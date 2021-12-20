Европарламент поддержал закон о цифровых рынках

Европарламент проголосовал за усиление регулирования цифровой отрасли, одобрив проект закона о цифровых рынках, который в процессе согласования не раз дополнялся новыми положениями.

В первую очередь, нововведения будут нацелены на техногигантов США, таких как Amazon, Apple, Google и Facebook, но они также могут коснуться нидерландского сервиса бронирования отелей Booking и китайской компании Alibaba, сообщает Reuters.



Закон о цифровых рынках (DMA) был представлен для обсуждения Еврокомиссаром по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер еще в декабре 2020 года.

Он содержит перечень обновленных требований к ИТ-гигантам, штрафы за нарушение которых могут доходить до 10% от их мирового оборота.



«Это [решение] ясно дает понять, что в нашей демократии в ЕС правила игры устанавливаются не бигтехом, а законодателями», – заявила Вестагер в своем сообщении в поддержку резолюции Европарламента, опубликованном в социальной сети Twitter.



На следующем этапе европейским законодателям необходимо будет согласовать свою позицию со странами ЕС и с Европейской комиссией, прежде чем правовая инициатива станет полноценным законом.



Ранее в ходе обсуждения DMA, депутаты Европарламента дополнили законопроект более жесткими ограничениями на обработку персональных данных пользователей сервисами таргетированной рекламы.

Это решение было также поддержано большинством голосов европейского Комитета по внутреннему рынку и защите потребителей (IMCO).

Кроме того, был предложен полный запрет обработки личных данных несовершеннолетних рекламными алгоритмами.



В том числе, в документе говорится, что ИТ-компании должны «в своих коммерческих целях и при размещении сторонней рекламы на собственных сервисах воздерживаться от объединения личных данных с целью доставки целевой или таргетированной рекламы», за исключением случаев, когда пользователь дал «четкое, явное, обновленное и осознанное согласие» в соответствии с Общим регламентом защиты данных (GDPR)».



Похожие требования к регулированию рекомендательных сервисов онлайн-платформ в настоящее время разрабатываются и в нашей стране.

Первые подробности законопроекта были представлены заместителем председателя Комитета Госдумы по информационной политике Антоном Горелкиным в ходе пресс-конференции, состоявшейся 17 декабря 2021 года.

Основными предложениями стали повышение прозрачности рекламных алгоритмов, определение лиц, ответственных за их работу, и защита несовершеннолетних пользователей.

Как ожидается, финальный текст законопроекта будет готов в январе 2022 года.



