в материале «Газеты.Ru».

Battlefield 2042

Battlefield 2042 не спасли даже интригующие трейлеры. Разработчики отказались от одиночной игры в пользу мультиплеерных боев с элементами сюжета на огромных картах. И такой подход сначала казался заманчивым из-за своей новизны.

Однако уже бета-тест вызвал опасения — новую часть начали сравнивать с Cyberpunk 2077.

Ошибки серверов, куча багов. Вышли рецензии, которые оценивали игру крайне негативно.

Игроки последовали примеру, ставя проекту единицы на Metacritic, одном из главных агрегаторов оценок проектов игровой индустрии.

Карты действительно были огромными, но искусственно раздутыми и пустыми. Новая система погодных условий с симулируемыми катаклизмами вроде торнадо — украшением, почти не влияющим на геймплей. И крайне надоедающим уже через несколько боев в мультиплеере.

Разработчики спешно устраняли проблемы с помощью патчей, но общий негативный фон сохранился. Никуда не делись и проблемы с оптимизацией.

Провал привел к кадровым перестановкам в студии-разработчике DICE. Теперь развитием серии займется Винс Зампелла — бывший сотрудник Infinity Ward и основатель Respawn Entertainment.

Call of Duty: Vanguard

Call of Duty: Vanguard возненавидели из-за самоповторов. К 18-й игре серии геймеры хотели чего-то большего, чем плоские герои, скучный сюжет и обилие багов.

У игры было много положительных рецензий — все-таки именитая серия. К тому же многие привыкли, что шутер не то чтобы сильно меняется от года к году.

Но в этот раз геймеры отнеслись к проекту более негативно. Новые геймплейные механики были лишь для галочки и никак не влияли на шутер.

Сюжет Vanguard посчитали скучным и предсказуемым. Несмотря на идею собрать команду героев войны из разных регионов с уникальным навыком у каждого, финал оказался обыденным.

Обилие багов в сюжетной кампании можно объяснить тем, что ради соблюдений сроков релиза над игрой работали сразу пять студий.

А вот к пререндеренным роликам вопросы все равно остаются. Такое смотрится странно в эпоху, когда уже практически нет загрузок, а все катсцены создаются на движке игры. Этим Vanguard напоминает проекты времен Xbox 360 и PlayStation 3.

GTA: The Trilogy — The Definitive Edition

GTA: The Trilogy — The Definitive Edition окрестили «потраченным» ремастером. Низкое качество переиздания стало неожиданностью для поклонников Grand Theft Auto. От Rockstar Games привыкли ожидать выдающегося качества проектов. Тем более, когда речь идет о ремастере культовой трилогии.

В итоге Definitive Edition оказалась сырой. Баги, вырезанные механики, ограниченное число песен на радиостанциях (последнее теоретически можно объяснить сложностью с лицензиями).

Скриншоты с мягко говоря странной графикой каждого из трех переизданий разлетелись по соцсетям.

Нелепые лица персонажей и локаций стали мемом сами по себе, без всяких подписей. Rockstar перед релизом убрала из продажи оригинальные версии игр на всех платформах, что еще больше разозлило геймеров.

Пользователи обрушили рейтинг проекта на Metacritic до 0,5 из 10. Проблемы с производительностью преследовали релиз на всех платформах — от ПК от Nintendo Switch (особенно в ее портативном режиме).

Над ремастерами работала студия Grove Street Games, портировавшая Bully и игры серии GTA на мобильные платформы. В Rockstar публично извинились, выпустили несколько патчей, однако пока проект все еще в плачевном состоянии.

Biomutant

Biomutant можно назвать игрой-усталостью. Анонсированная еще в 2017 году экшн-RPG в открытом мире, по рассказам разработчиков, была проектом мечты.

Однако на деле игра про пост-апокалипсис с антропоморфными зверями на большой карте оказалась пустой и ничем не увлекающей. Сюжет был растянутым и периодически раздражал. Побочные задания тоже не отличались разнообразием. Система развития главного героя оказалась неудачной — она особо не влияла ни на внешний вид, ни на геймплей.

После игры в памяти остается странное решение разработчиков повторять не только геймплейные ситуации, но и ролики с диалогами. Один и тот же персонаж снова и снова будет произносить одни и те же реплики. Вскоре их выучиваешь наизусть, как стихотворение.

Несмотря на хорошую картинку и удачную систему крафтинга, от игры устаешь уже через несколько часов.

Werewolf: The Apocalypse — Earthblood

Werewolf: The Apocalypse — Earthblood начинается бодро. Разработчики обещали экшн с RPG-элементами, но в итоге получился слэшер.

Только вот есть все основания полагать, что проект был готов еще на заре Xbox 360 и PlayStation 3, а с тех пор просто ждал своего часа.

Эта неприметная и простая игра похожа на Conan от Nihilistic Software и Beowulf от Ubisoft. А они вышли еще в 2007 году.

Зрелищная и динамичная боевая система спасает проект в первый час-полтора. Однако потом становится понятно — этого недостаточно, чтобы играть дальше.

Псевдооткрытый мир, простейший сюжет и совсем никакой искусственный интеллект противников — еще три аргумента в пользу того, что такой проект не должен выходить в 2021 году.

Balan Wonderworld

Balan Wonderworld ждали, так как этот красочный платформер создавали бывшие разработчики Sonic Team. Именно они были авторами старых игр про синего ежа Соника. Но в процессе разработки, видимо, что-то пошло не так.

Устаревший геймдизайн и скучные уровни не соответствовали обещаниям.

Идея с костюмами, дающими оружие и запас здоровья, скорее раздражала во время игры.

Проект получил смешанные отзывы. Издателем выступала Square Enix, которая дала команде всего один шанс на успех с платформером. Поэтому после потока слабых оценок геймдиректор Balan Wonderworld Юдзи Нака покинул Square Enix. Теперь он работает в собственной студии под названием Prope.