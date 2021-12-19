«Мы уже стали киборгами». Какое будущее ждет человечество

Многие фантасты описывают будущее, как время, в котором люди начнут заменять себе конечности протезами и колонизировать космос. Некоторые из них даже предрекают упадок культуры на фоне технологического прогресса. «Газета.Ru» пообщалась с футурологами и IT-экспертами и выяснила, какое будущее может ожидать человечество.

Мы уже киборги

Научная фантастика часто дает точные прогнозы касательно изобретений человечества. Например, один из основоположников жанра Жюль Верн еще в 19 веке предсказал появление современного интернета. Однако некоторые его коллеги зашли еще дальше и начали описывать то, как могут выглядеть мир и общество далекого будущего.

Одним из самых популярных видений будущего стал киберпанк, согласно которому мир будет переживать моральный упадок на фоне развития высоких технологий. Классическими примерами данного жанра являются произведения Филиппа Дика и Уильяма Гибсона.

«Некоторые элементы киберпанка, конечно, присутствуют в нашей жизни. К примеру, возрастает роль интеллектуальных алгоритмов, компании уделяют больше внимания информационной безопасности, а люди проводят больше времени в интернете и общаются виртуально. Но, на мой взгляд, жанр киберпанка излишне пессимистичный», – считает заместитель директора по исследованиям и разработкам ABBYY Татьяна Даниэлян.

По ее словам, цель большинства научных разработок и технологий – улучшение качества жизни, поэтому в будущем они должны приносить пользу, а не вред.

В мире киберпанка огромную роль играет идея трансгуманизма. По словам CEO нейротехнологической компании Neiry Татьяны Александровой, люди уже давно стали киборгами.

«На самом деле, мы все уже давно киборги, просто не совсем отдаем себе в этом отчет. Мы все взаимодействуем со смартфонами на том уровне, что нам уже сложно представить себе жизнь без них. Кроме того, сейчас появляются впечатляющие проекты, например, протезы для людей с ограниченными возможностями», – объяснила эксперт.

Кроме того, в ближайшие 7-10 лет может полностью измениться взаимодействие со всем цифровым пространством. По словам Александровой, грядет новая технологическая революция.

«В конечном итоге, человечество научится с достаточной точностью считывать электрические сигналы мозга таким образом, что это заменит все периферийные источники ввода. Сейчас взаимодействие цифрового пространства и человека не эффективно. Мы тратим много времени, чтобы управлять голосовыми помощниками, печатать текст на клавиатуре или взаимодействовать с другими цифровыми устройствами с помощью периферийных устройств ввода. Когда все это мы сможем делать с помощью силы мысли, мы станем намного эффективнее и освободим время для действительно важных задач», – считает эксперт.

Многие фантасты также развивают идею космопанка, который является ответвлением киберпанка. Например, произведения Алексея Толстого «Аэлита» и «Гиперболоид инженера Гарина» отлично иллюстрируют данный жанр.

Отличительной чертой космопанка является масштабная космическая экспансия – все по заветам Илона Маска. Фантасты считали, что человечество начнет колонизирование космоса с Марса – по прогнозам Артура Кларка и Айзека Азимова это должно было произойти уже в 2020 году. Однако Александрова уверена, что ныне живущие поколения не доживут до космоэкспансии.

«Я не думаю, что мы с вами доживем до момента, когда жители планеты Земля будут беспрепятственно путешествовать по другим галактикам, пока что это совсем невозможно. Но очень здорово, что такое направление как «космический туризм» развивается. Возможно, через 20-30 лет начнутся первые настоящие путешествия между планетами. Но не думаю, что это сильно вероятно», – считает эксперт.

Еще один поджанр киберпанка – биопанк. В центре внимания здесь находятся биотехнологии, генетическое программирование и разнообразные эксперименты над людьми. Характерный представитель жанра — цикл «Левиафан» Скотта Вестерфельда.

«Человечество идёт в сторону применения генной инженерии. После открытия технологии CRISPR-Cas9 мы получили колоссальные возможности менять свой геном. Я уверена, что генная инженерия придет к нам в самом ближайшем будущем и будет доступна, это лишь вопрос времени и регулирования этической стороны вопроса»,— рассказала Александрова.

При этом она отметила, что данная технология может нести не только пользу, но и риски.

«Есть большая вероятность, что что-то может пойти не так, и мы не предусмотрим какой-то важный элемент. Сейчас человечество начинает «играть в Бога», а это всегда очень опасно», – считает эксперт.

Нереалистичные концепции

Большинство экспертов уверены в том, что скорее всего будущее будет совмещать киберпанк, биопанк и космопанк.

«Картина будущего синтетическая — просто каждый из жанров фантастики от кибер- до биопанка описывает его аспекты со своей стороны. Конечно, картина, рисуемая визионерами киберпанка, находит широкий отклик среди читателей. И это понятно — всем нам свойственна тревожность по поводу того, как может развитие современных технологий повлиять на нашу жизнь», – уверена генеральный директор UiPath в России и СНГ Светлана Анисимова.

Сооснователь компании Promobot Олег Кивокурцев придерживается такого же мнения.

По его словам, ни одна из концепций не является реалистичной, но частичное использование тех или иных вариантов развития будущего будет применяться в технологиях, и используются уже на сегодняшний день.

«Так, например, биопанк является реальностью, в виду того, что активно используются биоимпланты и бионические протезы. Киберпанк является актуальным, ввиду того, что утопия развития капиталистического общества отражается в сегодняшнем дне. Космопанк имеет также предпосылки развития в текущем обществе, ввиду появления новых решений космической индустрии таких, как многоразовые ракеты и новые капсулы запуска, но не одна из них не является единой, и наше общество принимает все по чуть-чуть», – рассказал Кивокурцев.

«Если рассматривать все «панки» как эстетические категории, то все они реализуются в симуляциях, то есть метавселенных, где люди развлекаются», рассказал трансгуманист, футуролог, вице-президент фонда «Наука за продление жизни» Алексей Турчин.

«Если речь идет о технологии, то будущее – это мир, наполненный нанороботами, которые управляются сверхчеловеческим искусственным интеллектом. Более того, этот наномир, названный фантастом Лазарчуком «технокосм», будет заниматься активной космической экспансией. Дело в том, что отправлять с околосветовой скоростью гораздо проще наноразмерные корабли.

Наномеханимзы способны быстро строить космические ракеты и заниматься терраформингом планет. Фантастика расширяет кругозор, но далеко не вся фантастика предсказывает будущее.

Важнее всего так называемая твердая научная фантастика, например, такие писатели, как Грег Иген и Вернор Виндж. Они стараются угадать определенные аспекты будущего», – заключил эксперт.